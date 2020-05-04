УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8463 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 611 15

Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року, - Трамп

Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу COVID-19 з'явиться до кінця поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу Fox News.

"Думаю, ми отримаємо вакцину до кінця поточного року", - заявив він.

При цьому американський лідер додав, що йому все одно, яка країна зробить її першою.

Крім того, Трамп припустив, що кількість жертв коронавірусу в США може бути від 80 до 90 тис. осіб.

"80-90 тис. жертв вже можна вважати успіхом", - сказав президент США.

Читайте також: Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко

Раніше Трамп заявляв про можливі 100 тис. летальних випадків в результаті пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія 4 травня скликає міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб закласти основу для збору 7,5 мільярда євро, які будуть спрямовані на діагностику, запобігання та лікування атипової пневмонії COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступної вакцини. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю DW в зв'язку з цим, що "разом ми повинні знайти сильну відповідь на коронавірус". "Він не знає кордонів. Вдарити по цьому вірусу можна тільки вакциною. Тому діяти треба глобально і скоординовано", - підкреслила фон дер Ляєн.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (24372) Трамп Дональд (7197) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
На той час Орда вже згине.
показати весь коментар
04.05.2020 07:54 Відповісти
+3
З бункера, да?
показати весь коментар
04.05.2020 07:55 Відповісти
+2
"80-90тыс. жертв уже можно считать успехом".. Блеать,что он несёт??? Понавыбирали же кретинов.
показати весь коментар
04.05.2020 07:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года, - Трамп - Цензор.НЕТ 7438
показати весь коментар
04.05.2020 07:39 Відповісти
"80-90тыс. жертв уже можно считать успехом".. Блеать,что он несёт??? Понавыбирали же кретинов.
показати весь коментар
04.05.2020 07:45 Відповісти
Это скорее всего чудо переводчики натупили
показати весь коментар
04.05.2020 07:57 Відповісти
на, ознакомься без переводчиков:
https://www.thedailybeast.com/trump-says-80-90000-americans-will-die-calls-that-a-success
Trump Says 80,000-90,000 Americans Will Die, Calls That a 'Success'

Мы очутились во время "цифры", ТВ, компьютерных игр, глобализации и популистов-идиотов. У нас здесь, например, свой дурак поставлен играть роль президента. Американцы связали надежды со своим рыжим идиотом, четырежды банкротом и бабником-шоуменом. У лягушатников - микрон... или лепенка как альтернатива... потому что обещают... вот и трумп обещает вакцину к концу года, хотя ученые утверждают, что на ее разработку уйдут годы...
Но ведь лучше верить зеленскому, не так ли...
показати весь коментар
04.05.2020 10:21 Відповісти
Любит Трамп поговорить.
показати весь коментар
04.05.2020 07:45 Відповісти
З бункера, да?
показати весь коментар
04.05.2020 07:55 Відповісти
Вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года, - Трамп - Цензор.НЕТ 8406
показати весь коментар
04.05.2020 07:51 Відповісти
На той час Орда вже згине.
показати весь коментар
04.05.2020 07:54 Відповісти
может появится а может и не появится.

а может сам вирус уже значительно мутировал и нужно несколько вакцин.
показати весь коментар
04.05.2020 08:10 Відповісти
любой президент брешет, шо дышит
показати весь коментар
04.05.2020 08:48 Відповісти
Та все,"достижение",можно подумать...На сегодняшний день до сих пор туберкулёз является основной инфекционной причиной смерти практически во всем мире(для тупых-гугл,сводки МОЗ и пр.).И это при том,что есть относительная вакцина,но тубик ложил на ваши вакцины.Так же как корь, полиомиелит.
показати весь коментар
04.05.2020 08:53 Відповісти
Хрен она появится....
показати весь коментар
04.05.2020 09:02 Відповісти
Баклажан она пояится... потому что должна пояиться...
показати весь коментар
04.05.2020 10:23 Відповісти
 
 