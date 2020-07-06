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Вслед за шахтерами под Кабмин готовятся выйти профсоюзы химиков

Вслед за шахтерами под Кабмин готовятся выйти профсоюзы химиков

Из-за отмены квот на ввоз импортных удобрений в Украине отечественные предприятия оказались перед угрозой остановки производства и увольнения работников.

 Сложившуюся ситуацию обсуждали во время встречи трудового коллектива ЧАО "АЗОТ" (г. Черкассы) с председателем Федерации профсоюзов Черкасской области Петром Шевченко и председателем обкома профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Украины Владимиром Шепелем, сообщает УНН со ссылкой на черкасское издание "Procherk".

Уже объявлено о сокращении 5% работников, в том числе и на черкасском "Азоте". До конца этого года возможно дополнительное сокращение еще 40%. По подсчетам профсоюзов и Федерации работодателей Украины, перед угрозой увольнения на химических предприятиях Украины оказались около 7600 человек.

"Наши многочисленные обращения к премьер-министру Украины с призывами к диалогу, к сожалению, остаются без ответов и порождают еще больше вопросов со стороны трудовых коллективов. Мы лишь требовали и требуем обеспечить условия загрузки наших производственных мощностей для увеличения внутреннего производства и предоставить нам возможность сохранить рабочие места", - отметил глава правления ЧАО "АЗОТ" Виталий Скляров.

В рамках встречи трудовой коллектив предприятия был проинформирован, что решение не вводить квоты на ввоз импортных удобрений в Украину было принято Межведомственной комиссией по международной торговле 22 июня, несмотря на результаты расследований Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, подтвердившие необходимость внедрения специальных ограничительных мер, предусмотренных Законом Украины и нормами ВТО.

Председатель Федерации профсоюзов Черкасской области Петр Шевченко предложил защищать свои права на акциях протестов.

"У профсоюзов есть большой опыт таких действий. Нельзя останавливаться на том, что обращались, писали письма... Надо переходить к конкретным действиям и отстаивать свои права. Это нормальная и действенная мировая практика", - отметил Петр Шевченко.

Работники "Азота" обсуждают возможность предупредительной акции под стенами Черкасской облгосадминистрации. Также вместе с другими производителями азотных удобрений работники химических предприятий будут требовать защиты своего права на труд под стенами Кабинета Министров Украины.

"Результаты проведенных расследований подтверждают наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке", - отметили представители профсоюзов во время встречи с работниками ЧАО "АЗОТ".

Обращаясь к Президенту Украины, химики отметили: "Мы уверены, что в сложившихся условиях бесконтрольное увеличение импорта будет убивать тысячи рабочих мест украинцев, ухудшать макроэкономические показатели, которые и без того оставляют желать лучшего".

"Мы еще раз просим вас услышать голос трудовых коллективов, а не только голос лоббистов импорта, в частности - российского. Мы призываем вас быть в этой дискуссии вместе", - говорится в заявлении по итогам встречи профсоюзов и рабочих ЧАО "АЗОТ".

На украинских предприятиях по производству минеральных удобрений ("Днепроазот", "Ровноазот", Северодонецкое объединение "Азот", Одесский припортовый завод (ОПЗ), Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), "Сумыхимпром", черкасский "Азот") работают более 20 тыс. граждан Украины. Национальные производители способны произвести 5 млн тонн азотных удобрений в год при необходимости Украина в 4,5 млн тонн.

Украинские производители считают, что иностранным производителям (Беларусь, Турция, Казахстан, Польша и т.д.) возможно отдать четвертую часть необходимых объемов, а остальной спрос на украинском рынке обеспечить внутренним производством.

Автор: 

протест (5858) профсоюз (238)


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Топ комментарии
+6
Зникнуть Ахмєтки і Фірташі - зникнуть проблеми.
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06.07.2020 13:53
+6
А профсоюзы "физиков" не собираются выходить? Школа коммунизма...
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06.07.2020 13:54
+5
Вслед за шахтерами под Кабмин готовятся выйти профсоюзы химиков - Цензор.НЕТ 1892
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06.07.2020 13:54
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Не пора ли забрать у этих "профсоюзов" майно доставшееся им от совка?
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06.07.2020 13:50 Ответить
пора
и по 5 лет лагерей каждому раскачивающему
что бы как в Расеюшки было, за которую они проголосовали год назад...
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06.07.2020 13:55 Ответить
То, что осталось от совка было преступно отжато партией регионов после прихода их к власти.
Непонятно, почему не расследуются преступления пр и их бандитов при власти??
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06.07.2020 14:04 Ответить
Расследовать бандиты будут? А судьи кто?
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06.07.2020 14:07 Ответить
За прописными истинами тули в школу.
Пока нассыровым не будут давать десятку с конфискацией, - порядка не будет.
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06.07.2020 14:43 Ответить
Зникнуть Ахмєтки і Фірташі - зникнуть проблеми.
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06.07.2020 13:53 Ответить
А с горловского «Стирола» химики будут?
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06.07.2020 13:54 Ответить
Вслед за шахтерами под Кабмин готовятся выйти профсоюзы химиков - Цензор.НЕТ 1892
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06.07.2020 13:54 Ответить
А профсоюзы "физиков" не собираются выходить? Школа коммунизма...
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06.07.2020 13:54 Ответить
И "лирики" пусть шуруют, и холерики с меланхоликами! Все 73% в едином порыве. " За дурной головой и ногам..."
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06.07.2020 17:41 Ответить
Писал об этом на Цензоре зимой, что с весны начнуться митинги профотраслей. Но пока еще есть деньги, то они не так велики. Дальше будет хуже.
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06.07.2020 14:06 Ответить
Причем здесь бюджетные деньги к шахтёрам и химикам? Просто люди производящие неконкурентноспособные товары требуют себе преференции.
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06.07.2020 14:11 Ответить
Точно. Еще бы работники львовского завода по производству кинескопов 51лк2ц вышли...
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06.07.2020 14:20 Ответить
Неконкурентні тут держава і олігархічні власники. Самі виробництва і їх продукція цілком придатні. Мати азотну галузь і величезний внутрішній попит на міндобрива, і при цьому завозити мільйони тон нічим не кращої продукції з росії та інших країн, це ідіотизм.
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06.07.2020 14:28 Ответить
Цена импортного дешевле чем своего. Фирташу проще людей под КабМин вывести, чем произвести модернизацию, оптимизировать затраты, отказаться от элитной недвижимости за границей.
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06.07.2020 20:53 Ответить
Виробництва достатньо постмодернізовані, як на побудовані у 70-80 роки. Економічна ефективність непогана. Проблема з газом - сировиною для них. Усій азотній галузі для роботи на повну потужність потрібно, напевно, порядка 4 мільярдів кубів газу на рік. Якщо б це був газ внутрішнього видобутку за рахунок спеціальних інвестицій самих виробників, наприклад, і за відповідними для них цінами, дешевших від наших добрив ніде не було б. Питання потрапляння майже всіх АЗОТів до однієї персони, як подяки їй за перемогу іншої на виборах 2010 року, виносимо за дужки.
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08.07.2020 14:32 Ответить
Я не про бюджетные деньги, а про экономику в целом. Меньше денег больше протестов.
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06.07.2020 14:44 Ответить
...а если пошлины введут - выйдет профсоюз фермеров. Потому как придётся покупать более дорогие удобрения, продукция подорожает, снизится конкурентоспособность.
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06.07.2020 14:09 Ответить
Они стучат касками только когда им надо а когда заходили в рабство к рыжему "благодетелю"нужно было подумать хорошенько..
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06.07.2020 14:16 Ответить
Фірташ теж рудий?
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06.07.2020 14:29 Ответить
Зеле еще не приходила SMS от владельца Днепроазота?
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06.07.2020 14:17 Ответить
Хорошо , отлично просто .!! Больше народу на Майдане - ближе Ростов для Бубочки . !! .
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06.07.2020 14:37 Ответить
учителя вийдуть за 4000$?
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06.07.2020 14:41 Ответить
А кому принадлежат все эти "азоты"
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06.07.2020 14:44 Ответить
Получат дубинками по загривкам, как и шахтеры. Что наголосовали - то и получите, терпилы.
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06.07.2020 14:45 Ответить
"Профсоюзы" проснулись. Наверное бабло поступило. Где вы были сколько лет, когда нужно было защищать права простых трудяг? Почитайте чем занимаются профсоюзы в развитых странах.
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06.07.2020 16:36 Ответить
Выходит, весь график протестов уже расписан? А свободные дни ещё остались? 😊 Ну да, закончилась эпоха бедности....и теперь можно за деньги "покращення" даже на Киев начинать ездить! Молодцы, население "какая разница" должно гордиться, ведь это они "зробили країну разом", дебилы...
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06.07.2020 18:43 Ответить
 
 