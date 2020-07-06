Организаторов будущей революции надо искать на Банковой, - Турчинов

Революция - это всегда ответ на проблемы, которые создает власть.

Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в интервью Тарасу Березовцу в эфире телеканала "ПРЯМОЙ".



"Я с первого до последнего дня прошел Оранжевую революцию и Революцию Достоинства, управляя штабами сопротивления, и на собственном опыте могу сказать, что нельзя искусственно организовать революцию. Вдохновителем революции всегда выступает власть", - подчеркнул он.



Александр Турчинов добавил, что причиной первой революции стали действия Леонида Кучмы и Виктора Януковича, второй - "Янукович со своим окружением".



"Революция - это всегда ответ на агрессию власти, бездарность, некомпетентность, предательство национальных интересов", - подчеркнул экс-секретарь СНБО Украины, резюмировав, что если будет следующая революция, то ее вдохновителей и организаторов следует искать на Банковой и на Грушевского, а не в оппозиционных штабах.