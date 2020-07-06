Організаторів майбутньої революції треба шукати на Банковій, - Турчинов
Революція - це завжди відповідь на проблеми, які створює влада.
Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в інтерв’ю Тарасу Березовцю в ефірі телеканалу "ПРЯМИЙ".
"Я з першого до останнього дня пройшов Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, керуючи штабами спротиву, і на власному досвіді можу сказати, що не можна штучно організувати революцію. Натхненником революції завжди виступає влада", - наголосив він.
Олександр Турчинов додав, що до першої революції призвів Леонід Кучма разом з Віктором Януковичем, до другої - "Янукович зі своїм оточенням".
"Революція - це завжди відповідь на агресію влади, бездарність, некомпетентність, зраду національних інтересів", - наголосив екссекретар РНБО України, резюмувавши, якщо буде наступна революція, то її натхненників і організаторів треба шукати на Банковій та на Грушевського, а не в опозиційних штабах.
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этим заявлением он попросил милости у Зели...
мол никаких Майданов не планируем
читайте внимательно.
- Сёма, но ведь у нас есть полиця!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Он имеет место быть только в голове МО РФ.
Это ЗЕбобики, что ли, сторона "конфликта"?
Так ЗЕбобики - это либо дебилы, либо лохи, либо гопота мелкая, какой с ней может быть конфликт и у кого?
Они из себя ничего не представляют, они никто, ничтожества, трусы.
Весь этот "конфликт", высосанный из пальца, придуман в Кремле, чтобы борцуны с фОшиЗЬмом и нОциЗЬмом Шмыгаля устроили "майдан" против "нациков". Кто такие "нацики" россияне не знают, спросишь их - впадают в ступор, зато искренно верят, йчто "майдан" можно искуственно создать "печеньками Госдепа".
Какой еще "конфликт".
Щелкнет "матрос Железняк" выключателем на Банковой, сказав, что "караул устал"(С) - вот и конец тому "конфликту"-манфликту.
В то время как кацапы, под видом "зеленых человечков" захватывали Крим, фсбшная агентура распускала Майдан и препядствовала организовать любое сопротивление оккупации
ВІДЕО від 22 лют. 2014 р ( про війну і розпуск Майдану - 8:52 хв.)
https://www.youtube.com/watch?v=qtYanhGUoaI&fbclid=IwAR17QojSD-Jww8lr_uMJFGofmE9kmtG7KyQogzvomTwlE4QtZzstXky8v7k
удачи, брат!