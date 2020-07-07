Вкладники АТ "Дельта Банк" звернулися з відкритим листом до бізнесмена Барщовського

Союз вкладників АТ "Дельта Банк" звернувся з відкритим листом до бізнесмена Тараса Барщовського, закликавши його припинити нечесну медіа-кампанію і повернути визнані державою борги. Копії листа були направлені до Офісу Президента, МВС, ФГВФО, комітету ВРУ, Офісу Генпрокурора.

У відкритому листі вкладники вказують, що спільно з ФГВФО домагалися визнання боргів через суд, щоб не допустити незаконних "схлопувань" боргів банку, а зараз обурені тією кампанією, яку розгорнув Тарас Барщовський, намагаючись уникнути виплат по кредитах, пише Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним ми боролися за кожен актив, який міг бути спрямований на погашення наших законних вимог і в найдрібніших подробицях знаємо всю історію махінацій, які привели банк до неплатоспроможності, – йдеться у відкритому листі. – Зокрема, нам точно відомо, як всього за місяць до початку виведення банку з ринку група компаній "Яблуневий Дар", будучи одним з найбільших позичальників "Дельта Банку", здійснила понад десятка операцій по зарахуванню зустрічних вимог (так зване "схлопування") на загальну суму понад 100 млн євро, які за законом повинні піти на задоволення вимог пересічних кредиторів, які довірили свої кошти банку і мають пріоритетне право на відшкодування (ст. 52 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")".

Знадобилося близько трьох років судової тяганини і кілька десятків процесів, щоб довести законність претензій до цього позичальника, який не бажав повертати високоліквідні активи, реалізація яких в подальшому дозволила б збільшити рівень задоволення вимог кредиторів.

Читайте також: Північний апеляційний господарський суд порушує закон на користь бізнесмена Барщовського, - "Судовий репортер"

Крім того, вкладники відзначають, що деталі маніпуляцій Барщовського з позиками в "Дельта Банку" зафіксовані, за цими фактами подано відповідну заяву про вчинення кримінального злочину. Зараз триває досудове розслідування під керівництвом Офісу Генерального прокурора.

"Знаючи ситуацію зсередини, прекрасно розуміємо ваші мотиви і вкрай обурені брудної піар-кампанією, розгорнутою вами в засобах масової інформації", - наполягають вкладники.