Чиновница Сумского облсовета утонула, ныряя с аквалангом в Ворскле

В селе в Ахтырском районе в реке Ворскла утонула юрисконсульт управления имуществом Карина Козупица. Вместе с еще одним мужчиной она ныряла с аквалангом.

О ее смерти сообщили в пресс-служба Сумского областного совета, передает Цензор.НЕТ.

Погибшая работала главным специалистом в ​​юридическом отделе управления имуществом.

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В пресс-службе Сумского Управления ГСЧС сообщили, что около 16 часов в селе Климентово Ахтырского района тело женщины подняли местные жители. Через 3 часа из реки подняли тело 34-летнего мужчины. Однако пришлось это делать работникам Сумской городской водолазно-спасательной службы.