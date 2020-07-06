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Сотни вагонов скапливаются на станциях грузоотправителей из-за нового запрета "Укрзализныци"

Сотни вагонов скапливаются на станциях грузоотправителей из-за нового запрета

УЗ блокирует прием своих же вагонов на ж/д сеть, обосновывая это техническими причинами.

"Укрзализныця" своей телеграммой от 26 июня запретила, начиная с 1 июля, отправку грузовых вагонов с любой отсутствующей или разукомплектованной деталью или узлом. Это привело к тому, что на подъездных станциях стали скапливаться сотни вагонов, которые УЗ не принимает к перевозкам, что грозит срывом работы крупных промышленных предприятий.

Так, в комментарии ЦТС начальник управления железнодорожного транспорта ММКИ Федор Шендриков заявил: "С 1 июля на подъездном пути ММК имени Ильича сложилась критическая обстановка - до степени срыва производства на комбинате. Основной причиной кризисной ситуации стали действия работников вагонного хозяйства Донецкой железной дороги, которые с 1 июля начали выполнять требования Приказа ЦВ-12/1183 от 26 июня 2020 г при отправлении вагонов с подъездного пути ММК им. Ильича. Только за 6 часов такой работы была практически парализована крупнейшая грузовая станция комбината - "Рудная"… Итог технического осмотра порожних вагонов восьми собственников - 78 забракованных вагонов в составах 4-х поездов, или 32% всех вагонов".

Также, по его словам, на данный момент 12-15 % порожних вагонов из предъявленных ММКИ к отправлению УЗ называет непригодными, что привело к скоплению более 600 порожних вагонов на ж/д станциях комбината. При этом "Укрзализныця" не обращает внимания на тот факт, что ранее подала эти вагоны на подъездной путь с грузами, с теми же техническими отступлениями, но в статусе пригодных под погрузку.

"С начала июля задержки в приеме поездов с внешней сети и в обслуживании производственных цехов предприятия железнодорожными перевозками стали нормой. Общее же количество грузовых вагонов (так называемый остаток) уже превысил 2,5 тысячи. Таким образом, в очередной раз борьба с разукомплектованными вагонами происходит за счет пользователей услуг УЗ", - отметил Федор Шендриков.

О негативных последствиях введенной "Укрзализныцей" ограничительной меры говорят и металлурги Кривого Рога. "Ежедневно Северный ГОК отправляет до 10 составов концентрата и окатышей меткомбинатам Украины и Европы, а это 530 вагонов в день. Запрет отправки разукомплектованных вагонов может иметь ряд негативных последствий. Это, прежде всего, нарушение правил контрактов и штрафные санкции в адрес компании и нашего предприятия. В свою очередь, это может привести к затовариванию складов готовой продукцией, концентратом и окатышами, а в итоге - к остановкам производственных цехов и предприятий", - говорит генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков.

Как отмечают участники рынка, запрещая отправку разукомплектованных вагонов, УЗ таким образом на самом деле пытается сократить количество вагонов на ж/д сети, чтобы справиться с объемами грузоперевозок, которые демонстрируют тенденцию к снижению в последние месяцы.

Кроме того, как акцентируют грузоотправители, вагоны должны отцепляться после выявления неисправностей, а не ехать с выявленными повреждениями до станции назначения и создавать там пробки, тем самым усложняя и без того проблемную логистику и формирование составов.

"Забракованные вагоны простаивают в ожидании согласования перестановки со стороны захлебнувшихся от заказов ремонтных депо УЗ. Каждый день бракуется в несколько раз больше вагонов, чем возможно отремонтировать… В своей телеграмме на дороги, УЗ забыла указать, как организовать круглосуточную работу депо с привлечением дополнительного персонала, где взять дополнительные локомотивы и составителей для проведения маневров на сортировочных узлах, сколько будет поставлено дополнительных сертифицированных комплектующих на депо для своевременного ремонта, в разы возросшего потока "больных" вагонов", - указывает на еще один аспект проблемы один из собеседников ЦТС.

Также отмечается, что значительная часть вагонов бракуется по причине разукомплектования тормозной системы, компоненты которой разукомплектовываются в пути следования вагонов по магистралям общего пользования. В связи с чем операторы в очередной раз обращают внимание УЗ на необходимость усиления контроля за сохранностью подвижного состава.

Напомним, что в начале июня прошла очередная встреча представителей АО "Укрзализныця" и участников рынка железнодорожных грузоперевозок, на которой обсуждался вопрос борьбы с разукомплектованием вагонов. Тогда озвучивалось предложение сделать публичной информацию о критических точках, где выявляются случаи разукомплектования вагонов и размещать такую информацию на официальных ресурсах УЗ.

Автор: 

ГОК (51) железная дорога (1412) Кривой Рог (1403) ММК им. Ильича (67) Укрзализныця (2753) вагоны (179)


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Топ комментарии
+8
Тобто починають ламати роботу Укрзалізниці. А це вже диверсія.
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06.07.2020 11:38
+3
Какаяразница!
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06.07.2020 11:39
+3
С одной стороны, это требования техники безопасности и правил эксплуатации подвижного состава
Дивно чому тоді УЗ так само критично не перевіряє свої локомотиви...
Це звичайнісінький шантаж власників вантажу.
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06.07.2020 11:42
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Правила форума Совет форумчан
Тобто починають ламати роботу Укрзалізниці. А це вже диверсія.
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06.07.2020 11:38 Ответить
Taк они уже продали страну за поребрик. Ермак подписал капитуляцию; просто забыл сообщить об этом.
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06.07.2020 11:50 Ответить
такі Ж да!! марамої замість ремонта вагонів намагаються їх впхати залізниці
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06.07.2020 12:23 Ответить
да в какую сторону не плюнь, после прихода зеленых, одна разруха, я не говорю, что дела при попередниках на УЗ шли в гору, но тут уже явный саботаж
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06.07.2020 20:55 Ответить
Та как бы эта диверсия происходит последние лет эдак 10-15 и называется реформами железной дороги. Просто если постоянно только грести деньги и ничего не вкладывать, то рано или поздно такое происходит.
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06.07.2020 23:27 Ответить
пішла нова схема вибивання бабла з клієнтів.
Зараз по Укрзалізниці додатково заводять ДСО через тендери.
Додатково працює по підприємствах залізниці по дві охорони, і воєнізована залізнична, і ДСО.
Будуть піднімати плату за проїзд. Ура Зейобіки. Вас перемогли.
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07.07.2020 09:44 Ответить
Ще одній шоблі надали можливість для кормлєнія...
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06.07.2020 11:38 Ответить
С одной стороны, это требования техники безопасности и правил эксплуатации подвижного состава, а с другой стороны - привлечение внимания к критической ситуации в недавно еще прибыльном предприятии.
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06.07.2020 11:38 Ответить
С одной стороны, это требования техники безопасности и правил эксплуатации подвижного состава
Дивно чому тоді УЗ так само критично не перевіряє свої локомотиви...
Це звичайнісінький шантаж власників вантажу.
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06.07.2020 11:42 Ответить
все банально поднимут тарифы и запустят все, а предприятия просто рискуют потерять прибыль и не факт, что вообще переживут подобный кризис, специально создан
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06.07.2020 13:56 Ответить
Что ты понимаешь в работе ж/д идиота кусок?? Это чистой воды саботаж и диверсия со стороны зелёных тварей!!!
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06.07.2020 11:49 Ответить
Ты чего орешь, дебил? Тебе стрелкой буй прищемило?
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06.07.2020 12:04 Ответить
А какое отношение руководство УЗ имеет к зеленым, красным или даже фиолетовым тварям? Какое там было покуда такое и остается.
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06.07.2020 12:13 Ответить
Тем более, что УЗ управляют смотрящие и это закрытая территория. Ну для виду могут иногда погонять руководителя УЗ, но не более того
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06.07.2020 23:51 Ответить
Ну для виду могут иногда погонять руководителя УЗ, но не более того

Угу. Да и то только с места на место. В УЗ вообще со стороны кто попало не попадает. Токо свои. Как государство в государстве.
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07.07.2020 00:05 Ответить
Как чечня на раше, нэ?
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11.09.2020 22:45 Ответить
Нє. Скоріше як Ватикан в Італії.
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12.09.2020 20:00 Ответить
А і справді скоріше...
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12.09.2020 20:24 Ответить
Я це просто мовчки тут залишу, добре?https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%88%D0%B5-%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5/ Швидше, імовірніше і скоріше
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12.09.2020 20:43 Ответить
Я не маю супроти цього судження заперечень, насправді.
Як і відносно співставлення Ватикану та керівництва УЗ.
Без посилань, вибачайте... )
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12.09.2020 23:05 Ответить
Ну тоді невірно Вас зрозумів.
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13.09.2020 13:20 Ответить
пока нет публичной информации о комплектации составов, принадлежащих самой УЗ - это чистой воды недобросовестная конкуренция
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06.07.2020 21:57 Ответить
Так весь вопрос в том, почему так неожиданно начали быть особо внимательными к требования ТБ и правил эксплуатации подвижного состава?)) И это при том, что такое решение просто убивает украинский экспорт и производство, которые и так кашляли в последнее время.
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06.07.2020 23:46 Ответить
С одной стороны, это требования техники безопасности и правил эксплуатации подвижного состава,

Настораживает - только 4 дня с приказа до остановки эксплуатации, те или дело совсем швах или прикрываются заботой о безопасности. Нормально на исправление даются норм сроки, недели мин, затем штрафы, а запрет не "на любой отсутствующей или разукомплектованной деталью или узлом", а на те, без которых опасно.
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06.07.2020 23:59 Ответить
Какаяразница!
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06.07.2020 11:39 Ответить
Зелёная гнида устроила саботаж. При Порохе такого не было!!!
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06.07.2020 11:46 Ответить
И кто от этого пострадает? Конечно же мы, бюджет пострадает, а пополняют его обычно потом только с наших карманов, а своим Зе позволил только ЗП поднять, пояса распустили, а мы затянули
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06.07.2020 18:04 Ответить
Зелёные, а вы не боитесь что вас скоро будут просто оприходовать согласно заветам дедушки Линча ? Или вам уже нечего терять ?
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06.07.2020 11:56 Ответить
Поча лася рейкова війна
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06.07.2020 11:59 Ответить
по количеству гениальных людей на 1 квадратный метр территории украина оставила далеко позади прочие страны мира
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06.07.2020 12:11 Ответить
везде по всем направлением пи**ец
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06.07.2020 12:15 Ответить
Даже вновь открытый пару дней назад с такой помпой стадион затопило. Между прочим, на его строительство, делегации властей на его открытие потрачены немалые бюджетные средства... Руки нужно "оторвать" за такое строительство - "проФФессионалы", блин
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06.07.2020 12:20 Ответить
Никакой диверсии нет. Есть правила эксплуатации вагонов, где должно быть указано, при каких неисправностях или отсутствии каких узлов запрещается эксплуатация вагонов. Вот теперь прокуратура и полиция должны поднять документы, по которым неисправные вагоны, не допущенные к эксплуатации сейчас, были допущены к эксплуатации неделю назад. Там есть подписи, фамилии и должности. Они ведь тоже знали этот приказ. Вот этих людей - на скамью, за то что допустили к эксплуатации неисправные вагоны и тем самым сознательно, по сговору группы лиц (ведь не один же человек подписывал эти документы), подвергли опасности других участников железнодорожного движения и людей, которые находились в непосредственной близости от железной дороги во время следования по рельсам этих неисправных вагонов. Знали , что нельзя пускать на рельсы, но пустили - ответьте ! А те работяги, что выполняют приказ руководства, они при чем? Спрашивать надо с подписавшего документ
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06.07.2020 12:32 Ответить
А поднимут? Нет, конечно. Именно потому, что это и есть диверсия. И не только против УЗ, но и украинской экономики в целом. Не говоря уже о том, что если там следовать правилам, то завтра отсеется половина вагонов самой УЗ и половина локомотивов, а вот тогда нас ждёт самый настоящий коллапс.
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06.07.2020 23:50 Ответить
ну тоді потрібно зупинити 50% вагонів
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07.07.2020 09:46 Ответить
целенаправленно уничтожают предприятие для разворовывания.
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06.07.2020 12:41 Ответить
так его и так постоянно разворовывают
вон сколько лет Дубневичи присасывались к УЗ - и никто ничего не мог с ними сделать
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06.07.2020 21:56 Ответить
Азаровщина цветёт дальше, теперь в стратегических гос-предприятиях с тупыми гос-менеджерами. Разборки чиновников за счёт бизнеса, классика пост-совдепии.
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06.07.2020 12:49 Ответить
Так о чем можно говорить, если на руководящие должности в многие предприятия поприходили снова ставленники Яныка и Ко. Знаю таких лично
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06.07.2020 18:02 Ответить
"УЗ" продолжают топить украинскую экономику, не знаю почему это им выгодно но это хорошо прослеживается уже не первый раз
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06.07.2020 13:55 Ответить
Просто перестати чекати закінчення строку зебобіків і вигнати авантюристів з влади. Ми ж всі Президенти.
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07.07.2020 09:47 Ответить
так где эта самая публичность, поговорили и забыли? УЗ играет в свои темные игры, а от этого страдает вся экономика страны
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06.07.2020 20:52 Ответить
Э - эффективность. Что ещё нужно понять о неадекватном менеджменте УЗ? Наблюдательный соет с огромными зарплатами есть, топ-менеджмент с золоытми пуговицами есть, повышенные тарифы есть, а вагоны стоят.
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06.07.2020 23:20 Ответить
пробема менеджемнта даже не в том, что они от жира бесятся, а в том, что они не несут никакой ответственности за свои действия. космические зарплаты, коррупционные схемы и при всем этом - ни за что не отвечают
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07.07.2020 05:10 Ответить
 
 