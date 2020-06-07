Волонтер Виталий Панич скончался в больнице. ФОТО

Виталий Панич находился в реанимации с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью.

Об этом сообщила в Facebook Анна Майборода, передает Цензор.НЕТ.

Неравнодушные собирали для волонтера деньги, однако 7 июня в 20:20 после остановки сердца и реанимации врачи констатировали смерть.

Анна Майборода также попросила помолиться за новопреставленного Виталия.

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