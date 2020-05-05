Ізраїльські вчені виявили антитіла, здатні нейтралізувати COVID-19
Ізраїльським вченим вдалося виявити антитіла, які активно атакують коронавірус в організмі зараженого і можуть бути використані для створення вакцини.
Про це повідомляє у вівторок ізраїльський портал i24 з посиланням на заяву міністра оборони Нафталі Беннетта, інформує Цензор.НЕТ.
Беннетт відвідав секретну лабораторію ізраїльського Інституту біологічних досліджень, там йому продемонстрували, як саме працюють антитіла, здатні нейтралізувати коронавірус в організмі людини, що заразилася.
"Це антитіла, які особливим чином атакують вірус і можуть його нейтралізувати в організмі пацієнта", - йдеться в його заяві.
За його словами, зараз ведеться реєстрація патентів, а в подальшому стартує комерційне виробництво. Однак, часові рамки появи вакцини він не уточнив.
Вакцина - это ослабленная болячка, которая вводится в организм и он САМ ВЫРАБАТЫВЕТ антитела!
А не вводят их в составе вакцины!
Антитела (готовые) содержатся в СЫВОРОТКЕ.
Дикий народ....
Не обязательно. Для вируса это могут быть фрагменты белковой оболочки вируса, которые не являются "болячкой".
Открой же мне академический смысл термина "болячка" !
То есть у больного.
