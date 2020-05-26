Зеленський підтримує залучення волонтерів, які стежитимуть за дотриманням карантинних заходів

Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею про залучення волонтерів для допомоги в дотриманні заходів безпеки, як це роблять в Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує і треба дотримуватися правил безпеки", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що з послабленням карантину італійська влада хоче створити групу із 60 тис. волонтерів, які нагадуватимуть людям про необхідність дотримання заходів проти поширення коронавірусної інфекції.

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