РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6110 посетителей онлайн
Новости
2 997 11

Критическая ситуация с уровнем безработицы наблюдается в Украине, – СМИ

Критическая ситуация с уровнем безработицы наблюдается в Украине, – СМИ

Проблема с безработицей в Украине усиливается. По официальным данным, ежедневно на учет в Государственной службе занятости становятся около 3 тысяч украинцев, потерявших работу.

Об этом сообщает телеканал "Украина", передает Обозреватель.

При этом Украина не принимает никаких мер для поддержки работодателей. Более того, в ряде отраслей экономики трудности для сохранения трудовых коллективов предприятиям государство создавало еще до начала коронавирусного кризиса.

Для любого государства выгодно поддерживать работодателей, чтобы удержать экономику от падения. Такое мнение в сюжете выразил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

"Чтобы создать новое рабочее место, нужно в Европе выложить от 50 до 150 тысяч евро. И поэтому государству выгоднее поддерживать дешевыми кредитами. Делать все, чтобы экономика могла как можно скорее выздороветь", - отметил Воскобойник.

За время карантина, обусловленного пандемией коронавируса, в мире стремительно выросла безработица. Только в США за время карантина уровень безработицы достиг 15%: работу потеряли около 40 миллионов человек. Похожая ситуация – и в Европейском Союзе. При этом, такая ситуация наблюдается в государствах, которые предоставляют бизнесу существенную поддержку и максимально способствуют работодателям в сохранении рабочих мест.

Автор: 

безработица (451) работа (601)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Саме тому керівникам наказали не скорочувати, а звільняти за статтею, щоб на біржі не платити.
показать весь комментарий
06.07.2020 14:22
+4
Откуда, 500тыс рабочих мест Шмыгаль пообещал создать
показать весь комментарий
06.07.2020 14:07
+4
Ничего, ЗЕбилы, скоро последний хрен без соли начнете доедать.
"Хуже уже не будет.
Лишь бы не Порох"(С)
показать весь комментарий
06.07.2020 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Откуда, 500тыс рабочих мест Шмыгаль пообещал создать
показать весь комментарий
06.07.2020 14:07 Ответить
саме так! всі на вкладання тротуарної плитки!
показать весь комментарий
06.07.2020 14:10 Ответить
и 6 000 грн по словам чьего-то президента - это не бедность ....
показать весь комментарий
06.07.2020 14:12 Ответить
Теперь уже нет смысла создавать рабочие места.
Мошенники добрались до печатного станка, будут печатать зп, пенсии и пособия.
показать весь комментарий
06.07.2020 16:24 Ответить
Саме тому керівникам наказали не скорочувати, а звільняти за статтею, щоб на біржі не платити.
показать весь комментарий
06.07.2020 14:22 Ответить
за якою статею?
показать весь комментарий
06.07.2020 14:36 Ответить
Та за будь-якою, яку причеплять.
показать весь комментарий
06.07.2020 14:53 Ответить
ТО ви спочатку розберіться в питанні. Не виплачують тільки коли за своїм бажанням і звільнений за порушення режиму.
В інших ,наприклад , за згодою сторін чи скорочення,виплачують.
показать весь комментарий
06.07.2020 15:10 Ответить
Ничего, ЗЕбилы, скоро последний хрен без соли начнете доедать.
"Хуже уже не будет.
Лишь бы не Порох"(С)
показать весь комментарий
06.07.2020 14:34 Ответить
Шмигалю це вдалося минус 500 тищ робочіх місць, за 2 місяці.
О дають а ви кажете зелохи))))
показать весь комментарий
06.07.2020 14:56 Ответить
Интересная подача материала: ай-ай-ай и ой-ой-ой в статье есть, а какой %%, какое количество безработных - нет. " ежедневно на учет в Государственной службе занятости становятся около 3 тысяч украинцев, потерявших работу. " Ежедневно за какой срок - за неделю или за полгода, 20 т безработных или полмиллиона?
показать весь комментарий
06.07.2020 16:30 Ответить
 
 