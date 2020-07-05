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Транзит по Венгрии возможен только через два пункта пропуска, - Госпогранслужба

Транзит по Венгрии возможен только через два пункта пропуска, - Госпогранслужба

Транспорт и граждан, которые едут транзитом через Венгрию, могут пропустить только через два пункта пропуска.

Об этом Госпогранслужбу проинформировали венгерские пограничники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В частности, с 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска "Берегшурань" - "Лужанка" и "Захонь" - "Чоп (Тиса)", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Венгрия (1960) Госпогранслужба (6471) транзит (568)


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