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Дубай відкриває кордони для туристів

Дубай відкриває кордони для туристів

Дубай з вівторка 7 червня знову почне приймати іноземних туристів, повідомила влада емірату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас усі прибулі в Дубай мають надати негативний тест на коронавірус або здати його в аеропорту. У разі якщо результат буде позитивним, туристів направлять на 14-денний карантин.

Резиденти емірату, які на поточний момент перебувають за його межами, зможуть повернутися в Дубай, починаючи з понеділка. Після прибуття їм також буде необхідно здати тест на коронавірус і перебувати на самоізоляції до отримання результатів.

За позитивного результату вони мають перебувати на карантині протягом 14 днів.

Також читайте: SkyUp зупиняє регулярні рейси в ОАЕ з 1 лютого

Автор: 

карантин (18172) ОАЕ (335) туристи (275)


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Топ коментарі
+3
Перевезіть тих, з Греції, в Дубай.
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07.07.2020 02:10
+3
Дубай понял, что коронавирус - большое всемирное ***********.
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07.07.2020 02:49
+2
ужас!
ну и фантазии у ВАС !
Хичкок не Ваш ли родственник?
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07.07.2020 02:51
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Перевезіть тих, з Греції, в Дубай.
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07.07.2020 02:10 Відповісти
Я воль майн фюрер
Дубай открывает границы для туристов - Цензор.НЕТ 7488
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07.07.2020 02:14 Відповісти
Це якщо вони погодяться.
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07.07.2020 04:09 Відповісти
Думаю, що не відмовляться.
Після грецької =тюряги= з тараканами буде їм компенсація.
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07.07.2020 04:13 Відповісти
туристов у них мало.
всё дёшево.
получу отпускные и поеду... дубаиться... ведь почти за даром!
не забыть бы свои 9 000 гривен поменять на дирхамы ... в ощадбанке...
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07.07.2020 02:27 Відповісти
Крым плакал в рот роженицы,щоб младенец не помер от нехватки воды.Счастливого...
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07.07.2020 02:47 Відповісти
ужас!
ну и фантазии у ВАС !
Хичкок не Ваш ли родственник?
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07.07.2020 02:51 Відповісти
Хичкок у Иисуса учился если шо.Просто всё вывернул на изнанку
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07.07.2020 03:02 Відповісти
Дубай понял, что коронавирус - большое всемирное ***********.
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07.07.2020 02:49 Відповісти
Наоборот: они приняли приказы "римского клуба" к исполнению.
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07.07.2020 07:24 Відповісти
А им зачем это?
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07.07.2020 07:28 Відповісти
Так они экономически представляют из себя ноль без палочки. Что у них есть кроме нефти и туристов ?
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07.07.2020 07:48 Відповісти
Что у них есть кроме нефти и туристов ? У них есть своя Элита, которая думает о стране.
Потому там такой уровень жизни, социальной защиты, инфраструктура и безопасность.
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07.07.2020 13:03 Відповісти
Ну, арабы - не вояки. Они сдались макароно-вирусу.
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07.07.2020 07:23 Відповісти
Можно спросить у Израиля - вояки ли арабы.
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07.07.2020 12:58 Відповісти
Необязательно спрашивать. Достаточно пролистать страницы истории.
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07.07.2020 13:19 Відповісти
А как с Оманом?
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07.07.2020 07:47 Відповісти
Но будут ли летать самолеты из Украины в Дубай? Ведь Украина в красной зоне. И принимают самолеты только из зелёных зон
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07.07.2020 07:50 Відповісти
 
 