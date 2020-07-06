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Федерация работодателей призывает Шмыгаля не повышать тарифы на электроэнергию

Федерация работодателей призывает Шмыгаля не повышать тарифы на электроэнергию

Повышение тарифов на передачу электроэнергии увеличит цену тока для промышленности и населения и приведет к сокращению производства и росту безработицы в стране.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к премьер-министру Денису Шмыгалю.

В Федерации работодателей отметили, что не поддерживают рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии, который инициирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поскольку такое повышение тарифов увеличит цену электроэнергии для промышленности и вызовет у предприятий негативную реакцию .

"Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии, даже в 2 раза, вместо прежних 4, как это предлагает НКРЭКУ, станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Снижение конкурентоспособности украинской продукции приведет к сокращению производства и, как следствие, к росту уровня безработицы в Украине", - отмечается в обращении.

По оценкам Федерации работодателей, негативный эффект от повышения тарифов в дальнейшем почувствует не только промышленность, но и другие отрасли экономики и обычные граждане страны.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 4 раза тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Ранее экономист Сергей Блинов заявил, что увеличение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к снижению экспортного потенциала отечественной промышленности.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказался за то, чтобы правительство вмешалось в ситуацию с повышением тарифа на передачу электроэнергии, ведь это ударит по населению и бизнесу.

Автор: 

Федерация работодателей (57) электроэнергия (772)


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Так Зеля вообще-то говорил о снижении тарифов. А терпилы проглотят
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06.07.2020 14:33 Ответить
В программе КМ "Стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19" четко и ясно указано на необходимость повышения. И уже существует ТРИ проекта постановления правительства об этом. Странно просить не повышать тарифы того, кто это повышение запланировал.
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06.07.2020 14:43 Ответить
_Просить - нелепо. Иное дело требовать от принуждать с миллионом на Майдане нанятых народом менеджеров работать на народ и Украину, а не на кровопийц - монополистов-олигархов. Но нет! За десятилетия народ так и не осознал кто их враг и непримиримый противник развития Украины (по причине антогонистичности интересов).
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06.07.2020 15:00 Ответить
Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года .30 ****. 2019 г./ А бояре плохие.
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06.07.2020 15:02 Ответить
Чекайте! Так ці витрати повинні входити до діючого тарифу. Розділіть (знову дві платіжки) і чухайте тиковку далі.
Десь бачив статтю, що при введенні RAB-тарифів (здається так воно обзивається) кожен кінцевий споживач (читай - сім'я) збільшить свої видатки, в середньому, на 10%, оскільки подорожчає все - від комунальних послуг та їжі до одягу та розваг...
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06.07.2020 15:18 Ответить
та заберите вы уже у Ахметова украинскую энергетику. Сколько можно?
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06.07.2020 15:41 Ответить
 
 