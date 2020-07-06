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Новини
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За час карантину в США роботу втратили 40 мільйонів громадян

За час карантину в США роботу втратили 40 мільйонів громадян

Пандемія коронавірусу та зумовлена нею економічна криза вдарила по всіх державах, включно з тими, що мають найбільш розвинуті економіки.

Так, у США за час карантину роботу втратили близько 40 мільйонів громадян.

Про це йшлося в сюжеті програми "Сьогодні" на каналі "Україна", передає Обозреватель.

Згідно з офіційними даними, які наводять автори сюжету, рівень безробіття у США за час карантину збільшився до 15%. Це рекордний показник.

Як розповідають автори сюжету, чимало американців та емігрантів втратили роботу через те, що компанії просто збанкрутували. При цьому розраховувати на грошову допомогу по безробіттю можуть тільки ті, хто працював легально.

Наразі, повідомляється у сюжеті, зростання рівня безробіття вдалося зупинити. Однак значна частина людей, що живуть у США, досі залишаються без роботи: працевлаштуватися сьогодні в Америці практично неможливо.

"Схоже, що ми стабілізувались, і рівень безробіття не зростає. Та погані новини у тім, що 15 відсотків - це високий рівень безробіття для Америки. У нас не було такого з часів Великої Депресії 30-х років", - розповів економіст Пол Майкл Ромер.

Критична ситуація через карантинні обмеження склалася і на ринку праці в Україні. За даними, озвученими у сюжеті, щодня на облік у Державну службу зайнятості стають понад 3 тисячі громадян України, які втратили роботу. При цьому, на відміну від більшості європейських країн чи США, наша держава жодним чином не підтримує роботодавців, які намагаються зберегти робочі місця, часто несучи через це збитки.

Фото: ospedalesicuro.eu

Автор: 

безробіття (549) США (23054)


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Топ коментарі
+1
россия - злокачественное искусственное образование - московия не имеет права на ресурсы остальных членов федерации и доходы
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06.07.2020 14:30
+1
Интересно, никогда бы не подумал шо в Штатах процент "неоформленных" примерно такой же как у нас.
Всегда считал шо это уникальная фишка Украины и некое зло, отдаляющее нас от цивилизации.
А оказывается в цивилизованной экономике так и должно быть
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06.07.2020 17:05
+1
Ха! разочарую тебя, брат. Украинцы таки вовсе не самые хитрожопые.
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06.07.2020 17:14
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россия - злокачественное искусственное образование - московия не имеет права на ресурсы остальных членов федерации и доходы
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06.07.2020 14:30 Відповісти
На 6-е июня 2020 года официальный уровень безработицы в США - 11,1%.
Безработных там - 17,8 миллионов.
Это я посмотрел пять минут назат на сайте Бюро трудовой статистики США - bls.gov
А давайте все послушаем говножурналистов с говноканала , шо их там 15 процентов и 40 миллионов.
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06.07.2020 14:39 Відповісти
40 млн - с учетом "нелегалов", ,т.е., тех, кто работал за кэш, которых напнули в первую очередь. Они в официальную статистику 11,1% не входят.
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06.07.2020 15:44 Відповісти
Шо-то я не очень верю я в 22 миллиона нелегалов.
Лет пять назад видел цифру в районе 11 миллионов, неужели с тех пор их вдвое больше стало?
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06.07.2020 16:29 Відповісти
Имеются в виду не только нелегалы-мигранты, ни и Американцы, которые работают за кэш в конвертах, а таких тут немало. Это ресторанный бизнесс, сезонный, в какий-то мере строительный.
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06.07.2020 16:41 Відповісти
Интересно, никогда бы не подумал шо в Штатах процент "неоформленных" примерно такой же как у нас.
Всегда считал шо это уникальная фишка Украины и некое зло, отдаляющее нас от цивилизации.
А оказывается в цивилизованной экономике так и должно быть
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06.07.2020 17:05 Відповісти
Ха! разочарую тебя, брат. Украинцы таки вовсе не самые хитрожопые.
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06.07.2020 17:14 Відповісти
Плохо смотрел, посмотри сколько америкосов за пособиями заявлений подали
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06.07.2020 16:53 Відповісти
Для тебя там очки драить или асенизатором работа найдется, впрочем в последние тебя не возьмут, она для пендосов почетная работа
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06.07.2020 16:56 Відповісти
Жудко...
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06.07.2020 14:50 Відповісти
это типа нам есть на кого ровняться?
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06.07.2020 15:12 Відповісти
 
 