Израиль ужесточает карантин из-за увеличения количества людей, инфицированных коронавирусом

Власти Израиля решила повторно закрыть бары, клубы и спортзалы в стране из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Министерство здравоохранения также рекомендовало закрыть синагоги, но этого пока решили не делать: они продолжат деятельность, однако одновременно в них смогут находиться не более 19 человек. Количество посетителей ресторанов будет ограничена 20 людьми на летних верандах смогут находиться не более 30.

Израиль впервые ввел жесткие ограничительные меры в марте, поэтому до начала мая в стране с населением 9 млн человек эпидемия была фактически побеждена, ежедневно фиксировались лишь несколько случаев COVID-19.

В конце мая в Израиле были отменены ограничения на работу организаций и проведения массовых мероприятий, из основных противоэпидемических мероприятий действующим остался только масочный режим. В июне количество больных снова начала резко расти: в последние дни ежедневно заражаются около тысячи человек.

Всего в Израиле зафиксированы более 30 000 случаев заражения, 332 человека умерли.

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