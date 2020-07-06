На границе с Польшей заработал еще один пункт пропуска, - Госпогранслужба

На границе Украины с Польшей с 6 июля возобновлена работа пункта пропуска "Грушев-Будомеж".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По состоянию на 8 утра границу здесь пересекли всего 74 человека.

Госпогранслужба возобновила работу этого пункта пропуска, сразу же, как это стало возможным с польской стороны.

Напомним, что правительство Украины еще 20 мая приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона.

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Например, на границе с Польшей на сегодня пока не осуществляется пропуск в пунктах пропуска "Смильница", "Угринов", "Устилуг". Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов пропуска сразу, как с польской стороны заработают пункты пропуска "Кросценко", "Долгобичув" и "Зосин", соответственно.

Функционирующие на данный момент пункты пропуска на границе со странами ЕС позволяют обеспечивать ритмичный пропуск имеющегося пассажиро-транспортного потока. По состоянию на 6 утра сегодня очередей перед пунктами пропуска на участке границы со странами ЕС нет.