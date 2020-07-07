Дубай відкриває кордони для туристів

Дубай з вівторка 7 червня знову почне приймати іноземних туристів, повідомила влада емірату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас усі прибулі в Дубай мають надати негативний тест на коронавірус або здати його в аеропорту. У разі якщо результат буде позитивним, туристів направлять на 14-денний карантин.

Резиденти емірату, які на поточний момент перебувають за його межами, зможуть повернутися в Дубай, починаючи з понеділка. Після прибуття їм також буде необхідно здати тест на коронавірус і перебувати на самоізоляції до отримання результатів.

За позитивного результату вони мають перебувати на карантині протягом 14 днів.

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