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Дубай открывает границы для туристов

Дубай открывает границы для туристов

Дубай со вторника 7 июня вновь начнет принимать иностранных туристов, сообщили власти эмирата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

При этом все пребывающие в Дубай должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В случае если результат будет положительным, туристов направят на 14-дневный карантин.

Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, смогут вернуться в Дубай, начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов.

При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.

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Автор: 

карантин (16729) ОАЭ (198) туристы (98)


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Топ комментарии
+3
Перевезіть тих, з Греції, в Дубай.
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07.07.2020 02:10
+3
Дубай понял, что коронавирус - большое всемирное ***********.
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07.07.2020 02:49
+2
ужас!
ну и фантазии у ВАС !
Хичкок не Ваш ли родственник?
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07.07.2020 02:51
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Перевезіть тих, з Греції, в Дубай.
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07.07.2020 02:10 Ответить
Я воль майн фюрер
Дубай открывает границы для туристов - Цензор.НЕТ 7488
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07.07.2020 02:14 Ответить
Це якщо вони погодяться.
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07.07.2020 04:09 Ответить
Думаю, що не відмовляться.
Після грецької =тюряги= з тараканами буде їм компенсація.
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07.07.2020 04:13 Ответить
туристов у них мало.
всё дёшево.
получу отпускные и поеду... дубаиться... ведь почти за даром!
не забыть бы свои 9 000 гривен поменять на дирхамы ... в ощадбанке...
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07.07.2020 02:27 Ответить
Крым плакал в рот роженицы,щоб младенец не помер от нехватки воды.Счастливого...
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07.07.2020 02:47 Ответить
ужас!
ну и фантазии у ВАС !
Хичкок не Ваш ли родственник?
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07.07.2020 02:51 Ответить
Хичкок у Иисуса учился если шо.Просто всё вывернул на изнанку
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07.07.2020 03:02 Ответить
Дубай понял, что коронавирус - большое всемирное ***********.
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07.07.2020 02:49 Ответить
Наоборот: они приняли приказы "римского клуба" к исполнению.
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07.07.2020 07:24 Ответить
А им зачем это?
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07.07.2020 07:28 Ответить
Так они экономически представляют из себя ноль без палочки. Что у них есть кроме нефти и туристов ?
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07.07.2020 07:48 Ответить
Что у них есть кроме нефти и туристов ? У них есть своя Элита, которая думает о стране.
Потому там такой уровень жизни, социальной защиты, инфраструктура и безопасность.
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07.07.2020 13:03 Ответить
Ну, арабы - не вояки. Они сдались макароно-вирусу.
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07.07.2020 07:23 Ответить
Можно спросить у Израиля - вояки ли арабы.
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07.07.2020 12:58 Ответить
Необязательно спрашивать. Достаточно пролистать страницы истории.
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07.07.2020 13:19 Ответить
А как с Оманом?
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07.07.2020 07:47 Ответить
Но будут ли летать самолеты из Украины в Дубай? Ведь Украина в красной зоне. И принимают самолеты только из зелёных зон
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07.07.2020 07:50 Ответить
 
 