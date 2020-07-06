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Організаторів майбутньої революції треба шукати на Банковій, - Турчинов

Організаторів майбутньої революції треба шукати на Банковій, - Турчинов

Революція - це завжди відповідь на проблеми, які створює влада.

Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в інтерв’ю Тарасу Березовцю в ефірі телеканалу "ПРЯМИЙ".

"Я з першого до останнього дня пройшов Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, керуючи штабами спротиву, і на власному досвіді можу сказати, що не можна штучно організувати революцію. Натхненником революції завжди виступає влада", - наголосив він.

Олександр Турчинов додав, що до першої революції призвів Леонід Кучма разом з Віктором Януковичем, до другої - "Янукович зі своїм оточенням".

"Революція - це завжди відповідь на агресію влади, бездарність, некомпетентність, зраду національних інтересів", - наголосив екссекретар РНБО України, резюмувавши, якщо буде наступна революція, то її натхненників і організаторів треба шукати на Банковій та на Грушевського, а не в опозиційних штабах.

Автор: 

революція (312) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+33
Сейчас вату и зебуинов рвать начнет
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06.07.2020 13:44
+23
Организаторов будущей революции надо искать на Банковой, - Турчинов - Цензор.НЕТ 336
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06.07.2020 13:43
+22
удастся ли маленкой зебизянке сделать за полтора года то, на что янучара потратил аж 2 срока?
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06.07.2020 13:42
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Лахта, что Турчинов "просрал" в результате выбора лохтората?
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06.07.2020 14:00 Відповісти
удастся ли маленкой зебизянке сделать за полтора года то, на что янучара потратил аж 2 срока?
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06.07.2020 13:42 Відповісти
раніше.
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06.07.2020 13:45 Відповісти
Организаторов будущей революции надо искать на Банковой, - Турчинов - Цензор.НЕТ 336
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06.07.2020 13:43 Відповісти
- Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло !(с)
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06.07.2020 15:18 Відповісти
Сейчас вату и зебуинов рвать начнет
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06.07.2020 13:44 Відповісти
а отчего будет их рвать?
этим заявлением он попросил милости у Зели...
мол никаких Майданов не планируем
читайте внимательно.
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06.07.2020 13:47 Відповісти
,,Революция - это всегда ответ на агрессию власти, бездарность, некомпетентность, предательство национальных интересов".Никто ничего у вас просить не будет,слабоумное. Зебуин прочитал но ничего не понял? Ожидаемо.
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06.07.2020 14:40 Відповісти
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиця!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
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06.07.2020 16:49 Відповісти
щоб не обісрався
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06.07.2020 16:56 Відповісти
Валентиныч с огнем играешь.
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06.07.2020 13:46 Відповісти
Разговоры про революцию начинаются , это хорошо .... ))))
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06.07.2020 13:47 Відповісти
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06.07.2020 13:49 Відповісти
Пастор скаже - як зав"яже.
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06.07.2020 13:48 Відповісти
как в крыму. мыролюбно держаться и петь гимн.
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06.07.2020 13:49 Відповісти
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06.07.2020 13:50 Відповісти
наверное хочешь флаг вернуть

Організаторів майбутньої революції треба шукати на Банковій, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3643
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06.07.2020 13:58 Відповісти
Какая разница чего нарiд хочет ? Делать нужно то что сохраняет, развивает и защищает государство. Если нарiд с этим не согласен, нарiд может выпить горiлки, и идти спать.
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06.07.2020 14:04 Відповісти
Если в 2014 году Орда намеревалась уничтожить Украину механическим силовым путем (но не смогла), то теперь вкладывает большие суммы во внутренний конфликт, которые любой может оценить по старательности и оперативности прикормленных зебуинов, стремящихся, по заветам своего учителя доктора Геббельса, превращать правду в ложь, а ложь в "правду". А Турчинов был достойным и. о. президента, дай Бог так каждому.
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06.07.2020 13:56 Відповісти
Голосу зебуїнів зовсім не чути, а от гавкіт прихвостнів невдахи чують навіть в навколишніх селах.
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06.07.2020 14:00 Відповісти
Какой еще "внутренний" конфликт?
Он имеет место быть только в голове МО РФ.
Это ЗЕбобики, что ли, сторона "конфликта"?
Так ЗЕбобики - это либо дебилы, либо лохи, либо гопота мелкая, какой с ней может быть конфликт и у кого?
Они из себя ничего не представляют, они никто, ничтожества, трусы.
Весь этот "конфликт", высосанный из пальца, придуман в Кремле, чтобы борцуны с фОшиЗЬмом и нОциЗЬмом Шмыгаля устроили "майдан" против "нациков". Кто такие "нацики" россияне не знают, спросишь их - впадают в ступор, зато искренно верят, йчто "майдан" можно искуственно создать "печеньками Госдепа".
Какой еще "конфликт".
Щелкнет "матрос Железняк" выключателем на Банковой, сказав, что "караул устал"(С) - вот и конец тому "конфликту"-манфликту.
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06.07.2020 14:41 Відповісти
Официальной датой начала оккупации Крима считается 20 февраля 14 года

В то время как кацапы, под видом "зеленых человечков" захватывали Крим, фсбшная агентура распускала Майдан и препядствовала организовать любое сопротивление оккупации

ВІДЕО від 22 лют. 2014 р ( про війну і розпуск Майдану - 8:52 хв.)
https://www.youtube.com/watch?v=qtYanhGUoaI&fbclid=IwAR17QojSD-Jww8lr_uMJFGofmE9kmtG7KyQogzvomTwlE4QtZzstXky8v7k
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06.07.2020 14:46 Відповісти
пастор - кризисный менеджер от Бога
удачи, брат!
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06.07.2020 14:47 Відповісти
Це точно. Ви там с*ки завжди крутитесь та схеми мутите, а тим часом Україна як держава гине.
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06.07.2020 15:33 Відповісти
Как же хочется к власти. А без революции никак.
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06.07.2020 16:33 Відповісти
і тих,хто дурить народ,що ,якщо вони будуть,то буде краще.ви використовуєте людей для своїх меркантильних цілей
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06.07.2020 16:55 Відповісти
"Руководство страны должно говорить без полутонов со своим народом: Российская Федерация - страна-агрессор, у нас война, а не конфликт. Конфликт у мужа с женой на кухне, а когда люди гибнут… Пусть хоть один из тех, кто ведет речи о примирении, поедет на кладбище, где похоронены погибшие на этой войне. Руководство страны хоть раз побывало в госпитале, где лежат раненые ребята? Их жены были? Они когда-нибудь в глаза сирот и вдов героев смотрели? Чтобы понять, каким может быть отношение государства к военным, нужно поехать на Арлингтонское кладбище в Вашингтоне, где похоронены 440 тысяч погибших на разных войнах. Там постоянно проходят детские экскурсии, где детям рассказывают историю страны. А у нас до сих пор нет достойного мемориала. Да поставьте 13 тысяч крестов в одном месте, чтобы увековечить память ребят. Все, кто туда будут приходить, смогут реально увидеть, сколько воинов погибло за то, чтобы они мирно жили и спокойно спали. Пусть государство выступит с инициативой высадить в каждом большом населенном пункте 13 тысяч деревьев, чтобы возле каждого была табличка с фамилией погибшего. И тогда люди будут иначе воспринимать войну. " Генерал Сергей Кривонос https://fakty.ua/348850-general-sergej-krivonos-za-47-dnej-oborony-kramatorskogo-aerodroma-ya-ne-spal-ni-odnoj-nochi
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06.07.2020 17:04 Відповісти
 
 