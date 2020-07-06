Ізраїль посилює карантин через збільшення кількості людей, інфікованих коронавірусом

Влада Ізраїлю вирішила повторно закрити бари, клуби і спортзали в країні через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

Міністерство охорони здоров'я також рекомендувало закрити синагоги, але цього поки вирішили не робити: вони продовжать діяльність, однак одночасно в них зможуть перебувати не більше 19 осіб. Кількість відвідувачів ресторанів буде обмежена 20 особами, на літніх верандах зможуть перебувати не більше 30.

Ізраїль вперше запровадив жорсткі обмежувальні заходи в березні, тому до початку травня в країні з населенням 9 млн осіб епідемія була фактично переможена, щодня фіксувалося лише кілька випадків COVID-19.

Наприкінці травня в Ізраїлі було скасовано обмеження на роботу організацій і проведення масових заходів, з основних протиепідемічних заходів залишився діяти тільки масковий режим. У червні кількість хворих знову почала різко зростати: останніми днями щодоби заражаються близько тисячі осіб.

Всього в Ізраїлі зафіксовано понад 30 000 випадків зараження, 332 особи померло.

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