Транзит Угорщиною можливий лише через два пункти пропуску, - Держприкордонслужба

Транспорт і громадян, які їдуть транзитом через Угорщину, можуть пропустити лише через два пункти пропуску.

Про це Держприкордонслужбу поінформували угорські прикордонники, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Зокрема, з 14:00 4 липня пропуск осіб та транспортних засобів, які їдуть транзитом через Угорщину, здійснюється тільки гуманітарними коридорами в пунктах пропуску "Берегшурань" - "Лужанка" і "Захонь" - "Чоп" ("Тиса"), - йдеться в повідомленні.

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