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Новини
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Слідом за шахтарями під Кабмін готуються вийти профспілки хіміків

Слідом за шахтарями під Кабмін готуються вийти профспілки хіміків

Через скасування квот на ввезення імпортних добрив в Україну вітчизняні підприємства опинилися перед загрозою зупинки виробництва і звільнення працівників.

Ситуацію, що склалася обговорювали під час зустрічі трудового колективу ПрАТ "АЗОТ" (м.Черкаси) з головою Федерації профспілок Черкаської області Петром Шевченком і головою обкому профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України Володимиром Шепелем, повідомляє УНН із посиланням на черкаське видання Procherk.

Вже оголошено про скорочення 5% працівників, зокрема і на Черкаському "Азоті". До кінця цього року можливе додаткове скорочення ще 40%. За підрахунками профспілок та Федерації роботодавців України, перед загрозою звільнення на хімічних підприємствах України опинилися близько 7600 осіб.

"Наші чисельні звернення до прем’єр-міністра України із закликами до діалогу, на жаль, залишаються без відповідей та породжують ще більше запитань з боку трудових колективів. Ми лише вимагали й вимагаємо забезпечити умови загрузки наших виробничих потужностей для збільшення внутрішнього виробництва та надати нам можливість зберегти робочі місця", - зазначив голова правління ПрАТ "АЗОТ" Віталій Скляров.

У межах зустрічі до відома трудового колективу підприємства було доведено, що рішення не вводити квоти на ввезення імпортних добрив до України було ухвалене Міжвідомчою комісією з питань міжнародної торгівлі 22 червня, попри результати розслідувань Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, які підтвердили необхідність впровадження спеціальних обмежувальних заходів, передбачених Законом України та нормами СОТ.

Голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевченко запропонував захищати свої права на акціях протестів.

"У профспілок є великий досвід таких дій. Не можна зупинятися на тому, що зверталися, писали листи... Треба переходити до конкретних дій і відстоювати свої права. Це нормальна та дієва світова практика", - наголосив Петро Шевченко.

Працівники "Азоту" обговорюють можливість попереджувальної акції під стінами Черкаської облдержадміністрації. Також разом з іншими виробниками азотних добрив працівники хімічних підприємств вимагатимуть захисту свого права на працю під стінами Кабінету Міністрів України.

"Результати проведених розслідувань підтверджують наявність фактів та обставин, які є правовим підґрунтям для запровадження спеціальних обмежувальних заходів щодо імпортних мінеральних добрив на внутрішньому українському ринку", - зазначили представники профспілок під час зустрічі з працівниками ПрАТ "АЗОТ".

Звертаючись до Президента України, хіміки наголосили: "Ми впевнені, що у тих умовах, що склалися, безконтрольне збільшення імпорту буде вбивати тисячі робочих місць українців, погіршувати макроекономічні показники, які і без того наразі бажають бути кращими".

"Ми ще раз просимо вас почути голос трудових колективів, а не лише голос лобістів імпорту, зокрема - російського. Ми закликаємо вас бути у цій дискусії разом", - йдеться у заяві за результатами зустрічі профспілок та робітників ПрАТ "АЗОТ".

На українських підприємствах з виробництва мінеральних добрив ("Дніпроазот", "Рівнеазот", Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", Одеський припортовий завод (ОПЗ), Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМУ), "Сумихімпром", Черкаський "Азот") працюють більше ніж 20 тис. громадян України. Національні виробники спроможні виробити 5 млн тонн азотних добрив на рік за потреби України у 4,5 млн тонн.

Українські виробники пропонують віддати іноземним виробникам (Білорусь, Туреччина, Казахстан, Польща тощо) четверту частину необхідних обсягів, а решту попиту на українському ринку забезпечити внутрішнім виробництвом.

Автор: 

протест (2398) профспілка (86)


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Топ коментарі
+6
Зникнуть Ахмєтки і Фірташі - зникнуть проблеми.
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06.07.2020 13:53
+6
А профсоюзы "физиков" не собираются выходить? Школа коммунизма...
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06.07.2020 13:54
+5
Вслед за шахтерами под Кабмин готовятся выйти профсоюзы химиков - Цензор.НЕТ 1892
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06.07.2020 13:54
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Не пора ли забрать у этих "профсоюзов" майно доставшееся им от совка?
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06.07.2020 13:50 Відповісти
пора
и по 5 лет лагерей каждому раскачивающему
что бы как в Расеюшки было, за которую они проголосовали год назад...
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06.07.2020 13:55 Відповісти
То, что осталось от совка было преступно отжато партией регионов после прихода их к власти.
Непонятно, почему не расследуются преступления пр и их бандитов при власти??
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06.07.2020 14:04 Відповісти
Расследовать бандиты будут? А судьи кто?
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06.07.2020 14:07 Відповісти
За прописными истинами тули в школу.
Пока нассыровым не будут давать десятку с конфискацией, - порядка не будет.
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06.07.2020 14:43 Відповісти
Зникнуть Ахмєтки і Фірташі - зникнуть проблеми.
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06.07.2020 13:53 Відповісти
А с горловского «Стирола» химики будут?
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06.07.2020 13:54 Відповісти
Вслед за шахтерами под Кабмин готовятся выйти профсоюзы химиков - Цензор.НЕТ 1892
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06.07.2020 13:54 Відповісти
А профсоюзы "физиков" не собираются выходить? Школа коммунизма...
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06.07.2020 13:54 Відповісти
И "лирики" пусть шуруют, и холерики с меланхоликами! Все 73% в едином порыве. " За дурной головой и ногам..."
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06.07.2020 17:41 Відповісти
Писал об этом на Цензоре зимой, что с весны начнуться митинги профотраслей. Но пока еще есть деньги, то они не так велики. Дальше будет хуже.
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06.07.2020 14:06 Відповісти
Причем здесь бюджетные деньги к шахтёрам и химикам? Просто люди производящие неконкурентноспособные товары требуют себе преференции.
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06.07.2020 14:11 Відповісти
Точно. Еще бы работники львовского завода по производству кинескопов 51лк2ц вышли...
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06.07.2020 14:20 Відповісти
Неконкурентні тут держава і олігархічні власники. Самі виробництва і їх продукція цілком придатні. Мати азотну галузь і величезний внутрішній попит на міндобрива, і при цьому завозити мільйони тон нічим не кращої продукції з росії та інших країн, це ідіотизм.
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06.07.2020 14:28 Відповісти
Цена импортного дешевле чем своего. Фирташу проще людей под КабМин вывести, чем произвести модернизацию, оптимизировать затраты, отказаться от элитной недвижимости за границей.
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06.07.2020 20:53 Відповісти
Виробництва достатньо постмодернізовані, як на побудовані у 70-80 роки. Економічна ефективність непогана. Проблема з газом - сировиною для них. Усій азотній галузі для роботи на повну потужність потрібно, напевно, порядка 4 мільярдів кубів газу на рік. Якщо б це був газ внутрішнього видобутку за рахунок спеціальних інвестицій самих виробників, наприклад, і за відповідними для них цінами, дешевших від наших добрив ніде не було б. Питання потрапляння майже всіх АЗОТів до однієї персони, як подяки їй за перемогу іншої на виборах 2010 року, виносимо за дужки.
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08.07.2020 14:32 Відповісти
Я не про бюджетные деньги, а про экономику в целом. Меньше денег больше протестов.
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06.07.2020 14:44 Відповісти
...а если пошлины введут - выйдет профсоюз фермеров. Потому как придётся покупать более дорогие удобрения, продукция подорожает, снизится конкурентоспособность.
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06.07.2020 14:09 Відповісти
Они стучат касками только когда им надо а когда заходили в рабство к рыжему "благодетелю"нужно было подумать хорошенько..
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06.07.2020 14:16 Відповісти
Фірташ теж рудий?
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06.07.2020 14:29 Відповісти
Зеле еще не приходила SMS от владельца Днепроазота?
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06.07.2020 14:17 Відповісти
Хорошо , отлично просто .!! Больше народу на Майдане - ближе Ростов для Бубочки . !! .
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06.07.2020 14:37 Відповісти
учителя вийдуть за 4000$?
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06.07.2020 14:41 Відповісти
А кому принадлежат все эти "азоты"
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06.07.2020 14:44 Відповісти
Получат дубинками по загривкам, как и шахтеры. Что наголосовали - то и получите, терпилы.
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06.07.2020 14:45 Відповісти
"Профсоюзы" проснулись. Наверное бабло поступило. Где вы были сколько лет, когда нужно было защищать права простых трудяг? Почитайте чем занимаются профсоюзы в развитых странах.
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06.07.2020 16:36 Відповісти
Выходит, весь график протестов уже расписан? А свободные дни ещё остались? 😊 Ну да, закончилась эпоха бедности....и теперь можно за деньги "покращення" даже на Киев начинать ездить! Молодцы, население "какая разница" должно гордиться, ведь это они "зробили країну разом", дебилы...
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06.07.2020 18:43 Відповісти
 
 