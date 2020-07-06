Організаторів майбутньої революції треба шукати на Банковій, - Турчинов

Революція - це завжди відповідь на проблеми, які створює влада.

Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в інтерв’ю Тарасу Березовцю в ефірі телеканалу "ПРЯМИЙ".

"Я з першого до останнього дня пройшов Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, керуючи штабами спротиву, і на власному досвіді можу сказати, що не можна штучно організувати революцію. Натхненником революції завжди виступає влада", - наголосив він.

Олександр Турчинов додав, що до першої революції призвів Леонід Кучма разом з Віктором Януковичем, до другої - "Янукович зі своїм оточенням".

"Революція - це завжди відповідь на агресію влади, бездарність, некомпетентність, зраду національних інтересів", - наголосив екссекретар РНБО України, резюмувавши, якщо буде наступна революція, то її натхненників і організаторів треба шукати на Банковій та на Грушевського, а не в опозиційних штабах.