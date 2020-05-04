Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу COVID-19 з'явиться до кінця поточного року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу Fox News.
"Думаю, ми отримаємо вакцину до кінця поточного року", - заявив він.
При цьому американський лідер додав, що йому все одно, яка країна зробить її першою.
Крім того, Трамп припустив, що кількість жертв коронавірусу в США може бути від 80 до 90 тис. осіб.
"80-90 тис. жертв вже можна вважати успіхом", - сказав президент США.
Раніше Трамп заявляв про можливі 100 тис. летальних випадків в результаті пандемії коронавірусу.
Як повідомлялося раніше, Єврокомісія 4 травня скликає міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб закласти основу для збору 7,5 мільярда євро, які будуть спрямовані на діагностику, запобігання та лікування атипової пневмонії COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступної вакцини. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю DW в зв'язку з цим, що "разом ми повинні знайти сильну відповідь на коронавірус". "Він не знає кордонів. Вдарити по цьому вірусу можна тільки вакциною. Тому діяти треба глобально і скоординовано", - підкреслила фон дер Ляєн.
https://www.thedailybeast.com/trump-says-80-90000-americans-will-die-calls-that-a-success
Trump Says 80,000-90,000 Americans Will Die, Calls That a 'Success'
Мы очутились во время "цифры", ТВ, компьютерных игр, глобализации и популистов-идиотов. У нас здесь, например, свой дурак поставлен играть роль президента. Американцы связали надежды со своим рыжим идиотом, четырежды банкротом и бабником-шоуменом. У лягушатников - микрон... или лепенка как альтернатива... потому что обещают... вот и трумп обещает вакцину к концу года, хотя ученые утверждают, что на ее разработку уйдут годы...
Но ведь лучше верить зеленскому, не так ли...
а может сам вирус уже значительно мутировал и нужно несколько вакцин.