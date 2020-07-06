Федерация работодателей призывает Шмыгаля не повышать тарифы на электроэнергию
Повышение тарифов на передачу электроэнергии увеличит цену тока для промышленности и населения и приведет к сокращению производства и росту безработицы в стране.
Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к премьер-министру Денису Шмыгалю.
В Федерации работодателей отметили, что не поддерживают рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии, который инициирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поскольку такое повышение тарифов увеличит цену электроэнергии для промышленности и вызовет у предприятий негативную реакцию .
"Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии, даже в 2 раза, вместо прежних 4, как это предлагает НКРЭКУ, станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Снижение конкурентоспособности украинской продукции приведет к сокращению производства и, как следствие, к росту уровня безработицы в Украине", - отмечается в обращении.
По оценкам Федерации работодателей, негативный эффект от повышения тарифов в дальнейшем почувствует не только промышленность, но и другие отрасли экономики и обычные граждане страны.
Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 4 раза тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.
Ранее экономист Сергей Блинов заявил, что увеличение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к снижению экспортного потенциала отечественной промышленности.
В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказался за то, чтобы правительство вмешалось в ситуацию с повышением тарифа на передачу электроэнергии, ведь это ударит по населению и бизнесу.
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