Волонтер Виталий Панич скончался в больнице. ФОТО
Виталий Панич находился в реанимации с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью.
Об этом сообщила в Facebook Анна Майборода, передает Цензор.НЕТ.
Неравнодушные собирали для волонтера деньги, однако 7 июня в 20:20 после остановки сердца и реанимации врачи констатировали смерть.
Анна Майборода также попросила помолиться за новопреставленного Виталия.
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