Организаторов будущей революции надо искать на Банковой, - Турчинов
Революция - это всегда ответ на проблемы, которые создает власть.
Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в интервью Тарасу Березовцу в эфире телеканала "ПРЯМОЙ".
"Я с первого до последнего дня прошел Оранжевую революцию и Революцию Достоинства, управляя штабами сопротивления, и на собственном опыте могу сказать, что нельзя искусственно организовать революцию. Вдохновителем революции всегда выступает власть", - подчеркнул он.
Александр Турчинов добавил, что причиной первой революции стали действия Леонида Кучмы и Виктора Януковича, второй - "Янукович со своим окружением".
"Революция - это всегда ответ на агрессию власти, бездарность, некомпетентность, предательство национальных интересов", - подчеркнул экс-секретарь СНБО Украины, резюмировав, что если будет следующая революция, то ее вдохновителей и организаторов следует искать на Банковой и на Грушевского, а не в оппозиционных штабах.
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этим заявлением он попросил милости у Зели...
мол никаких Майданов не планируем
читайте внимательно.
- Сёма, но ведь у нас есть полиця!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Он имеет место быть только в голове МО РФ.
Это ЗЕбобики, что ли, сторона "конфликта"?
Так ЗЕбобики - это либо дебилы, либо лохи, либо гопота мелкая, какой с ней может быть конфликт и у кого?
Они из себя ничего не представляют, они никто, ничтожества, трусы.
Весь этот "конфликт", высосанный из пальца, придуман в Кремле, чтобы борцуны с фОшиЗЬмом и нОциЗЬмом Шмыгаля устроили "майдан" против "нациков". Кто такие "нацики" россияне не знают, спросишь их - впадают в ступор, зато искренно верят, йчто "майдан" можно искуственно создать "печеньками Госдепа".
Какой еще "конфликт".
Щелкнет "матрос Железняк" выключателем на Банковой, сказав, что "караул устал"(С) - вот и конец тому "конфликту"-манфликту.
В то время как кацапы, под видом "зеленых человечков" захватывали Крим, фсбшная агентура распускала Майдан и препядствовала организовать любое сопротивление оккупации
ВІДЕО від 22 лют. 2014 р ( про війну і розпуск Майдану - 8:52 хв.)
https://www.youtube.com/watch?v=qtYanhGUoaI&fbclid=IwAR17QojSD-Jww8lr_uMJFGofmE9kmtG7KyQogzvomTwlE4QtZzstXky8v7k
удачи, брат!