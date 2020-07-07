Дубай открывает границы для туристов
Дубай со вторника 7 июня вновь начнет принимать иностранных туристов, сообщили власти эмирата.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
При этом все пребывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В случае если результат будет положительным, туристов направят на 14-дневный карантин.
Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, смогут вернуться в Дубай, начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов.
При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.
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+3 Vedana
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+3 Colt
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+2 Елена Голиц
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Після грецької =тюряги= з тараканами буде їм компенсація.
всё дёшево.
получу отпускные и поеду... дубаиться... ведь почти за даром!
не забыть бы свои 9 000 гривен поменять на дирхамы ... в ощадбанке...
ну и фантазии у ВАС !
Хичкок не Ваш ли родственник?
Потому там такой уровень жизни, социальной защиты, инфраструктура и безопасность.