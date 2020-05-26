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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський підтримує залучення волонтерів, які стежитимуть за дотриманням карантинних заходів

Зеленський підтримує залучення волонтерів, які стежитимуть за дотриманням карантинних заходів

Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею про залучення волонтерів для допомоги в дотриманні заходів безпеки, як це роблять в Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує і треба дотримуватися правил безпеки", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що з послабленням карантину італійська влада хоче створити групу із 60 тис. волонтерів, які нагадуватимуть людям про необхідність дотримання заходів проти поширення коронавірусної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія набирає 60 тисяч волонтерів, які стежитимуть за дотриманням заходів проти коронавірусу, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) карантин (18172) волонтери (1331) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Зебилы, вас зовут - марш на службу.
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26.05.2020 14:18
+6
зе обожает всё самое мерзкое. стукачей в том числе.
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26.05.2020 14:14
+6
Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер - Цензор.НЕТ 1800
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26.05.2020 14:18
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Что он на фото чахлый какой-то ! Не заболел ли?
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26.05.2020 14:14 Відповісти
Все время помнит о видео где он козу лайкает в присутствии жены и родителей. Этот видосик Ринат ему показал и с тех пор клоун как шелковый но гнусный.
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26.05.2020 14:16 Відповісти
А где это видео?
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26.05.2020 16:00 Відповісти
В надёжном месте...там ещё в архиве лохрена интересного. Например Ринат Вову в .... лайкает.
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26.05.2020 16:08 Відповісти
Не с нашим счастьем.
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26.05.2020 15:28 Відповісти
Коронапсихозный бред. Пусть эти волонтеры сидят дома и спасают жизни. Вирусобесие в чистом виде.
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26.05.2020 14:14 Відповісти
зе обожает всё самое мерзкое. стукачей в том числе.
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26.05.2020 14:14 Відповісти
Валантьори від мене отримають пам'ятку з правдою про барановірус. Перейдуть в анти-волонтьори
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26.05.2020 14:17 Відповісти
Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер - Цензор.НЕТ 1800
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26.05.2020 14:18 Відповісти
Зебилы, вас зовут - марш на службу.
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26.05.2020 14:18 Відповісти
Хун вей бинов короновирусных, тон -тон макутов, наберет, чтоб забесплатно опы за дурантин драли. Ментам платить много надо, а эти и за идею, за так поволонтерят.
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26.05.2020 14:19 Відповісти
имеется в виду такое "добро":
Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер - Цензор.НЕТ 7563
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26.05.2020 14:20 Відповісти
КоронвиRUS приходит в Рейхстаг 1933 года и говорит : таак,чуваки Джугашвили назначил Канцлером братской Германии Гитлера.Товарищи комунисты Германии и лично Эрнст Тельман попросили нацистов Германии напасть на ссср....
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26.05.2020 14:22 Відповісти
а ті що мають робити цю роботу будуть по кабінетам тусити?
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26.05.2020 14:22 Відповісти
"напоминать" = пошлют на Путина
а если с оружием = а где "закон"?

умело сверстали заявление "гаранту чего-то там", но только все повесят на него(и может его самого))
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26.05.2020 14:22 Відповісти
ЗЄшмаркля не хоче ні за що платити: він хоче використовувати шістьорок та ще й волонтерів - тобто на халяву. Може Моніка захоче шістьрок ще й палицями озброїти як в Індії чи Чечні?
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26.05.2020 14:23 Відповісти
А шо "Квартал 95" отрядил волонтёров?
Или рубят бабло на закрытых корпоративах?
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26.05.2020 14:23 Відповісти
Дайте хоть немного власти зебильчикам - полицайчикам, пусть учатся.
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26.05.2020 14:24 Відповісти
Нет такого народа рюсскае быдло..есть ченчен ингуш даже калмык и удмурт...рюсскага быдла НЕТ....
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26.05.2020 14:24 Відповісти
Император Николай I однажды на придворном балу спросил маркиза Астольфа де Кюстина, спасавшегося в России от французской революции:
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/23114/ (Наука и жизнь, Коллекция рассказов мемориальных. Сентябрь 2013 № 9)
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26.05.2020 15:33 Відповісти
Знаете,после смерти отца Сенатора в 2017 году,много чего осталось от Бати,не хочу чтобы эти стихи,рассказы,очерки и прочие умные мысли Отца остались в Украине...,мне жаль,отправлю все в Чехию, младшему брату.Вам сейчас нужен не Порох,не Яценюк,ни даже Турчинов.Вам нужен Путлер и его дерьмо Скабеевское,Сикелевское Шалавьевское......
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26.05.2020 14:32 Відповісти
Где вы там, истерички масочные, не видно вас на ветке - уже волонтерите на ваву?
За Пороха голосовали - ничего страшного, дело хорошее, волонтерьте.
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26.05.2020 14:49 Відповісти
Порох спас государство Украина,что спасают Кучма,Коломойский и Зеленские 95 квартала спросите у Госдепа КГБ Путлера...
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26.05.2020 14:55 Відповісти
Зеленський підтримує залучення волонтерів, які стежитимуть за дотриманням карантинних заходів - Цензор.НЕТ 6067
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26.05.2020 15:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VEQzKOh_3U0 Зеленский - угроза для Украины. Провалы на всех фронтах.
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26.05.2020 15:53 Відповісти
Зе-режиму терміново потрібні сексоти.
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26.05.2020 16:19 Відповісти
Зеленяку на гиляку.
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26.05.2020 16:40 Відповісти
Коронатитушки?
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26.05.2020 19:52 Відповісти
Дивно. хто буде їм тіпа волонтерам видавати посвідчення "корреспондентів"....
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26.05.2020 20:41 Відповісти
 
 