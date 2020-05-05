Ізраїльські вчені виявили антитіла, здатні нейтралізувати COVID-19

Ізраїльським вченим вдалося виявити антитіла, які активно атакують коронавірус в організмі зараженого і можуть бути використані для створення вакцини.

Про це повідомляє у вівторок ізраїльський портал i24 з посиланням на заяву міністра оборони Нафталі Беннетта, інформує Цензор.НЕТ.

Беннетт відвідав секретну лабораторію ізраїльського Інституту біологічних досліджень, там йому продемонстрували, як саме працюють антитіла, здатні нейтралізувати коронавірус в організмі людини, що заразилася.

"Це антитіла, які особливим чином атакують вірус і можуть його нейтралізувати в організмі пацієнта", - йдеться в його заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія зібрала 7,4 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, вивчення можливостей лікування та розширення тестування

За його словами, зараз ведеться реєстрація патентів, а в подальшому стартує комерційне виробництво. Однак, часові рамки появи вакцини він не уточнив.