Слідом за шахтарями під Кабмін готуються вийти профспілки хіміків

Через скасування квот на ввезення імпортних добрив в Україну вітчизняні підприємства опинилися перед загрозою зупинки виробництва і звільнення працівників.

Ситуацію, що склалася обговорювали під час зустрічі трудового колективу ПрАТ "АЗОТ" (м.Черкаси) з головою Федерації профспілок Черкаської області Петром Шевченком і головою обкому профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України Володимиром Шепелем, повідомляє УНН із посиланням на черкаське видання Procherk.

Вже оголошено про скорочення 5% працівників, зокрема і на Черкаському "Азоті". До кінця цього року можливе додаткове скорочення ще 40%. За підрахунками профспілок та Федерації роботодавців України, перед загрозою звільнення на хімічних підприємствах України опинилися близько 7600 осіб.

"Наші чисельні звернення до прем’єр-міністра України із закликами до діалогу, на жаль, залишаються без відповідей та породжують ще більше запитань з боку трудових колективів. Ми лише вимагали й вимагаємо забезпечити умови загрузки наших виробничих потужностей для збільшення внутрішнього виробництва та надати нам можливість зберегти робочі місця", - зазначив голова правління ПрАТ "АЗОТ" Віталій Скляров.

У межах зустрічі до відома трудового колективу підприємства було доведено, що рішення не вводити квоти на ввезення імпортних добрив до України було ухвалене Міжвідомчою комісією з питань міжнародної торгівлі 22 червня, попри результати розслідувань Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, які підтвердили необхідність впровадження спеціальних обмежувальних заходів, передбачених Законом України та нормами СОТ.

Голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко запропонував захищати свої права на акціях протестів.

"У профспілок є великий досвід таких дій. Не можна зупинятися на тому, що зверталися, писали листи... Треба переходити до конкретних дій і відстоювати свої права. Це нормальна та дієва світова практика", - наголосив Петро Шевченко.

Працівники "Азоту" обговорюють можливість попереджувальної акції під стінами Черкаської облдержадміністрації. Також разом з іншими виробниками азотних добрив працівники хімічних підприємств вимагатимуть захисту свого права на працю під стінами Кабінету Міністрів України.

"Результати проведених розслідувань підтверджують наявність фактів та обставин, які є правовим підґрунтям для запровадження спеціальних обмежувальних заходів щодо імпортних мінеральних добрив на внутрішньому українському ринку", - зазначили представники профспілок під час зустрічі з працівниками ПрАТ "АЗОТ".

Звертаючись до Президента України, хіміки наголосили: "Ми впевнені, що у тих умовах, що склалися, безконтрольне збільшення імпорту буде вбивати тисячі робочих місць українців, погіршувати макроекономічні показники, які і без того наразі бажають бути кращими".

"Ми ще раз просимо вас почути голос трудових колективів, а не лише голос лобістів імпорту, зокрема - російського. Ми закликаємо вас бути у цій дискусії разом", - йдеться у заяві за результатами зустрічі профспілок та робітників ПрАТ "АЗОТ".

На українських підприємствах з виробництва мінеральних добрив ("Дніпроазот", "Рівнеазот", Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", Одеський припортовий завод (ОПЗ), Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМУ), "Сумихімпром", Черкаський "Азот") працюють більше ніж 20 тис. громадян України. Національні виробники спроможні виробити 5 млн тонн азотних добрив на рік за потреби України у 4,5 млн тонн.

Українські виробники пропонують віддати іноземним виробникам (Білорусь, Туреччина, Казахстан, Польща тощо) четверту частину необхідних обсягів, а решту попиту на українському ринку забезпечити внутрішнім виробництвом.