Вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года, - Трамп
Президент США Дональд Трамп полагает, что вакцина от коронавируса COVID-19 появится к концу текущего года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.
"Думаю, мы получим вакцину к концу текущего года", - заявил он.
При этом американский лидер добавил, что ему все равно, какая страна сделает ее первой.
Кроме того, Трамп допустил, что число жертв коронавируса в США может составить от 80 до 90 тыс. человек.
"80-90 тыс. жертв уже можно считать успехом", - сказал президент США.
Ранее Трамп заявлял о возможных 100 тыс. летальных исходов в результате пандемии коронавируса.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы заложить основу для сбора 7,5 миллиарда евро, которые будут направлены на диагностику, предупреждение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью DW в этой связи, что "вместе мы должны найти сильный ответ на коронавирус". "Он не знает границ. Ударить по этому вирусу можно только вакциной. Поэтому действовать надо глобально и скоординировано", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.thedailybeast.com/trump-says-80-90000-americans-will-die-calls-that-a-success
Trump Says 80,000-90,000 Americans Will Die, Calls That a 'Success'
Мы очутились во время "цифры", ТВ, компьютерных игр, глобализации и популистов-идиотов. У нас здесь, например, свой дурак поставлен играть роль президента. Американцы связали надежды со своим рыжим идиотом, четырежды банкротом и бабником-шоуменом. У лягушатников - микрон... или лепенка как альтернатива... потому что обещают... вот и трумп обещает вакцину к концу года, хотя ученые утверждают, что на ее разработку уйдут годы...
Но ведь лучше верить зеленскому, не так ли...
а может сам вирус уже значительно мутировал и нужно несколько вакцин.