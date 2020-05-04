РУС
Вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года, - Трамп

Вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года, - Трамп

Президент США Дональд Трамп полагает, что вакцина от коронавируса COVID-19 появится к концу текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

"Думаю, мы получим вакцину к концу текущего года", - заявил он.

При этом американский лидер добавил, что ему все равно, какая страна сделает ее первой.

Кроме того, Трамп допустил, что число жертв коронавируса в США может составить от 80 до 90 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу путем массовой заболеваемости - это Средневековье, - Ляшко

"80-90 тыс. жертв уже можно считать успехом", - сказал президент США.

Ранее Трамп заявлял о возможных 100 тыс. летальных исходов в результате пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы заложить основу для сбора 7,5 миллиарда евро, которые будут направлены на диагностику, предупреждение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью DW в этой связи, что "вместе мы должны найти сильный ответ на коронавирус". "Он не знает границ. Ударить по этому вирусу можно только вакциной. Поэтому действовать надо глобально и скоординировано", - подчеркнула фон дер Ляйен.

+3
На той час Орда вже згине.
04.05.2020 07:54 Ответить
+3
З бункера, да?
04.05.2020 07:55 Ответить
+2
"80-90тыс. жертв уже можно считать успехом".. Блеать,что он несёт??? Понавыбирали же кретинов.
04.05.2020 07:45 Ответить
Вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года, - Трамп - Цензор.НЕТ 7438
04.05.2020 07:39 Ответить
"80-90тыс. жертв уже можно считать успехом".. Блеать,что он несёт??? Понавыбирали же кретинов.
04.05.2020 07:45 Ответить
Это скорее всего чудо переводчики натупили
04.05.2020 07:57 Ответить
на, ознакомься без переводчиков:
https://www.thedailybeast.com/trump-says-80-90000-americans-will-die-calls-that-a-success
Trump Says 80,000-90,000 Americans Will Die, Calls That a 'Success'

Мы очутились во время "цифры", ТВ, компьютерных игр, глобализации и популистов-идиотов. У нас здесь, например, свой дурак поставлен играть роль президента. Американцы связали надежды со своим рыжим идиотом, четырежды банкротом и бабником-шоуменом. У лягушатников - микрон... или лепенка как альтернатива... потому что обещают... вот и трумп обещает вакцину к концу года, хотя ученые утверждают, что на ее разработку уйдут годы...
Но ведь лучше верить зеленскому, не так ли...
04.05.2020 10:21 Ответить
Любит Трамп поговорить.
04.05.2020 07:45 Ответить
З бункера, да?
04.05.2020 07:55 Ответить
Вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года, - Трамп - Цензор.НЕТ 8406
04.05.2020 07:51 Ответить
На той час Орда вже згине.
04.05.2020 07:54 Ответить
может появится а может и не появится.

а может сам вирус уже значительно мутировал и нужно несколько вакцин.
04.05.2020 08:10 Ответить
любой президент брешет, шо дышит
04.05.2020 08:48 Ответить
Та все,"достижение",можно подумать...На сегодняшний день до сих пор туберкулёз является основной инфекционной причиной смерти практически во всем мире(для тупых-гугл,сводки МОЗ и пр.).И это при том,что есть относительная вакцина,но тубик ложил на ваши вакцины.Так же как корь, полиомиелит.
04.05.2020 08:53 Ответить
Хрен она появится....
04.05.2020 09:02 Ответить
Баклажан она пояится... потому что должна пояиться...
04.05.2020 10:23 Ответить
 
 