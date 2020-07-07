Неврегульована доставка ліків може стати причиною розповсюдження фальсифікованих препаратів, - експерт

В Україні окремі представники бізнесу, які не мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, але займаються незаконною доставкою, активно закликають владу дозволити дистанційну торгівлю і доставку ліків на постійній основі, розгорнули велику піар-кампанію з метою легалізації в подальшому своєї діяльності, нівелювання в логістичному ланцюжку ролі і значення аптеки.

Про це розповів директор АПАУ, професор, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко.

"Законотворці знову ставлять у жорсткі рамки відповідальності аптечні заклади. А за що відповідатимуть ті поштові оператори, яким дозволяється займатися сьогодні доставкою лікарських засобів. Де прописано роль кур’єра? Хто відповідатиме за ліки, якщо вони принесуть шкоду хворому, - кур’єр? Ні. Він прийшов і пішов. Кого цікавить, як він ніс чи віз ті ліки. Може, він їх взагалі замінив на інші дорогою. Усе в наш час трапляється. А аптека знову буде крайньою", - сказав глава АПАУ.



Представник МОЗ нещодавно під час одного з останніх засідань Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування дуже влучно охарактеризувала нові законопроєкти щодо дистанційної торгівлі препаратами, зазначивши, що лікарські засоби є особливим товаром та потребують особливих умов зберігання, транспортування, відпуску з метою збереження їх якості й лікувального ефекту. Порушення цих умов при дистанційній торгівлі може завдати шкоди здоров’ю та становити загрозу життю пацієнтів. Крім того, як зазначила вона, у нас поширений безрецептурний відпуск рецептурних ліків. Це також порушення правил.



"МОЗ передбачає, що кількість фальсифікату, якого й так вистачає на ринку, може з ухваленням законопроєктів щодо вищесказаного, в такому вигляді, як вони є, тільки збільшитися. Отже, і неврегульована доставка лікарських засобів може викликати поширення таких фальсифікованих ліків", - сказав Руденко.

Голова правління ГМ "Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)", глава правління аптечної мережі "Аптека Доброго Дня" Ігор Червоненко зазначив, що їхня асоціація з початку карантину публічно заявила про готовність забезпечувати громадян ліками, з дотриманням усіх вимог. Тоді і зазначалося, що доставка рецептурних препаратів без рецепта здійснюватися не може, адже це призводить до негативних наслідків для здоров'я громадян. Однак сьогодні, коли весь транспорт працює, рецептурні препарати доставляються звичайними кур'єрами. Ніхто не несе відповідальність за це, а страждає кінцевий споживач.

Представник компанії "АНЦ" Андрій Охтирський каже про те, що немає жодної гарантії, що доставлений кур'єром товар буде якісним, оскільки його можна замінити або дати підробку. Відповідно, нівелюються всі вимоги провізора, як у розвинених країнах. Він зазначив, що держава має негайно виправити цю ситуацію.

Для вирішення питання варто прислухатися саме до операторів фармацевтичного ринку і фахівців галузі, а не представників поштових та інших сервісів, які просто заробляють гроші.

Необхідно внести зміни до чинного законодавства, де передбачити відповідальність за незаконне втручання умовних сервісів у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати. Відповідальність вимагає недотримання умов зберігання ліків, які визначені виробником. Слід передбачити відповідальність за невідповідність якості, цілісності та автентичності лікарського засобу в результаті такої доставки, доставку заборонених препаратів.