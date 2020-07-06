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Федерація роботодавців закликає Шмигаля не підвищувати тарифи на електроенергію

Федерація роботодавців закликає Шмигаля не підвищувати тарифи на електроенергію

Підвищення тарифів на передачу електроенергії збільшить ціну струму для промисловості і населення та призведе до скорочення виробництва та зростання безробіття в країні.

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У Федерації роботодавців зазначили, що не підтримують зростання тарифів на передачу, диспетчерське управління та розподіл електроенергії, яке ініціює Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, оскільки таке підвищення тарифів збільшить ціну електроенергії для промисловості і викличе у підприємств негативну реакцію.

"Зростання тарифів на передачу, диспетчерське управління та розподіл електроенергії, навіть у 2 рази, замість попередніх 4-х, як це пропонує НКРЕКП, стане додатковим негативним чинником для втрати конкурентоздатності промислової продукції українських виробників як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Зниження конкурентоздатності української продукції приведе до скорочення виробництва, і, як наслідок, до зростання рівня безробіття в Україні", - наголошується в зверненні.

За оцінками Федерації роботодавців, негативний ефект від підвищення тарифів в подальшому відчує не лише промисловість, а й інші галузі економіки та звичайні громадяни країни. Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення в 4 рази тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду із інвесторами у зелену енергетику.

Раніше економіст Сергій Блінов заявив, що збільшення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до зниження експортного потенціалу вітчизняної промисловості. Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко висловився за те, щоб уряд втрутився в ситуацію з підвищенням тарифу на передачу електроенергії, адже це вдарить по населенню та бізнесу.

Автор: 

Федерація роботодавців (67) Електрика (2042)


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Так Зеля вообще-то говорил о снижении тарифов. А терпилы проглотят
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06.07.2020 14:33 Відповісти
В программе КМ "Стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19" четко и ясно указано на необходимость повышения. И уже существует ТРИ проекта постановления правительства об этом. Странно просить не повышать тарифы того, кто это повышение запланировал.
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06.07.2020 14:43 Відповісти
_Просить - нелепо. Иное дело требовать от принуждать с миллионом на Майдане нанятых народом менеджеров работать на народ и Украину, а не на кровопийц - монополистов-олигархов. Но нет! За десятилетия народ так и не осознал кто их враг и непримиримый противник развития Украины (по причине антогонистичности интересов).
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06.07.2020 15:00 Відповісти
Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года .30 ****. 2019 г./ А бояре плохие.
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06.07.2020 15:02 Відповісти
Чекайте! Так ці витрати повинні входити до діючого тарифу. Розділіть (знову дві платіжки) і чухайте тиковку далі.
Десь бачив статтю, що при введенні RAB-тарифів (здається так воно обзивається) кожен кінцевий споживач (читай - сім'я) збільшить свої видатки, в середньому, на 10%, оскільки подорожчає все - від комунальних послуг та їжі до одягу та розваг...
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06.07.2020 15:18 Відповісти
та заберите вы уже у Ахметова украинскую энергетику. Сколько можно?
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06.07.2020 15:41 Відповісти
 
 