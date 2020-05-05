РУС
Израильские ученные обнаружили антитела, способные нейтрализовать COVID-19

Израильские ученные обнаружили антитела, способные нейтрализовать COVID-19

Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины.

Об этом сообщает во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта, информирует Цензор.НЕТ.

Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека.

"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", - говорится в его заявлении.

По его словам, в настоящее время ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство. Однако, временные рамки появления вакцины он не уточнил.

Зибилята, вам известен смысл слова "вакцина"?
Вакцина - это ослабленная болячка, которая вводится в организм и он САМ ВЫРАБАТЫВЕТ антитела!
А не вводят их в составе вакцины!
Антитела (готовые) содержатся в СЫВОРОТКЕ.
Дикий народ....
Конечно. Но до конца не исследовано, почему они атакуют вирус кроме субботы.
Они таки кошерные, да??
Молодцы! Небось выходцы из Украины.
о б*же, пол-планеты верит в их Яхве и Аллаха(аллаха же слямзили с яхве), который наслал вирус и тут..... не абы кто, а родоначальники этих сказок - вирус нейтрализуют.... Ну если это не чудо то что?
и так по-очереди. кто следующий обнаружит способные антитела? делаем ставки?
Они таки кошерные, да??
Конечно. Но до конца не исследовано, почему они атакуют вирус кроме субботы.
Кошерные, не кошерные, а могут спасти миллионы жизней!
Миллионы нее спасут, сыворотки на них не наберёшь, да и антитела затем отделить -дело не дешовое.
Это не первое заявление о вакцине. Но говорить, что она существует пока нельзя.
Заголовок писали явно не учеНые😀
Зибилята, вам известен смысл слова "вакцина"?
Вакцина - это ослабленная болячка, которая вводится в организм и он САМ ВЫРАБАТЫВЕТ антитела!
А не вводят их в составе вакцины!
Антитела (готовые) содержатся в СЫВОРОТКЕ.
Дикий народ....
Вакцина - это ослабленная болячка, которая вводится в организм и он САМ ВЫРАБАТЫВЕТ антитела!
Не обязательно. Для вируса это могут быть фрагменты белковой оболочки вируса, которые не являются "болячкой".
Я, конечно, не специалист, но когда речь заходит об уже готовых антителах, то дело, похоже, связано не с вакциной, а именно с лекарством.
О светочь разума!
Открой же мне академический смысл термина "болячка" !
Прочитал, тут речь наверное все же не о прививке вакцине, а о лекарстве от ковид-19 скорее всего идет. Они же его планируют использовать для введения уже заболевшим чтобы их лечить.
Многие не обратили внимание на фразу .."антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека".
То есть у больного.
А ФАМИЛИЯ ТО ЕВРЕЙСКАЯ !)

В Америке арестовали доктора Чарльза Либера - заведующего кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета. В деле говорится о сокрытии получения средств от Китая и шпионаж. И здесь начали плести конспирологические теории: якобы Либер причастен к искусственному созданию коронавируса. Какое отношение вообще Либер имеет к Китаю - читайте ниже.
Обвинили Чарльза Либера в скрытом сотрудничестве с Китаем еще 28 января 2020 года. Соответствующее сообщение появилосьhttps://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related на сайте Департамента юстиции США.
"...Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины..."

Антитела єто: Коломойский, Зеленский и еще один бомж с Русановки.
Это вирусы, болезнетворные бактерии и глисты. А приставка "анти" не всегда несёт негативный характер.
А ЧТО ЗА БОМЖ !?)
Гудок!(Замаскувався🤪).
НЕ ПОНЯЛ ОБЪЯСНИ !
