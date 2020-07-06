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Новини
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Сотні вагонів скупчуються на станціях вантажовідправників через нову заборону "Укрзалізниці"

Сотні вагонів скупчуються на станціях вантажовідправників через нову заборону

УЗ блокує прийом своїх-таки вагонів на залізничну мережу, обґрунтовуючи це технічними причинами.

"Укрзалізниця" своєю телеграмою від 26 червня заборонила, починаючи з 1 липня, відправлення вантажних вагонів з будь-якою відсутньою або розукомплектованою деталлю або вузлом. Це призвело до того, що на під'їзних станціях стали накопичуватися сотні вагонів, які УЗ не приймає до перевезень, що загрожує зривом роботи великих промислових підприємств.

Так, у коментарі ЦТС начальник управління залізничного транспорту ММКІ Федір Шендрик заявив: "З 1 липня на під'їзній колії ММК імені Ілліча склалася критична обстановка - до ступеня зриву виробництва на комбінаті. Основною причиною кризової ситуації стали дії працівників вагонного господарства Донецької залізниці, які з 1 липня почали виконувати вимоги Наказу ЦВ-12/1183 від 26 червня 2020 р. при відправленні вагонів з під'їзної колії ММК ім. Ілліча. Тільки за 6 годин такої роботи була практично паралізована найбільша вантажна станція комбінату - "Рудна" ... Підсумок технічного огляду порожніх вагонів восьми власників - 78 забракованих вагонів у складах 4-х поїздів, або 32% всіх вагонів".

Також, за його словами, на цей момент 12-15% порожніх вагонів з пред'явлених ММКІ до відправлення УЗ називає непридатними, що призвело до скупчення більше 600 порожніх вагонів на залізничних станціях комбінату. При цьому "Укрзалізниця" не звертає уваги на той факт, що раніше подала ці вагони на під'їзну колію з вантажами, з тими ж технічними відступами, але в статусі придатних під навантаження.

"З початку липня затримки в прийманні поїздів з зовнішньої мережі і в обслуговуванні виробничих цехів підприємства залізничними перевезеннями стали нормою. Загальна ж кількість вантажних вагонів (так званий залишок) вже перевищив 2,5 тисячі. Таким чином, в черговий раз боротьба з розукомплектованими вагонами відбувається за рахунок користувачів послуг УЗ", - зазначив Федір Шендрик.

Про негативні наслідки введеного "Укрзалізницею" обмежувального заходу кажуть і металурги Кривого Рогу. "Щодня Північний ГЗК відправляє до 10 складів концентрату і окатишів металургійним комбінатам України та Європи, а це 530 вагонів на день. Заборона відправки розукомплектованих вагонів може мати низку негативних наслідків. Це, перш за все, порушення правил контрактів і штрафні санкції на адресу компанії і нашого підприємства. У свою чергу, це може привести до затоварення складів готовою продукцією, концентратом і окатишами, а в підсумку - до зупинок виробничих цехів і підприємств", - говорить генеральний директор Північного ГЗК Андрій Скачков.

Як зазначають учасники ринку, забороняючи відправку розукомплектованих вагонів, УЗ таким чином насправді намагається скоротити кількість вагонів на залізничній мережі, щоб впоратися з обсягами вантажоперевезень, які демонструють тенденцію до зниження в останні місяці.

Крім того, як акцентують вантажовідправники, вагони повинні відчіплюватися після виявлення несправностей, а не їхати з виявленими пошкодженнями до станції призначення і створювати там пробки, тим самим ускладнюючи і без того проблемну логістику і формування складів.

"Забраковані вагони простоюють в очікуванні узгодження перестановки з боку захлинувшись від замовлень ремонтних депо УЗ. Кожен день бракується в кілька разів більше вагонів, ніж можливо відремонтувати ... У своїй телеграмі на дороги, УЗ забула вказати, як організувати цілодобову роботу депо з залученням додаткового персоналу, де взяти додаткові локомотиви і укладачів для проведення маневрів на сортувальних вузлах, скільки буде поставлено додаткових сертифікованих комплектуючих на депо для своєчасного ремонту, в рази зрослого потоку "хворих" вагонів ", - вказує на ще один аспект проблеми один зі співрозмовників ЦТС.

Також наголошується, що значна частина вагонів бракується через розукомплектування гальмівної системи, компоненти якої розкомплектовуються під час перевезення вагонів по магістралях загального користування. У зв'язку з чим оператори в черговий раз звертають увагу УЗ на необхідність посилення контролю за збереженням рухомого складу.

Нагадаємо, що на початку червня пройшла чергова зустріч представників АТ "Укрзалізниця" і учасників ринку залізничних вантажоперевезень, на якій обговорювалося питання боротьби з розукомплектуванням вагонів. Тоді озвучувалася пропозиція зробити публічною інформацію про критичних точках, де виявляються випадки розукомплектування вагонів і розміщувати таку інформацію на офіційних ресурсах УЗ.

Автор: 

ГЗК (168) залізниця (1508) Кривий Ріг (1358) ММК ім. Ілліча (63) Укрзалізниця (6865) вагони (802)


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Топ коментарі
+8
Тобто починають ламати роботу Укрзалізниці. А це вже диверсія.
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06.07.2020 11:38
+3
Какаяразница!
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06.07.2020 11:39
+3
С одной стороны, это требования техники безопасности и правил эксплуатации подвижного состава
Дивно чому тоді УЗ так само критично не перевіряє свої локомотиви...
Це звичайнісінький шантаж власників вантажу.
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06.07.2020 11:42
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Тобто починають ламати роботу Укрзалізниці. А це вже диверсія.
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06.07.2020 11:38 Відповісти
Taк они уже продали страну за поребрик. Ермак подписал капитуляцию; просто забыл сообщить об этом.
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06.07.2020 11:50 Відповісти
такі Ж да!! марамої замість ремонта вагонів намагаються їх впхати залізниці
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06.07.2020 12:23 Відповісти
да в какую сторону не плюнь, после прихода зеленых, одна разруха, я не говорю, что дела при попередниках на УЗ шли в гору, но тут уже явный саботаж
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06.07.2020 20:55 Відповісти
Та как бы эта диверсия происходит последние лет эдак 10-15 и называется реформами железной дороги. Просто если постоянно только грести деньги и ничего не вкладывать, то рано или поздно такое происходит.
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06.07.2020 23:27 Відповісти
пішла нова схема вибивання бабла з клієнтів.
Зараз по Укрзалізниці додатково заводять ДСО через тендери.
Додатково працює по підприємствах залізниці по дві охорони, і воєнізована залізнична, і ДСО.
Будуть піднімати плату за проїзд. Ура Зейобіки. Вас перемогли.
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07.07.2020 09:44 Відповісти
Ще одній шоблі надали можливість для кормлєнія...
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06.07.2020 11:38 Відповісти
С одной стороны, это требования техники безопасности и правил эксплуатации подвижного состава, а с другой стороны - привлечение внимания к критической ситуации в недавно еще прибыльном предприятии.
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06.07.2020 11:38 Відповісти
С одной стороны, это требования техники безопасности и правил эксплуатации подвижного состава
Дивно чому тоді УЗ так само критично не перевіряє свої локомотиви...
Це звичайнісінький шантаж власників вантажу.
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06.07.2020 11:42 Відповісти
все банально поднимут тарифы и запустят все, а предприятия просто рискуют потерять прибыль и не факт, что вообще переживут подобный кризис, специально создан
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06.07.2020 13:56 Відповісти
Что ты понимаешь в работе ж/д идиота кусок?? Это чистой воды саботаж и диверсия со стороны зелёных тварей!!!
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06.07.2020 11:49 Відповісти
Ты чего орешь, дебил? Тебе стрелкой буй прищемило?
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06.07.2020 12:04 Відповісти
А какое отношение руководство УЗ имеет к зеленым, красным или даже фиолетовым тварям? Какое там было покуда такое и остается.
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06.07.2020 12:13 Відповісти
Тем более, что УЗ управляют смотрящие и это закрытая территория. Ну для виду могут иногда погонять руководителя УЗ, но не более того
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06.07.2020 23:51 Відповісти
Ну для виду могут иногда погонять руководителя УЗ, но не более того

Угу. Да и то только с места на место. В УЗ вообще со стороны кто попало не попадает. Токо свои. Как государство в государстве.
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07.07.2020 00:05 Відповісти
Как чечня на раше, нэ?
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11.09.2020 22:45 Відповісти
Нє. Скоріше як Ватикан в Італії.
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12.09.2020 20:00 Відповісти
А і справді скоріше...
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12.09.2020 20:24 Відповісти
Я це просто мовчки тут залишу, добре?https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%88%D0%B5-%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5/ Швидше, імовірніше і скоріше
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12.09.2020 20:43 Відповісти
Я не маю супроти цього судження заперечень, насправді.
Як і відносно співставлення Ватикану та керівництва УЗ.
Без посилань, вибачайте... )
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12.09.2020 23:05 Відповісти
Ну тоді невірно Вас зрозумів.
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13.09.2020 13:20 Відповісти
пока нет публичной информации о комплектации составов, принадлежащих самой УЗ - это чистой воды недобросовестная конкуренция
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06.07.2020 21:57 Відповісти
Так весь вопрос в том, почему так неожиданно начали быть особо внимательными к требования ТБ и правил эксплуатации подвижного состава?)) И это при том, что такое решение просто убивает украинский экспорт и производство, которые и так кашляли в последнее время.
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06.07.2020 23:46 Відповісти
С одной стороны, это требования техники безопасности и правил эксплуатации подвижного состава,

Настораживает - только 4 дня с приказа до остановки эксплуатации, те или дело совсем швах или прикрываются заботой о безопасности. Нормально на исправление даются норм сроки, недели мин, затем штрафы, а запрет не "на любой отсутствующей или разукомплектованной деталью или узлом", а на те, без которых опасно.
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06.07.2020 23:59 Відповісти
Какаяразница!
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06.07.2020 11:39 Відповісти
Зелёная гнида устроила саботаж. При Порохе такого не было!!!
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06.07.2020 11:46 Відповісти
И кто от этого пострадает? Конечно же мы, бюджет пострадает, а пополняют его обычно потом только с наших карманов, а своим Зе позволил только ЗП поднять, пояса распустили, а мы затянули
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06.07.2020 18:04 Відповісти
Зелёные, а вы не боитесь что вас скоро будут просто оприходовать согласно заветам дедушки Линча ? Или вам уже нечего терять ?
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06.07.2020 11:56 Відповісти
Поча лася рейкова війна
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06.07.2020 11:59 Відповісти
по количеству гениальных людей на 1 квадратный метр территории украина оставила далеко позади прочие страны мира
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06.07.2020 12:11 Відповісти
везде по всем направлением пи**ец
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06.07.2020 12:15 Відповісти
Даже вновь открытый пару дней назад с такой помпой стадион затопило. Между прочим, на его строительство, делегации властей на его открытие потрачены немалые бюджетные средства... Руки нужно "оторвать" за такое строительство - "проФФессионалы", блин
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06.07.2020 12:20 Відповісти
Никакой диверсии нет. Есть правила эксплуатации вагонов, где должно быть указано, при каких неисправностях или отсутствии каких узлов запрещается эксплуатация вагонов. Вот теперь прокуратура и полиция должны поднять документы, по которым неисправные вагоны, не допущенные к эксплуатации сейчас, были допущены к эксплуатации неделю назад. Там есть подписи, фамилии и должности. Они ведь тоже знали этот приказ. Вот этих людей - на скамью, за то что допустили к эксплуатации неисправные вагоны и тем самым сознательно, по сговору группы лиц (ведь не один же человек подписывал эти документы), подвергли опасности других участников железнодорожного движения и людей, которые находились в непосредственной близости от железной дороги во время следования по рельсам этих неисправных вагонов. Знали , что нельзя пускать на рельсы, но пустили - ответьте ! А те работяги, что выполняют приказ руководства, они при чем? Спрашивать надо с подписавшего документ
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06.07.2020 12:32 Відповісти
А поднимут? Нет, конечно. Именно потому, что это и есть диверсия. И не только против УЗ, но и украинской экономики в целом. Не говоря уже о том, что если там следовать правилам, то завтра отсеется половина вагонов самой УЗ и половина локомотивов, а вот тогда нас ждёт самый настоящий коллапс.
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06.07.2020 23:50 Відповісти
ну тоді потрібно зупинити 50% вагонів
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07.07.2020 09:46 Відповісти
целенаправленно уничтожают предприятие для разворовывания.
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06.07.2020 12:41 Відповісти
так его и так постоянно разворовывают
вон сколько лет Дубневичи присасывались к УЗ - и никто ничего не мог с ними сделать
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06.07.2020 21:56 Відповісти
Азаровщина цветёт дальше, теперь в стратегических гос-предприятиях с тупыми гос-менеджерами. Разборки чиновников за счёт бизнеса, классика пост-совдепии.
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06.07.2020 12:49 Відповісти
Так о чем можно говорить, если на руководящие должности в многие предприятия поприходили снова ставленники Яныка и Ко. Знаю таких лично
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06.07.2020 18:02 Відповісти
"УЗ" продолжают топить украинскую экономику, не знаю почему это им выгодно но это хорошо прослеживается уже не первый раз
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06.07.2020 13:55 Відповісти
Просто перестати чекати закінчення строку зебобіків і вигнати авантюристів з влади. Ми ж всі Президенти.
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07.07.2020 09:47 Відповісти
так где эта самая публичность, поговорили и забыли? УЗ играет в свои темные игры, а от этого страдает вся экономика страны
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06.07.2020 20:52 Відповісти
Э - эффективность. Что ещё нужно понять о неадекватном менеджменте УЗ? Наблюдательный соет с огромными зарплатами есть, топ-менеджмент с золоытми пуговицами есть, повышенные тарифы есть, а вагоны стоят.
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06.07.2020 23:20 Відповісти
пробема менеджемнта даже не в том, что они от жира бесятся, а в том, что они не несут никакой ответственности за свои действия. космические зарплаты, коррупционные схемы и при всем этом - ни за что не отвечают
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07.07.2020 05:10 Відповісти
 
 