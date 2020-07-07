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Венгрия, Турция и Франция - самые популярные страны среди украинских туристов, - Кулеба

Венгрия, Турция и Франция - самые популярные страны среди украинских туристов, - Кулеба

Украинские туристы больше интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я могу назвать топ-3 страны, которые сегодня проверяют на карте. Страна номер один - это Венгрия. Мы связываем это с тем, что согласно договоренностям, через Венгрию действует транзит. Очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем. Вторая страна, которая интересует украинцев - Турция. Третья страна - Франция", - сказал глава МИД Украины.

По словам министра, граждане больше всего пересматривают 15 стран на онлайн-карте, которую запустил МИД. Среди них: Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет, Беларусь.

"Другие страны не вызывают особого интереса у украинских граждан", - отметил Кулеба.

Также читайте: Транзит по Венгрии возможен только через два пункта пропуска, - Госпогранслужба

Автор: 

Венгрия (1963) туризм (1543) Турция (3379) украинцы (3865) Франция (3524) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
А прикинь, как кацапы представляют себе поля клубники...

А потом выходят на улицу, а вокруг сплошная Калуга.
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07.07.2020 11:42
+4
Оно живет в мире где ЕС єто такая большая плантация с надсмотрщиками.
А на полях пашут за еду рабы из Украины
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07.07.2020 11:47
+3
Потерял проксю кацапчек?
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07.07.2020 11:40
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Потерял проксю кацапчек?
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07.07.2020 11:40 Ответить
А прикинь, как кацапы представляют себе поля клубники...

А потом выходят на улицу, а вокруг сплошная Калуга.
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07.07.2020 11:42 Ответить
Оно живет в мире где ЕС єто такая большая плантация с надсмотрщиками.
А на полях пашут за еду рабы из Украины
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07.07.2020 11:47 Ответить
Да стопудово летом во Францию украинцев ездит больше, чем в Болгарию. Конечно!!!
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07.07.2020 11:40 Ответить
А в Венгрию вообще толпа в очереди на границе.... Ну что бы покупаться на море ))) Ну или в селе позагорать...
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07.07.2020 12:01 Ответить
Так и Венгрия не пускает. Речь ведь не о короне, а о том, куда больше всего ездят украинские туристы.
Оказалось, что в Ниццу и в Куршавель.
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07.07.2020 14:55 Ответить
смотреть по карте и иметь возможность поехать не всегда одно и тоже, часто желания не совпадают с возможностями
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07.07.2020 11:41 Ответить
кулебе нечем больше в этой жизни заняться, как отслеживать турпотоки???)))
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07.07.2020 11:42 Ответить
Еду в Турцию.
К слову, рассеяней не пускают пока туда. Предвкушаю восхитительный отдых без руссо туристо!
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07.07.2020 11:42 Ответить
Польша, Австрия, Словакия. Тур выходного дня в Австрию кум ездил за 30 баксов с носа.
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07.07.2020 11:43 Ответить
В эти страны нельзя! Обязательный карантин при въезде 2 недели!
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07.07.2020 12:02 Ответить
Понятно что ездили до карантина)
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07.07.2020 13:07 Ответить
Много он увидел из автобуса, что рассказывает?
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07.07.2020 12:04 Ответить
Блин... а что такого в Венгрии? Что там делать туристу летом????
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07.07.2020 12:00 Ответить
Так понимаю, едут на авто, автобусах через Венгрию дальше. На границе с Венгрией цель визита - туризм, и пошла информация в статистику прибывших в Венгрию иностранных туристов.
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07.07.2020 12:13 Ответить
 
 