Ізраїльські вчені виявили антитіла, здатні нейтралізувати COVID-19

Ізраїльським вченим вдалося виявити антитіла, які активно атакують коронавірус в організмі зараженого і можуть бути використані для створення вакцини.

Про це повідомляє у вівторок ізраїльський портал i24 з посиланням на заяву міністра оборони Нафталі Беннетта, інформує Цензор.НЕТ.

Беннетт відвідав секретну лабораторію ізраїльського Інституту біологічних досліджень, там йому продемонстрували, як саме працюють антитіла, здатні нейтралізувати коронавірус в організмі людини, що заразилася.

"Це антитіла, які особливим чином атакують вірус і можуть його нейтралізувати в організмі пацієнта", - йдеться в його заяві.

Єврокомісія зібрала 7,4 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, вивчення можливостей лікування та розширення тестування

За його словами, зараз ведеться реєстрація патентів, а в подальшому стартує комерційне виробництво. Однак, часові рамки появи вакцини він не уточнив.

вакцина (4419) Ізраїль (1830) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+9
Зибилята, вам известен смысл слова "вакцина"?
Вакцина - это ослабленная болячка, которая вводится в организм и он САМ ВЫРАБАТЫВЕТ антитела!
А не вводят их в составе вакцины!
Антитела (готовые) содержатся в СЫВОРОТКЕ.
Дикий народ....
05.05.2020 12:24 Відповісти
+7
Конечно. Но до конца не исследовано, почему они атакуют вирус кроме субботы.
05.05.2020 12:21 Відповісти
+5
Они таки кошерные, да??
05.05.2020 12:17 Відповісти
Молодцы! Небось выходцы из Украины.
05.05.2020 12:11 Відповісти
о б*же, пол-планеты верит в их Яхве и Аллаха(аллаха же слямзили с яхве), который наслал вирус и тут..... не абы кто, а родоначальники этих сказок - вирус нейтрализуют.... Ну если это не чудо то что?
05.05.2020 12:12 Відповісти
и так по-очереди. кто следующий обнаружит способные антитела? делаем ставки?
05.05.2020 12:13 Відповісти
Они таки кошерные, да??
05.05.2020 12:17 Відповісти
Конечно. Но до конца не исследовано, почему они атакуют вирус кроме субботы.
05.05.2020 12:21 Відповісти
Кошерные, не кошерные, а могут спасти миллионы жизней!
05.05.2020 12:23 Відповісти
Миллионы нее спасут, сыворотки на них не наберёшь, да и антитела затем отделить -дело не дешовое.
05.05.2020 14:37 Відповісти
Это не первое заявление о вакцине. Но говорить, что она существует пока нельзя.
05.05.2020 12:19 Відповісти
Заголовок писали явно не учеНые😀
05.05.2020 12:19 Відповісти
Зибилята, вам известен смысл слова "вакцина"?
Вакцина - это ослабленная болячка, которая вводится в организм и он САМ ВЫРАБАТЫВЕТ антитела!
А не вводят их в составе вакцины!
Антитела (готовые) содержатся в СЫВОРОТКЕ.
Дикий народ....
05.05.2020 12:24 Відповісти
Вакцина - это ослабленная болячка, которая вводится в организм и он САМ ВЫРАБАТЫВЕТ антитела!
Не обязательно. Для вируса это могут быть фрагменты белковой оболочки вируса, которые не являются "болячкой".
05.05.2020 13:30 Відповісти
Я, конечно, не специалист, но когда речь заходит об уже готовых антителах, то дело, похоже, связано не с вакциной, а именно с лекарством.
05.05.2020 14:43 Відповісти
О светочь разума!
Открой же мне академический смысл термина "болячка" !
05.05.2020 19:05 Відповісти
Прочитал, тут речь наверное все же не о прививке вакцине, а о лекарстве от ковид-19 скорее всего идет. Они же его планируют использовать для введения уже заболевшим чтобы их лечить.
05.05.2020 12:49 Відповісти
Многие не обратили внимание на фразу .."антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека".
То есть у больного.
05.05.2020 15:03 Відповісти
А ФАМИЛИЯ ТО ЕВРЕЙСКАЯ !)

В Америке арестовали доктора Чарльза Либера - заведующего кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета. В деле говорится о сокрытии получения средств от Китая и шпионаж. И здесь начали плести конспирологические теории: якобы Либер причастен к искусственному созданию коронавируса. Какое отношение вообще Либер имеет к Китаю - читайте ниже.
Обвинили Чарльза Либера в скрытом сотрудничестве с Китаем еще 28 января 2020 года. Соответствующее сообщение появилосьhttps://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related на сайте Департамента юстиции США.
05.05.2020 13:20 Відповісти
"...Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины..."

Антитела єто: Коломойский, Зеленский и еще один бомж с Русановки.
05.05.2020 14:34 Відповісти
Это вирусы, болезнетворные бактерии и глисты. А приставка "анти" не всегда несёт негативный характер.
05.05.2020 14:46 Відповісти
А ЧТО ЗА БОМЖ !?)
05.05.2020 19:46 Відповісти
Гудок!(Замаскувався🤪).
05.05.2020 19:59 Відповісти
НЕ ПОНЯЛ ОБЪЯСНИ !
05.05.2020 21:25 Відповісти
 
 