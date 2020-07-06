Израиль ужесточает карантин из-за увеличения количества людей, инфицированных коронавирусом
Власти Израиля решила повторно закрыть бары, клубы и спортзалы в стране из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
Министерство здравоохранения также рекомендовало закрыть синагоги, но этого пока решили не делать: они продолжат деятельность, однако одновременно в них смогут находиться не более 19 человек. Количество посетителей ресторанов будет ограничена 20 людьми на летних верандах смогут находиться не более 30.
Израиль впервые ввел жесткие ограничительные меры в марте, поэтому до начала мая в стране с населением 9 млн человек эпидемия была фактически побеждена, ежедневно фиксировались лишь несколько случаев COVID-19.
В конце мая в Израиле были отменены ограничения на работу организаций и проведения массовых мероприятий, из основных противоэпидемических мероприятий действующим остался только масочный режим. В июне количество больных снова начала резко расти: в последние дни ежедневно заражаются около тысячи человек.
Всего в Израиле зафиксированы более 30 000 случаев заражения, 332 человека умерли.
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Я думала что они как то выкрутятся....
Странно - иудейский божок наслал на всех вирус, но ведь оН должен сюсюкать и пылинки сдувать(ураганом) со "своегО народа"
а тут какаказалась - гои то мрут, но и кошерная раса не отстает то
віруни ж скавчать: "маловірили, загрішкинаші" і тут же "бошепомошииии".
вибрали найжорстокішого божка серед мільйонів їх, та й той не знає шо планета - не плоска, а небо не "твердь"
Там так много чего можно посмотреть!
Прямо жду недождусь, как хочется туда поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Ізолюють цілі квартали УПОРОТИХ ОРТОДОКСІВ як територію ..
може тому,що Ізраїль періодично "вставляє пістони" їх улюбленому Асаду та Ірану ))