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Чиновниця Сумської облради потонула, пірнаючи з аквалангом у Ворсклі
У селі в Охтирському районі в річці Ворскла потонула юрисконсульт управління майном Каріна Козупиця. Разом зі ще одним чоловіком вона пірнала з аквалангом.
Про її смерть повідомили в пресслужбі Сумської обласної ради, передає Цензор.НЕТ.
Загибла працювала головною спеціалісткою в юридичному відділі управління майном.
У пресслужбі Сумського Управління ДСНС повідомили, що близько 16-ї години в селі Климентове Охтирського району тіло жінки підняли місцеві мешканці. Через 3 години з річки підняли тіло 34-річного чоловіка. Однак довелося це робити працівникам Сумської міської водолазно-рятувальної служби.
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