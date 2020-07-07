Киевлянин, которому инкриминируют 44 эпизода развращения несовершеннолетних, предстанет перед судом, - полиция

В ноябре прошлого года сотрудники Подольского управления полиции Киева совместно с Департаментом киберполиции разоблачили 41-летнего местного жителя, который развращал 10-летнюю девочку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, во время досудебного расследования по данному факту следователи установили еще восемь потерпевших в возрасте от 9 до 16 лет, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

Как выяснили полицейские, правонарушитель во время общения через интернет посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Также он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с двумя из них - целовал и касался их половых органов.

Фигуранту инкриминируется совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в Подольский районный суд города Киева. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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