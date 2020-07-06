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Критична ситуація з рівнем безробіття спостерігається в Україні, - ЗМІ

Критична ситуація з рівнем безробіття спостерігається в Україні, - ЗМІ

Проблема з безробіттям в Україні посилюється. За офіційними даними, щодня на облік в Державній службі зайнятості стають близько 3 тисяч українців, які втратили роботу.

Про це повідомляє телеканал "Україна", передає Обозреватель.

При цьому Україна не вживає жодних заходів для підтримки роботодавців. Більше того, у ряді галузей економіки труднощі для збереження трудових колективів підприємствам держава створювала ще до початку коронавірусної кризи.

Для будь-якої держави вигідно підтримувати роботодавців, аби втримати економіку від падіння. Таку думку у сюжеті висловив Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

"Аби створити нове робоче місце, потрібно в Європі викласти від 50 до 150 тисяч євро. І тому державі вигідніше підтримувати дешевими кредитами. Робити все, аби економіка могла якомога швидше одужати", - зазначив Воскобойник.

За час карантину, зумовленого пандемією коронавірусу, у світі стрімко зросло безробіття. Тільки у США за час карантину рівень безробіття сягнув 15%: роботу втратили близько 40 мільйонів людей. Схожа ситуація – і в Європейському Союзі. При цьому, така ситуація спостерігається у державах, які надають бізнесу суттєву підтримку і максимально сприяють роботодавцям у збереженні робочих місць.

Автор: 

безробіття (549) робота (1222)


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Топ коментарі
+5
Саме тому керівникам наказали не скорочувати, а звільняти за статтею, щоб на біржі не платити.
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06.07.2020 14:22
+4
Откуда, 500тыс рабочих мест Шмыгаль пообещал создать
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06.07.2020 14:07
+4
Ничего, ЗЕбилы, скоро последний хрен без соли начнете доедать.
"Хуже уже не будет.
Лишь бы не Порох"(С)
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06.07.2020 14:34
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Откуда, 500тыс рабочих мест Шмыгаль пообещал создать
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06.07.2020 14:07 Відповісти
саме так! всі на вкладання тротуарної плитки!
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06.07.2020 14:10 Відповісти
и 6 000 грн по словам чьего-то президента - это не бедность ....
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06.07.2020 14:12 Відповісти
Теперь уже нет смысла создавать рабочие места.
Мошенники добрались до печатного станка, будут печатать зп, пенсии и пособия.
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06.07.2020 16:24 Відповісти
Саме тому керівникам наказали не скорочувати, а звільняти за статтею, щоб на біржі не платити.
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06.07.2020 14:22 Відповісти
за якою статею?
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06.07.2020 14:36 Відповісти
Та за будь-якою, яку причеплять.
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06.07.2020 14:53 Відповісти
ТО ви спочатку розберіться в питанні. Не виплачують тільки коли за своїм бажанням і звільнений за порушення режиму.
В інших ,наприклад , за згодою сторін чи скорочення,виплачують.
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06.07.2020 15:10 Відповісти
Ничего, ЗЕбилы, скоро последний хрен без соли начнете доедать.
"Хуже уже не будет.
Лишь бы не Порох"(С)
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06.07.2020 14:34 Відповісти
Шмигалю це вдалося минус 500 тищ робочіх місць, за 2 місяці.
О дають а ви кажете зелохи))))
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06.07.2020 14:56 Відповісти
Интересная подача материала: ай-ай-ай и ой-ой-ой в статье есть, а какой %%, какое количество безработных - нет. " ежедневно на учет в Государственной службе занятости становятся около 3 тысяч украинцев, потерявших работу. " Ежедневно за какой срок - за неделю или за полгода, 20 т безработных или полмиллиона?
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06.07.2020 16:30 Відповісти
 
 