Дубай відкриває кордони для туристів
Дубай з вівторка 7 червня знову почне приймати іноземних туристів, повідомила влада емірату.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Водночас усі прибулі в Дубай мають надати негативний тест на коронавірус або здати його в аеропорту. У разі якщо результат буде позитивним, туристів направлять на 14-денний карантин.
Резиденти емірату, які на поточний момент перебувають за його межами, зможуть повернутися в Дубай, починаючи з понеділка. Після прибуття їм також буде необхідно здати тест на коронавірус і перебувати на самоізоляції до отримання результатів.
За позитивного результату вони мають перебувати на карантині протягом 14 днів.
Топ коментарі
+3 Vedana
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+3 Colt
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+2 Елена Голиц
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Після грецької =тюряги= з тараканами буде їм компенсація.
всё дёшево.
получу отпускные и поеду... дубаиться... ведь почти за даром!
не забыть бы свои 9 000 гривен поменять на дирхамы ... в ощадбанке...
ну и фантазии у ВАС !
Хичкок не Ваш ли родственник?
Потому там такой уровень жизни, социальной защиты, инфраструктура и безопасность.