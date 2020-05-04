Вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года, - Трамп

Президент США Дональд Трамп полагает, что вакцина от коронавируса COVID-19 появится к концу текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

"Думаю, мы получим вакцину к концу текущего года", - заявил он.

При этом американский лидер добавил, что ему все равно, какая страна сделает ее первой.

Кроме того, Трамп допустил, что число жертв коронавируса в США может составить от 80 до 90 тыс. человек.

"80-90 тыс. жертв уже можно считать успехом", - сказал президент США.

Ранее Трамп заявлял о возможных 100 тыс. летальных исходов в результате пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы заложить основу для сбора 7,5 миллиарда евро, которые будут направлены на диагностику, предупреждение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью DW в этой связи, что "вместе мы должны найти сильный ответ на коронавирус". "Он не знает границ. Ударить по этому вирусу можно только вакциной. Поэтому действовать надо глобально и скоординировано", - подчеркнула фон дер Ляйен.