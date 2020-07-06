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Чиновниця Сумської облради потонула, пірнаючи з аквалангом у Ворсклі

Чиновниця Сумської облради потонула, пірнаючи з аквалангом у Ворсклі

У селі в Охтирському районі в річці Ворскла потонула юрисконсульт управління майном Каріна Козупиця. Разом зі ще одним чоловіком вона пірнала з аквалангом.

Про її смерть повідомили в пресслужбі Сумської обласної ради, передає Цензор.НЕТ.

Загибла працювала головною спеціалісткою в юридичному відділі управління майном.

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У пресслужбі Сумського Управління ДСНС повідомили, що близько 16-ї години в селі Климентове Охтирського району тіло жінки підняли місцеві мешканці. Через 3 години з річки підняли тіло 34-річного чоловіка. Однак довелося це робити працівникам Сумської міської водолазно-рятувальної служби.

Чиновниця Сумської облради потонула, пірнаючи з аквалангом у Ворсклі 01

Автор: 

смерть (6759) Сумська область (3720) вода (1179)


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