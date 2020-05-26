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Зеленський підтримує залучення волонтерів, які стежитимуть за дотриманням карантинних заходів
Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею про залучення волонтерів для допомоги в дотриманні заходів безпеки, як це роблять в Італії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує і треба дотримуватися правил безпеки", – наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що з послабленням карантину італійська влада хоче створити групу із 60 тис. волонтерів, які нагадуватимуть людям про необхідність дотримання заходів проти поширення коронавірусної інфекції.
Топ коментарі
+8 Меркава
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а если с оружием = а где "закон"?
умело сверстали заявление "гаранту чего-то там", но только все повесят на него(и может его самого))
Или рубят бабло на закрытых корпоративах?
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/23114/ (Наука и жизнь, Коллекция рассказов мемориальных. Сентябрь 2013 № 9)
За Пороха голосовали - ничего страшного, дело хорошее, волонтерьте.