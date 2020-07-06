Критична ситуація з рівнем безробіття спостерігається в Україні, - ЗМІ

Проблема з безробіттям в Україні посилюється. За офіційними даними, щодня на облік в Державній службі зайнятості стають близько 3 тисяч українців, які втратили роботу.

Про це повідомляє телеканал "Україна", передає Обозреватель.

При цьому Україна не вживає жодних заходів для підтримки роботодавців. Більше того, у ряді галузей економіки труднощі для збереження трудових колективів підприємствам держава створювала ще до початку коронавірусної кризи.

Для будь-якої держави вигідно підтримувати роботодавців, аби втримати економіку від падіння. Таку думку у сюжеті висловив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

"Аби створити нове робоче місце, потрібно в Європі викласти від 50 до 150 тисяч євро. І тому державі вигідніше підтримувати дешевими кредитами. Робити все, аби економіка могла якомога швидше одужати", - зазначив Воскобойник.

За час карантину, зумовленого пандемією коронавірусу, у світі стрімко зросло безробіття. Тільки у США за час карантину рівень безробіття сягнув 15%: роботу втратили близько 40 мільйонів людей. Схожа ситуація – і в Європейському Союзі. При цьому, така ситуація спостерігається у державах, які надають бізнесу суттєву підтримку і максимально сприяють роботодавцям у збереженні робочих місць.