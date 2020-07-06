Сотні вагонів скупчуються на станціях вантажовідправників через нову заборону "Укрзалізниці"

УЗ блокує прийом своїх-таки вагонів на залізничну мережу, обґрунтовуючи це технічними причинами.

"Укрзалізниця" своєю телеграмою від 26 червня заборонила, починаючи з 1 липня, відправлення вантажних вагонів з будь-якою відсутньою або розукомплектованою деталлю або вузлом. Це призвело до того, що на під'їзних станціях стали накопичуватися сотні вагонів, які УЗ не приймає до перевезень, що загрожує зривом роботи великих промислових підприємств.

Так, у коментарі ЦТС начальник управління залізничного транспорту ММКІ Федір Шендрик заявив: "З 1 липня на під'їзній колії ММК імені Ілліча склалася критична обстановка - до ступеня зриву виробництва на комбінаті. Основною причиною кризової ситуації стали дії працівників вагонного господарства Донецької залізниці, які з 1 липня почали виконувати вимоги Наказу ЦВ-12/1183 від 26 червня 2020 р. при відправленні вагонів з під'їзної колії ММК ім. Ілліча. Тільки за 6 годин такої роботи була практично паралізована найбільша вантажна станція комбінату - "Рудна" ... Підсумок технічного огляду порожніх вагонів восьми власників - 78 забракованих вагонів у складах 4-х поїздів, або 32% всіх вагонів".

Також, за його словами, на цей момент 12-15% порожніх вагонів з пред'явлених ММКІ до відправлення УЗ називає непридатними, що призвело до скупчення більше 600 порожніх вагонів на залізничних станціях комбінату. При цьому "Укрзалізниця" не звертає уваги на той факт, що раніше подала ці вагони на під'їзну колію з вантажами, з тими ж технічними відступами, але в статусі придатних під навантаження.

"З початку липня затримки в прийманні поїздів з зовнішньої мережі і в обслуговуванні виробничих цехів підприємства залізничними перевезеннями стали нормою. Загальна ж кількість вантажних вагонів (так званий залишок) вже перевищив 2,5 тисячі. Таким чином, в черговий раз боротьба з розукомплектованими вагонами відбувається за рахунок користувачів послуг УЗ", - зазначив Федір Шендрик.

Про негативні наслідки введеного "Укрзалізницею" обмежувального заходу кажуть і металурги Кривого Рогу. "Щодня Північний ГЗК відправляє до 10 складів концентрату і окатишів металургійним комбінатам України та Європи, а це 530 вагонів на день. Заборона відправки розукомплектованих вагонів може мати низку негативних наслідків. Це, перш за все, порушення правил контрактів і штрафні санкції на адресу компанії і нашого підприємства. У свою чергу, це може привести до затоварення складів готовою продукцією, концентратом і окатишами, а в підсумку - до зупинок виробничих цехів і підприємств", - говорить генеральний директор Північного ГЗК Андрій Скачков.

Як зазначають учасники ринку, забороняючи відправку розукомплектованих вагонів, УЗ таким чином насправді намагається скоротити кількість вагонів на залізничній мережі, щоб впоратися з обсягами вантажоперевезень, які демонструють тенденцію до зниження в останні місяці.

Крім того, як акцентують вантажовідправники, вагони повинні відчіплюватися після виявлення несправностей, а не їхати з виявленими пошкодженнями до станції призначення і створювати там пробки, тим самим ускладнюючи і без того проблемну логістику і формування складів.

"Забраковані вагони простоюють в очікуванні узгодження перестановки з боку захлинувшись від замовлень ремонтних депо УЗ. Кожен день бракується в кілька разів більше вагонів, ніж можливо відремонтувати ... У своїй телеграмі на дороги, УЗ забула вказати, як організувати цілодобову роботу депо з залученням додаткового персоналу, де взяти додаткові локомотиви і укладачів для проведення маневрів на сортувальних вузлах, скільки буде поставлено додаткових сертифікованих комплектуючих на депо для своєчасного ремонту, в рази зрослого потоку "хворих" вагонів ", - вказує на ще один аспект проблеми один зі співрозмовників ЦТС.

Також наголошується, що значна частина вагонів бракується через розукомплектування гальмівної системи, компоненти якої розкомплектовуються під час перевезення вагонів по магістралях загального користування. У зв'язку з чим оператори в черговий раз звертають увагу УЗ на необхідність посилення контролю за збереженням рухомого складу.

Нагадаємо, що на початку червня пройшла чергова зустріч представників АТ "Укрзалізниця" і учасників ринку залізничних вантажоперевезень, на якій обговорювалося питання боротьби з розукомплектуванням вагонів. Тоді озвучувалася пропозиція зробити публічною інформацію про критичних точках, де виявляються випадки розукомплектування вагонів і розміщувати таку інформацію на офіційних ресурсах УЗ.