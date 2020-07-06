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Новости
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За время карантина в США работу потеряли 40 миллионов граждан

За время карантина в США работу потеряли 40 миллионов граждан

Пандемия коронавируса и обусловленный ею экономический кризис ударил по всем государствам, включая те, что имеют наиболее развитые экономики.

 Так, в США за время карантина работу потеряли около 40 млн граждан.

Об этом говорилось в сюжете программы "Сегодня" на канале "Украина", передает Обозреватель.

Согласно официальным данным, которые приводят авторы сюжета, уровень безработицы в США за время карантина увеличился до 15%. Это рекордный показатель.

Как рассказывают авторы сюжета, многие американцы и эмигранты потеряли работу из-за того, что компании просто обанкротились. При этом рассчитывать на денежную помощь по безработице могут только те, кто работал легально.

Сейчас, как сообщается в сюжете, рост уровня безработицы удалось остановить. Однако значительная часть людей, живущих в США, до сих пор остаются без работы: трудоустроиться сегодня в Америке практически невозможно.

"Похоже, что мы стабилизировались, и уровень безработицы не растет. Но плохие новости в том, что 15 процентов - это высокий уровень безработицы для Америки. У нас не было такого со времен Великой Депрессии 30-х годов", - рассказал экономист Пол Майкл Ромер.

Критическая ситуация из-за карантинных ограничений сложилась и на рынке труда в Украине. По данным, озвученным в сюжете, ежедневно на учет в Государственную службу занятости становятся более 3 тысяч граждан Украины, которые потеряли работу. При этом, в отличие от большинства европейских стран или США, наше государство никак не поддерживает работодателей, которые пытаются сохранить рабочие места, часто неся из-за этого убытки.

Фото: ospedalesicuro.eu

Автор: 

безработица (451) США (26853)


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Топ комментарии
+1
россия - злокачественное искусственное образование - московия не имеет права на ресурсы остальных членов федерации и доходы
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06.07.2020 14:30
+1
Интересно, никогда бы не подумал шо в Штатах процент "неоформленных" примерно такой же как у нас.
Всегда считал шо это уникальная фишка Украины и некое зло, отдаляющее нас от цивилизации.
А оказывается в цивилизованной экономике так и должно быть
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06.07.2020 17:05
+1
Ха! разочарую тебя, брат. Украинцы таки вовсе не самые хитрожопые.
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06.07.2020 17:14
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россия - злокачественное искусственное образование - московия не имеет права на ресурсы остальных членов федерации и доходы
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06.07.2020 14:30 Ответить
На 6-е июня 2020 года официальный уровень безработицы в США - 11,1%.
Безработных там - 17,8 миллионов.
Это я посмотрел пять минут назат на сайте Бюро трудовой статистики США - bls.gov
А давайте все послушаем говножурналистов с говноканала , шо их там 15 процентов и 40 миллионов.
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06.07.2020 14:39 Ответить
40 млн - с учетом "нелегалов", ,т.е., тех, кто работал за кэш, которых напнули в первую очередь. Они в официальную статистику 11,1% не входят.
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06.07.2020 15:44 Ответить
Шо-то я не очень верю я в 22 миллиона нелегалов.
Лет пять назад видел цифру в районе 11 миллионов, неужели с тех пор их вдвое больше стало?
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06.07.2020 16:29 Ответить
Имеются в виду не только нелегалы-мигранты, ни и Американцы, которые работают за кэш в конвертах, а таких тут немало. Это ресторанный бизнесс, сезонный, в какий-то мере строительный.
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06.07.2020 16:41 Ответить
Интересно, никогда бы не подумал шо в Штатах процент "неоформленных" примерно такой же как у нас.
Всегда считал шо это уникальная фишка Украины и некое зло, отдаляющее нас от цивилизации.
А оказывается в цивилизованной экономике так и должно быть
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06.07.2020 17:05 Ответить
Ха! разочарую тебя, брат. Украинцы таки вовсе не самые хитрожопые.
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06.07.2020 17:14 Ответить
Плохо смотрел, посмотри сколько америкосов за пособиями заявлений подали
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06.07.2020 16:53 Ответить
Для тебя там очки драить или асенизатором работа найдется, впрочем в последние тебя не возьмут, она для пендосов почетная работа
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06.07.2020 16:56 Ответить
Жудко...
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06.07.2020 14:50 Ответить
это типа нам есть на кого ровняться?
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06.07.2020 15:12 Ответить
 
 