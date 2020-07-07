РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4960 посетителей онлайн
Новости Силовики
4 045 7

Киевлянин, которому инкриминируют 44 эпизода развращения несовершеннолетних, предстанет перед судом, - полиция

Киевлянин, которому инкриминируют 44 эпизода развращения несовершеннолетних, предстанет перед судом, - полиция

В ноябре прошлого года сотрудники Подольского управления полиции Киева совместно с Департаментом киберполиции разоблачили 41-летнего местного жителя, который развращал 10-летнюю девочку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, во время досудебного расследования по данному факту следователи установили еще восемь потерпевших в возрасте от 9 до 16 лет, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

Как выяснили полицейские, правонарушитель во время общения через интернет посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Также он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с двумя из них - целовал и касался их половых органов.

Фигуранту инкриминируется совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в Подольский районный суд города Киева. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция

Автор: 

Киев (25587) несовершеннолетние (91) Нацполиция (16500) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну для него главное, не перед судом предстать, а перед сокамерниками, вот там ему гаплык
показать весь комментарий
07.07.2020 17:24 Ответить
Как таких земля держит...
показать весь комментарий
07.07.2020 17:38 Ответить
Таких треба примусово каструвати і на зону на довічне, воно хворе і ніколи не зупиниться.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:25 Ответить
а женщин маньяков не бывает. Я таких случаев не знаю.
Мужчины же скотами могут быть!
А сколько не отловленных скрытных ходит по земле? Наверное каждый пятый !
показать весь комментарий
07.07.2020 19:11 Ответить
А мами папи в потєрпевших є ? Купили смартфони щоб відмахатись від дітей, вихованням не займаються, навіть не заглянуть в той смартфон та не виставлять "Батьківський контроль"
показать весь комментарий
07.07.2020 21:44 Ответить
Отже, дівчата самі відсилали йому такі ж фото. І фактично він жодну не скривдив.
показать весь комментарий
08.07.2020 09:23 Ответить
 
 