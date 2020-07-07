Вкладчики АО "Дельта Банк" обратились с открытым письмом к бизнесмену Барщовскому

Союз вкладчиков АО "Дельта Банк" обратился с открытым письмом к бизнесмену Тарасу Барщовскому, призвав его прекратить нечестную медиа-кампанию и вернуть признанные государством долги. Копии письма были направлены в Офис Президента, МВД, ФГВФЛ, комитет ВРУ, Офис Генпрокурора.

В открытом письме, подписанном Председателем ОО "Союз вкладчиков АО"Дельта Банк" Самковской, вкладчики указывают, что совместно с ФГВФЛ добивались признания долгов через суд, чтобы не допустить незаконных "схлопываний" долгов банка, а сейчас возмущены той кампанией, которую развернул Тарас Барщовский, пытаясь избежать выплат по кредитам, пишет Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"С момента признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным, мы боролись за каждый актив, который мог быть направлен на погашение наших законных требований и в мельчайших подробностях знаем всю историю махинаций, которые привели банк к неплатежеспособности", – говорится в открытом письме. – В частности, нам точно известно, как всего за месяц до начала вывода банка с рынка группа компаний "Яблуневый Дар", являясь одним из крупнейших заемщиков "Дельта Банка", совершила более десятка операций по зачислению встречных требований (так называемое "схлопывание") на общую сумму более 100 млн евро, которые по закону должны пойти на удовлетворение требований рядовых кредиторов, доверивших свои средства банку и имеющих приоритетное право на возмещение (ст. 52 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц")".

Потребовалось около 3 лет судебной тяжбы и несколько десятков процессов, чтобы доказать законность претензий к этому заемщику, не желавшему возвращать высоколиквидные активы, реализация которых в дальнейшем позволила бы увеличить уровень удовлетворения требований кредиторов.

Кроме того, вкладчики отмечают, что детали манипуляций Барщовского с займами в "Дельта Банк" зафиксированы, по этим фактам подано соответствующее заявление о совершении уголовного преступления. Сейчас продолжается досудебное расследование под руководством Офиса Генерального прокурора.

"Зная ситуацию изнутри, прекрасно понимаем ваши мотивы и крайне возмущены грязной пиар-кампанией, развернутой вами в средствах массовой информации", – настаивают вкладчики.