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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль посилює карантин через збільшення кількості людей, інфікованих коронавірусом

Ізраїль посилює карантин через збільшення кількості людей, інфікованих коронавірусом

Влада Ізраїлю вирішила повторно закрити бари, клуби і спортзали в країні через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

Міністерство охорони здоров'я також рекомендувало закрити синагоги, але цього поки вирішили не робити: вони продовжать діяльність, однак одночасно в них зможуть перебувати не більше 19 осіб. Кількість відвідувачів ресторанів буде обмежена 20 особами, на літніх верандах зможуть перебувати не більше 30.

Ізраїль вперше запровадив жорсткі обмежувальні заходи в березні, тому до початку травня в країні з населенням 9 млн осіб епідемія була фактично переможена, щодня фіксувалося лише кілька випадків COVID-19.

Наприкінці травня в Ізраїлі було скасовано обмеження на роботу організацій і проведення масових заходів, з основних протиепідемічних заходів залишився діяти тільки масковий режим. У червні кількість хворих знову почала різко зростати: останніми днями щодоби заражаються близько тисячі осіб.

Всього в Ізраїлі зафіксовано понад 30 000 випадків зараження, 332 особи померло.

Читайте також: Ізраїльські вчені виявили антитіла, здатні нейтралізувати COVID-19

Автор: 

Ізраїль (1648) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
разве КОВИ и евреев заражает?
Я думала что они как то выкрутятся....
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06.07.2020 21:57
+3
Таки ой, я вас умоляю, они просто делают вид, чтобы их не заподозрили😁
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06.07.2020 22:09
+3
Предатор, куда дел ксеноморфа?😉
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06.07.2020 22:15
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разве КОВИ и евреев заражает?
Я думала что они как то выкрутятся....
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06.07.2020 21:57 Відповісти
такіЖда... ковід не розуміється на релігії
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06.07.2020 22:25 Відповісти
Ну й правильно,нехай сидять всі по домах.Здоровіші будуть.
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06.07.2020 21:58 Відповісти
Министерство здравоохранения также рекомендовало закрыть синагоги Источник: https://censor.net/n3206440\\\\\\\\\\\\

Странно - иудейский божок наслал на всех вирус, но ведь оН должен сюсюкать и пылинки сдувать(ураганом) со "своегО народа"
а тут какаказалась - гои то мрут, но и кошерная раса не отстает то
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06.07.2020 22:00 Відповісти
Таки ой, я вас умоляю, они просто делают вид, чтобы их не заподозрили😁
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06.07.2020 22:09 Відповісти
https://censor.net/user/446474 А може це Озіріс наслав?
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06.07.2020 22:10 Відповісти
Предатор, куда дел ксеноморфа?😉
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06.07.2020 22:15 Відповісти
а може Кришна, або Ваня-Дуралєй? Або Том і Джеррі?

віруни ж скавчать: "маловірили, загрішкинаші" і тут же "бошепомошииии".
вибрали найжорстокішого божка серед мільйонів їх, та й той не знає шо планета - не плоска, а небо не "твердь"
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06.07.2020 22:53 Відповісти
Так что теперь в израиль на єкскурсию не пустят?
Там так много чего можно посмотреть!
Прямо жду недождусь, как хочется туда поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Потом приехать и опять поехать.
Потом приехать и опять поехать.

Потом приехать и опять поехать.

Потом приехать и опять поехать.

Потом приехать и опять поехать.
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06.07.2020 22:08 Відповісти
Надо арабам сделать теракт на электростанции, чтобы кондишины повырубало..и тогда карантин сам собой отменится ибо все озвереют и вирус высохнет и сдохнет от ласкового израильского солнышка
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06.07.2020 22:14 Відповісти
і не мрій..власний фашизм-нацизм+бидлячисть та хуцпа"богообраних"не дадуть ковіду в ісраіловці закінчитися а щоб сонце вбило вірусяку то воно мусить жарити його15хв при98С
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06.07.2020 22:24 Відповісти
сегодня и наши власти шось буркнули , типа не пускать на Рош-Ашан...наглецы!
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06.07.2020 22:47 Відповісти
А нужно было закрыть Бней-Брак и ещё с десяток религиозных кварталов ...
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06.07.2020 22:54 Відповісти
а у Ізраїлі майже так і роблять..
Ізолюють цілі квартали УПОРОТИХ ОРТОДОКСІВ як територію ..
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07.07.2020 08:59 Відповісти
Скільки вбогих ягельних набігають завжди як таргани.
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07.07.2020 00:35 Відповісти
і всі-з "особливою любов"ю" до євреїв(та Ізраїлю).

може тому,що Ізраїль періодично "вставляє пістони" їх улюбленому Асаду та Ірану ))
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07.07.2020 09:01 Відповісти
Этак Путин найдёт себе новую Нетаньяху /Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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07.07.2020 11:49 Відповісти
 
 