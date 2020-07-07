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Неурегулированная доставка лекарств может стать причиной распространения фальсифицированных препаратов, - эксперт

Неурегулированная доставка лекарств может стать причиной распространения фальсифицированных препаратов, - эксперт

В Украине отдельные представители бизнеса, которые не имеют лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, но занимаются незаконной доставкой, активно призывают власти разрешить дистанционную торговлю и доставку лекарств на постоянной основе, развернули большую пиар-кампанию с целью легализации в дальнейшем своей деятельности, нивелирования в логистической цепи роли и значения аптеки.

Об этом рассказал директор АПАУ, профессор, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко.

"Законотворцы вновь ставят в жесткие рамки ответственности аптечные учреждения. А за что будут отвечать те почтовые операторы, которым разрешается заниматься сегодня доставкой лекарственных средств. Где прописана роль курьера? Кто будет отвечать за лекарства, если они принесут вред больному - курьер? Нет. Он пришел и ушел. Кого интересует, как он нес или вез те лекарства. Может, он их вообще заменил на другие в пути. Все в наше время случается. А аптека снова будет крайней", - сказал глава АПАУ.

Представитель МОЗ во время одного из последних заседаний Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования охарактеризовала новые законопроекты относительно дистанционной торговли препаратами, отметив, что лекарственные средства являются особым товаром и требуют особых условий хранения, транспортировки, отпуска с целью сохранения их качества и лечебного эффекта. Нарушение этих условий при дистанционной торговле может нанести вред здоровью и представлять угрозу жизни пациентов. Кроме того, как отметила она, у нас распространен безрецептурный отпуск рецептурных лекарств. Это также нарушение правил.

"МОЗ предполагает, что количество фальсификата, которого и так хватает на рынке, может с принятием законопроектов относительно вышесказанного, в таком виде, как они есть, только увеличиться. Следовательно, и неурегулированная доставка лекарственных средств может вызвать распространение таких фальсифицированных лекарств", - сказал Руденко.

Председатель правления ГС "Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)", глава правления аптечной сети "Аптека Доброго Дня" Игорь Червоненко отметил, что их ассоциация с начала карантина публично заявила о готовности обеспечивать граждан лекарствами, с соблюдением всех требований. Тогда и отмечалось, что доставка рецептурных препаратов без рецепта осуществляться не может, ведь это приводит к негативным последствиям для здоровья граждан. Однако сегодня, когда весь транспорт работает, рецептурные препараты доставляются обычными курьерами. Никто не несет ответственность за это, а страдает конечный потребитель.

Представитель компании "АНЦ" Андрей Ахтырский говорит о том, что нет никакой гарантии, что доставленный курьером товар будет качественным, поскольку его можно заменить или дать подделку. Соответственно, нивелируются все требования провизора, как в развитых странах. Он отметил, что государство должно немедленно исправить эту ситуацию.

Для решения вопроса стоит прислушиваться именно к операторам фармацевтического рынка и специалистам отрасли, а не представителям почтовых и других сервисов, которые просто зарабатывают деньги.

Необходимо внести изменения в действующее законодательство, где предусмотреть ответственность за незаконное вмешательство условных сервисов в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять. Ответственность требует несоблюдение условий хранения лекарств, которые определены производителем. Следует предусмотреть ответственность за несоответствие качества, целостности и подлинности лекарственного средства в результате такой доставки, доставку не разрешенных препаратов.

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лекарства (1224) доставка (20)


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Приведите пример удачного вмешательства государства в рыночные отношения.
Удачного не для монополиста, конечно.
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07.07.2020 11:37 Ответить
я хз, канеч, но у нас в городке предприниматель открыл с интервалом три аптеки в разных местах... судя по его рендж роверу, наценка минимальная.
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07.07.2020 11:42 Ответить
Можно подумать, что в аптеке левак не подсунут. Писали 50% фальсификата.
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07.07.2020 11:50 Ответить
Монополизм конечно лучше, для монополистов.
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07.07.2020 12:03 Ответить
Пока население с восторгом и с рвением будет покупать лекарства килограммами и сьедать их ( ну так все знают - что от чего!), ситуация не изменится
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07.07.2020 12:21 Ответить
 
 