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Новини Силовики
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Киянин, якому інкримінують 44 епізоди розбещення неповнолітніх, постане перед судом, - поліція

Киянин, якому інкримінують 44 епізоди розбещення неповнолітніх, постане перед судом, - поліція

У листопаді минулого року співробітники Подільського управління поліції Києва спільно з Департаментом кіберполіції викрили 41-річного місцевого жителя, який розбещував 10-річну дівчинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва, під час досудового розслідування за даним фактом слідчі встановили ще вісьмох потерпілих віком від 9 до 16 років, щодо яких підозрюваний скоював злочини сексуального характеру.

Як з'ясували поліцейські, правопорушник під час спілкування через інтернет посилав дітям зображення порнографічного характеру та отримував аналогічні особисті фото у відповідь. Також він вів розмови на сексуальні теми і всіляко розбещував неповнолітніх. Під час особистих зустрічей із двома з них - цілував і торкався їхніх статевих органів.

Фігуранту інкримінується вчинення 44 епізодів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до Подільського районного суду міста Києва. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

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Автор: 

Київ (19541) неповнолітні (77) Нацполіція (15207) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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ну для него главное, не перед судом предстать, а перед сокамерниками, вот там ему гаплык
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07.07.2020 17:24 Відповісти
Как таких земля держит...
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07.07.2020 17:38 Відповісти
Таких треба примусово каструвати і на зону на довічне, воно хворе і ніколи не зупиниться.
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07.07.2020 18:25 Відповісти
а женщин маньяков не бывает. Я таких случаев не знаю.
Мужчины же скотами могут быть!
А сколько не отловленных скрытных ходит по земле? Наверное каждый пятый !
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07.07.2020 19:11 Відповісти
А мами папи в потєрпевших є ? Купили смартфони щоб відмахатись від дітей, вихованням не займаються, навіть не заглянуть в той смартфон та не виставлять "Батьківський контроль"
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07.07.2020 21:44 Відповісти
Отже, дівчата самі відсилали йому такі ж фото. І фактично він жодну не скривдив.
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08.07.2020 09:23 Відповісти
 
 