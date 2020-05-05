Израильские ученные обнаружили антитела, способные нейтрализовать COVID-19
Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины.
Об этом сообщает во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта, информирует Цензор.НЕТ.
Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека.
"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", - говорится в его заявлении.
По его словам, в настоящее время ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство. Однако, временные рамки появления вакцины он не уточнил.
Вакцина - это ослабленная болячка, которая вводится в организм и он САМ ВЫРАБАТЫВЕТ антитела!
А не вводят их в составе вакцины!
Антитела (готовые) содержатся в СЫВОРОТКЕ.
Дикий народ....
Не обязательно. Для вируса это могут быть фрагменты белковой оболочки вируса, которые не являются "болячкой".
Открой же мне академический смысл термина "болячка" !
То есть у больного.
