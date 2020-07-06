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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль ужесточает карантин из-за увеличения количества людей, инфицированных коронавирусом

Израиль ужесточает карантин из-за увеличения количества людей, инфицированных коронавирусом

Власти Израиля решила повторно закрыть бары, клубы и спортзалы в стране из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Министерство здравоохранения также рекомендовало закрыть синагоги, но этого пока решили не делать: они продолжат деятельность, однако одновременно в них смогут находиться не более 19 человек. Количество посетителей ресторанов будет ограничена 20 людьми на летних верандах смогут находиться не более 30.

Израиль впервые ввел жесткие ограничительные меры в марте, поэтому до начала мая в стране с населением 9 млн человек эпидемия была фактически побеждена, ежедневно фиксировались лишь несколько случаев COVID-19.

В конце мая в Израиле были отменены ограничения на работу организаций и проведения массовых мероприятий, из основных противоэпидемических мероприятий действующим остался только масочный режим. В июне количество больных снова начала резко расти: в последние дни ежедневно заражаются около тысячи человек.

Всего в Израиле зафиксированы более 30 000 случаев заражения, 332 человека умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль с сегодняшнего дня ослабил карантин

Автор: 

Израиль (1930) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
разве КОВИ и евреев заражает?
Я думала что они как то выкрутятся....
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06.07.2020 21:57
+3
Таки ой, я вас умоляю, они просто делают вид, чтобы их не заподозрили😁
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06.07.2020 22:09
+3
Предатор, куда дел ксеноморфа?😉
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06.07.2020 22:15
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разве КОВИ и евреев заражает?
Я думала что они как то выкрутятся....
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06.07.2020 21:57 Ответить
такіЖда... ковід не розуміється на релігії
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06.07.2020 22:25 Ответить
Ну й правильно,нехай сидять всі по домах.Здоровіші будуть.
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06.07.2020 21:58 Ответить
Министерство здравоохранения также рекомендовало закрыть синагоги Источник: https://censor.net/n3206440\\\\\\\\\\\\

Странно - иудейский божок наслал на всех вирус, но ведь оН должен сюсюкать и пылинки сдувать(ураганом) со "своегО народа"
а тут какаказалась - гои то мрут, но и кошерная раса не отстает то
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06.07.2020 22:00 Ответить
Таки ой, я вас умоляю, они просто делают вид, чтобы их не заподозрили😁
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06.07.2020 22:09 Ответить
https://censor.net/user/446474 А може це Озіріс наслав?
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06.07.2020 22:10 Ответить
Предатор, куда дел ксеноморфа?😉
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06.07.2020 22:15 Ответить
а може Кришна, або Ваня-Дуралєй? Або Том і Джеррі?

віруни ж скавчать: "маловірили, загрішкинаші" і тут же "бошепомошииии".
вибрали найжорстокішого божка серед мільйонів їх, та й той не знає шо планета - не плоска, а небо не "твердь"
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06.07.2020 22:53 Ответить
Так что теперь в израиль на єкскурсию не пустят?
Там так много чего можно посмотреть!
Прямо жду недождусь, как хочется туда поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Потом приехать и опять поехать.

Потом приехать и опять поехать.

Потом приехать и опять поехать.

Потом приехать и опять поехать.
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06.07.2020 22:08 Ответить
Надо арабам сделать теракт на электростанции, чтобы кондишины повырубало..и тогда карантин сам собой отменится ибо все озвереют и вирус высохнет и сдохнет от ласкового израильского солнышка
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06.07.2020 22:14 Ответить
і не мрій..власний фашизм-нацизм+бидлячисть та хуцпа"богообраних"не дадуть ковіду в ісраіловці закінчитися а щоб сонце вбило вірусяку то воно мусить жарити його15хв при98С
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06.07.2020 22:24 Ответить
сегодня и наши власти шось буркнули , типа не пускать на Рош-Ашан...наглецы!
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06.07.2020 22:47 Ответить
А нужно было закрыть Бней-Брак и ещё с десяток религиозных кварталов ...
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06.07.2020 22:54 Ответить
а у Ізраїлі майже так і роблять..
Ізолюють цілі квартали УПОРОТИХ ОРТОДОКСІВ як територію ..
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07.07.2020 08:59 Ответить
Скільки вбогих ягельних набігають завжди як таргани.
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07.07.2020 00:35 Ответить
і всі-з "особливою любов"ю" до євреїв(та Ізраїлю).

може тому,що Ізраїль періодично "вставляє пістони" їх улюбленому Асаду та Ірану ))
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07.07.2020 09:01 Ответить
Этак Путин найдёт себе новую Нетаньяху /Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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07.07.2020 11:49 Ответить
 
 