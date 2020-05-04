Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу COVID-19 з'явиться до кінця поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу Fox News.

"Думаю, ми отримаємо вакцину до кінця поточного року", - заявив він.

При цьому американський лідер додав, що йому все одно, яка країна зробить її першою.

Крім того, Трамп припустив, що кількість жертв коронавірусу в США може бути від 80 до 90 тис. осіб.

"80-90 тис. жертв вже можна вважати успіхом", - сказав президент США.

Раніше Трамп заявляв про можливі 100 тис. летальних випадків в результаті пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія 4 травня скликає міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб закласти основу для збору 7,5 мільярда євро, які будуть спрямовані на діагностику, запобігання та лікування атипової пневмонії COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступної вакцини. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю DW в зв'язку з цим, що "разом ми повинні знайти сильну відповідь на коронавірус". "Він не знає кордонів. Вдарити по цьому вірусу можна тільки вакциною. Тому діяти треба глобально і скоординовано", - підкреслила фон дер Ляєн.