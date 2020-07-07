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Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль

Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль

Инфляция и курс валют - это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время виртуального круглого стола "Украинские реформы: Что дальше", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас довольно невысокий уровень инфляции, что сегодня является сложным моментом, который вызывает дискуссии среди экспертов, дискуссии с Национальным банком. Так как держать инфляцию с начала года в кризис 1,7% это, с одной стороны, очень хорошо: это стабильность. Но с другой стороны это несколько подсушивает и охлаждает экономику", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в целом финансово-денежная система и экономика страны остаются стабильными.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло

"Предмет инфляции и курс валют - это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины", - добавил Шмыгаль.

Автор: 

валюта (3072) гривня (1851) инфляция (829) курс (2094) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+30
Этот недочеловек вам срёт в уши...
Низкая инфляция-это дешевые кредиты,это ипотека под низкий процент.А строительство это и есть драйвер экономики.
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07.07.2020 18:35
+30
Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9048
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07.07.2020 18:44
+29
Поэтому в Зимбабве - сама горячая экономика!
Единственное неудобно - выходя за пачкой сигарет, приходится брать тележку!


Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5533
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07.07.2020 18:38
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Правила форума Совет форумчан
подсушивает и охлаждает экономику", - сказал Шмыгаль.Источник: https://censor.net.ua/n3206684
А давай размочим и разогреем до 100%.
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07.07.2020 18:34 Ответить
Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9048
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07.07.2020 18:44 Ответить
....у гривны заканчивается эпоха унылой 5-летней стабильности, и начинается эпоха приключений. Арахамия, как смог, передал мысли президента: деньги - кровь экономики, и мы эту кровь скоро - пустим. Эмиссии - быть. Трамп напечатал, а мы что - глупее?
Так что ждем возни, спектаклей и торга вокруг назначения нового главы НБУ. Даже если Игорь Валерьевич не заведет своего человека, уход Смолия - победа олигарха.
Но не НБУ единым питалась на этой неделе душа Коломойского. Еще одним шагом из сказки в быль стала успешная судебно-бюрократическая реанимация прокурора Кулика. Способного за 10 минут и 50 тыс долларов сделать подельником Курченко хоть Трампа, хоть Байдена. Да хоть Рейгана.
В ближайшее время должно состояться сразу 3 судебных слушания (два в Шестом апелляционном административном суде, одно - в ВАКС), целью которых будет реабилитация и восстановление Кулика на должности и выплаты ему 1,15 млн грн компенсации. Продвигают это быстро, мощно и не жалея ресурсов. Потому что Кулика надо легализовать. Так как сейчас, когда он выходит с Деркачем на пресс-конференцию - он, как говорят у Байдена, просто дырка от бублика. А когда выйдет в статусе прокурора, то будет хоть и пожеванный и выплюнутый - но бублик. И Джулиани питает надежды, что украинский кейс от уже не криминального олигарха, а друга Игоря может как-то помочь Дональду догнать проснувшегося Джо.
А русское крыло этой спецоперации - усатый резидент Деркач даже создал межфракционное объединение с труднопроизносимым названием - "-25% Тарифы. Стоп коррупция". Вйо к борьбе с международной коррупции и преступлениями НБУ, говорит нам товарищ Деркач.
ГБР в очередной раз показало, что единственная перспектива у продвинутых парней с милицейским дипломом в этой стране - быть пиар-асами у клоуна за мелкий прайс. Клоун нарезал задачу: накопать что-то на Порошенко. И ГБР по наводке контрразведки СБУ провели обыски в зенитно-ракетных бригадах ВСУ и изъяли клистроны - сверхвысокочастотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300! Вывели из строя действующую систему противовоздушной обороны. Зачем? А потому что клистроны можно купить только в России, и ребята хотели сделать дело новых Свинарчуков, а обороноспособность страны - да кому она нужна?

И нормально бы зашло, если бы не скандал в СМИ. Если бы не написал Бутусов. Завели бы дело, порадовали Ссаныча. А так пришлось возвращать клистроны военным, а Зе надул щеки, выразил озабоченность в расширенных зрачках, и призвал расследовать этот досадный инцидент и даже взял его под контроль. И это правильно! Сам создал, самому надо и под контроль брать. А ГБР и другие силовики, ориентированные на Офис и лично ЗЕ, двигаются тактикой мелких шажков. Тихой сапой. Скушало общество? Норм, идем дальше. Начали орать? Отступаем, друзья, тут не пройдем. А там мин нет, попробуем сделать. И именно эту тактику изнурения, похоже, выбрали в преследовании Порошенко. Утомить общество вызовами на допросы, сделать это преследование обыденным. Чтобы и внутри страны, и Запад, поддерживающий Порошенко, привык и смирился. Как это было, когда Янукович сажал Тимошенко.

Правда, никаких эпизодов по коррупции найти не удается, есть только юридический трэш, как говорил Рябошапка. Ну что ж, будем искать. А пока Венедиктова выступает в роли юридического Сальвадора Дали и говорит: правовой сюрреализм - это я. Пусть Порошенко докажет свою невиновность в суде. Когда такое говорит генпрокурор, то понятно, что нет сейчас в стране ни генпрокурора, ни правоохранительной системы. Есть удлинители рук, механизмы, чтобы кого-то догнать, закошмарить или обилетить....
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07.07.2020 18:45 Ответить
Всё по плану:
"дефолт гривни - эта очень хорошо!"(с)коломойский
"сделаем их вместе!" и "я ваш приговор, зебилы!"(с)шмаркля
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07.07.2020 19:00 Ответить
с добрым утром, БЕНЯсуэлла !
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07.07.2020 19:18 Ответить
Низкая инфляция - это стабильность ......


в которой все люди могут планировать свою жизнь и бизнес.


ЗЕльоные, вы хотите лихорадки ?
Вы ее получите, на Майдане......
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07.07.2020 19:17 Ответить
Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1228
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07.07.2020 21:36 Ответить
Этот недочеловек вам срёт в уши...
Низкая инфляция-это дешевые кредиты,это ипотека под низкий процент.А строительство это и есть драйвер экономики.
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07.07.2020 18:35 Ответить
прем'єр шмигаль, напевне , навчався в Трускавці.
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07.07.2020 18:35 Ответить
Ооооо...Началось.А скоро зеленые,как Пэтя,в такой ситуации будут говорить о возросшей угрозе прямой агрессии?
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07.07.2020 18:36 Ответить
Тєбє нєнравітся как тєбя дєлают вмєстє? Мєдлєнно ілі нє туда? 😁
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07.07.2020 18:39 Ответить
Ты чего сквернословишь, недоделанный вместе?
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07.07.2020 19:35 Ответить
ни в коем случак...шо они лохи какие то?какая агрессия?от кого?
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07.07.2020 18:40 Ответить
Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd519a29a79477967aa0a65
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07.07.2020 18:36 Ответить
Вон оно што! Нахера роботать? Инфляцию нада гнать! Чем больше тем луччше!
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07.07.2020 18:36 Ответить
Труп экономики остывает это тоже стабильность в некотором роде.
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07.07.2020 18:37 Ответить
Значить Смолій був правий - готуються врубати станок...
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07.07.2020 18:37 Ответить
Поэтому в Зимбабве - сама горячая экономика!
Единственное неудобно - выходя за пачкой сигарет, приходится брать тележку!


Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5533
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07.07.2020 18:38 Ответить
а шо раньше началось,развал экономики у неумех,или низкая инфляция у профессионалов?кто принимал нереалистический бюджет,который уже неоднократно перекроили?
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07.07.2020 18:39 Ответить
часто говорят - "Инфляция это налог на бедных"..
с Шмыгалем все понятно - он обслуживает олигархов, которые его поставили на эту должность..
Инфляция выгодна экспортерам - Ахметову например..

Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 828
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07.07.2020 18:40 Ответить
Коррупцию победили. Олигархов победили. Инвестиции прут. Бизнес цветет и пахнет. Осталось печатнуть бабла и все будет совсем хорошо.
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07.07.2020 18:40 Ответить
беня коломойша обвалил гривну, укравши из Украины 5.5 млрд.долларов в то время, когда ЗВР были всего лишь 4 млрд.доллар.
И украл - выведя через офшоры (в т.ч.) вислюка оманского, оставив шмаркле миллионов 20 долларов.....
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07.07.2020 18:48 Ответить
О, нарешті клоуни спалилися! Значить інфляція та обесцінення власої грошової одиниці і фінансові втрати більшості населення це для того, щоб стимулювати рабів до праці. Дивись перший раз на правді проколовся.
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07.07.2020 18:41 Ответить
Эд , наш премьер пуйла посмотрел годичной ( или больше) давности , ну и нам сейчас втирает
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07.07.2020 19:19 Ответить
зебіли, зедрисня вам готує свіжих корисних інфляцій та дефолтів
ви зробили це разом
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07.07.2020 18:43 Ответить
лахта, ти знову зашкварилося..
В Україні голова НБУ не залежить від президента та прем'єра)) Це тобі не твоя рашка
Де вас таких тупих набирають, що не знають навіть курс гривни в травні 2014 та вислов коломойши "дефолт гривни - єта очень хорошо!"
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07.07.2020 18:59 Ответить
Для дебилов, еще раз на 07.06.14 был 11,83 , а на 20.05.2019 - 26,36
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07.07.2020 19:04 Ответить
Кинут Гривну , - Весь импорт в Двое и высосут останнее.Експорт будит в Теме , а Тема в Ахметова , Коломойского и трейдеров Аграрного бизнеса.А кто батрачил , - получат Покращення уже сегодня или перегодя по полной Программе. Импорт как на выставке , посмотреть но не Взять.Все уже было и прогноз готов.
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07.07.2020 18:49 Ответить
ма-ма-ма-ма-ма-манивео!
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07.07.2020 18:50 Ответить
Відкритий, нічим не прихований ідіотизм в пику 73%вим дебілам. Жеріть мовчки!
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07.07.2020 18:51 Ответить
Найстабільніше місце - це цвинтар...
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07.07.2020 18:52 Ответить
Готовьтесь зебилы, - доллар по 100, - это не предел для гундявого клоуна)
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07.07.2020 18:53 Ответить
Ох, как хочется поживиться инфляционной рентой под лозунгом разогрева экономики. Вот когда Гонтарева " лично занялась" НБУ курс гривни к доллару был 11,8, а под конец царствования Порошенко под 30 грн. Здорово разограли экономику на разнице 27 - 11,8 ? А разогревать-то начинали и ранее... "Значить інфляція та обесцінення власої грошової одиниці і фінансові втрати більшості населення це для того, щоб стимулювати рабів до праці? - спрашивает https://censor.net/user/446255
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07.07.2020 18:54 Ответить
Привіт майбутнім мільйонерам! Щоправда ми це вже проходили з купонами І інфляція (якщо не помиляюсь) була десь аж 1200%. Чомусь тоді всі виживали і я не бачив зростання економіки.
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07.07.2020 18:54 Ответить
Даешь инфляцию!!!
Даешь девальвацию!!!
Даешь нищету зебилов!!!

Все жду введения ********* крепостного права.
Можно будет в птницу после работы заехать на невольничий рынок и прикупить себе на выходные пару зебилок типа Лалала и Тани Помоловой. А понедельник утром выкинуть их на помойку и на следующие выходные купить свежих. Лепота... И не дорого.
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07.07.2020 18:56 Ответить
Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4411
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07.07.2020 18:56 Ответить
Шмыгаль, не звизди, здесь много грамотных людей, которые знают этот предмет много лучше твоего. Инфляция - это то же, что коррупция среди вас в Кабмине. Она уничтожает благосостояние людей за счёт снижения реальной зарплаты и доходов. Она девальвирует национальную валюту, уменьшает стабильность и уверенность иностранных инвесторов, которые вкладывают риск инфляции в свою ожидаемую прибыль дисконтируя ее в будущих периодах на более высокий процент. Повышается стоимость кредитов для всех участников экономики, что делает будущую прибыль недостаточной для выплаты процентов и возврата кредитов - следовательно, спрос на кредиты падает, экономика тормозится из-за отсутствия капвложений, бизнес сворачивается, растёт безработица. Этому уже есть масса экономических подтверждений в жизни. И - это не предмет дискуссии, а прерогатива НБУ. Вот так, ты наше сопливое шмыгалово.
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07.07.2020 18:57 Ответить
Охренеть, эксперт. А, нет, это ж премьер.
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07.07.2020 18:57 Ответить
Кто-то сомневается, что зелёная власть и инфляцию раскрутит, и экономику при этом угробит?
Лично я - нет.
Ещё смешно будет, когда завтра Шмыгаль и другие "слуги народа" опять начнут жаловаться на высокие проценты кредитования, мол, нужно "как в Европе". Это процент должен быть выше инфляции и значительно. Раздвоение личности? Шизофрения?
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07.07.2020 18:59 Ответить
13:00https://minfin.com.ua/currency/mb/ Межбанк: курс доллара на межбанке Украины онлайн 26.9000 / 26.9200
На торгах по доллару предложение опять превышает спрос. НБУ уже во второй раз присутствовал на рынке и выкупал доллар по 26,90.
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07.07.2020 19:00 Ответить
Подсушенность экономики - это шедевр. Шмигаль открыл новый эффект в экономической науке. Вот как развивает таланты мотивация расчитываться фантиками.
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07.07.2020 19:02 Ответить
Шмыгаль, а ты специалист в чем? Кто тебе такую дурость сказал? Твой шеф? Посмотри на США. У них по доллару почти нет инфляции. И что это это плохо? Самая сильная в мире экономика. Соблазн напечатать пустых бумажек был у всех правителей и всех времен. Но самые золотые времена были тогда, когда был золотой стандарт и когда не было инфляции. В США это был 19 век. Но с тех пор, когда придумали Федеральный Резерв, тут все проблемы и начались. А во времена инфляции зарабатывают только спекулянты, мошенники и авантюристы, но за счет обнищания основной массы населения. Это твоя цель? Экономика это сообщающиеся сосуды. Если кто-то заработал, то кто-то и проиграл. Тебе бы с твоим шефом поучится чему-то пора уже.
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07.07.2020 19:04 Ответить
охлаждаешь экономику ты
ты даже, бл, программу правительства не можешь написать! что ты несешь
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07.07.2020 19:07 Ответить
Пачіму доляр нє по 8????? Здається, минулого року багато хто так кричав...
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07.07.2020 19:09 Ответить
Я не экономист, но за последний год вижу, что ничто так не подсушивает и охлаждает экономику как "зелёная плесень". Она даже дырки прогрызает в Госбюджете и Госрезерве.
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07.07.2020 19:10 Ответить
Вот-вот. Можно конечно пробовать разогреваться инфляцией... но думаю всётаки проще убрать от кэрма зе!лёную наволоч. Но только тихонько, по собственному желанию, чтоб сумасшедшая плешивая крысы с северо-востока не укусила.
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07.07.2020 20:31 Ответить
Цікаво а в Швейцарії, США, Німетчині, Великобританії, Швеції, Китаї і т.д знають про це гибле діло? Чому ж вони тоді там так страждають від низької інфляції, стабільності та високих заробітніх плат. Тому мабудь, що в них не має каломойських і його прихвостнів шмигалів.....
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07.07.2020 19:20 Ответить
У них нету таких сильных зе!лёных экономистов. Бедные дурачки - рецепт преуспевания был у них под самым носом...
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07.07.2020 20:28 Ответить
С 8 до 24х, низкая инфляция?
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07.07.2020 19:25 Ответить
гебня, наведи приклад, де на якусь країну напали, відкусили частину теріторії, а в ній одразу виріс курс національної валюти, виник економічний бум та безпрецедентно зросла економіка?
це типова поведінка конченої гебні: штрикнути ножа, а потім - та ти ж ледве на ногах стоїш, шо нажерлося, падло!
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07.07.2020 19:33 Ответить
До такого даже милованов не додумался кроме инфляции других рецептов нет так что ли ?
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07.07.2020 19:27 Ответить
конечно нет, надо тогда щемить Ахметова и других олигархов, а нельзя, они свои)))
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07.07.2020 19:28 Ответить
Опять хотят поднять экономику за счет обнищания граждан которые получают зарплату в гривне, а не за счет сверхприбылей олигархов, закрытия офшоров...
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07.07.2020 19:27 Ответить
Другими словами: чем больше нищает народ, тем сильнее экономика? Шмыгальское понимание развития закончится полным пшиком.
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07.07.2020 19:29 Ответить
Да. Чтобы страна в целом... ну или некоторые, отдельные, её члены стали богатыми, нариду придется затянуть на поясе верёвки и немношко понищать.
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07.07.2020 20:26 Ответить
Што такое "охлаждать" экономику? Охеренно экономический термин. Вот жена ко мне охладела, может дело в инфляции?
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07.07.2020 19:30 Ответить
А может в импотенции???😃
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07.07.2020 19:32 Ответить
Скорее всего, главная цель - поднять курс доллара в угоду олигархов экспортеров.
А сделать это можно путем печатания зарплаты, которая пойдет на покупку валюты, ибо никакой экономики у нас нет, есть только продажа сырьевых ресурсов.
Лохи развели мебя сами.
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07.07.2020 19:34 Ответить
Чтоп поднять курс доллара можно еще войну на юге Украины устроить...
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07.07.2020 20:24 Ответить
Шо оно лепит???
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07.07.2020 19:35 Ответить
А мыши всё жрут и жрут. Уже и обрезание сделали и пейсы отрастили - но, как сказали 73% - хуже не будет. Украинцы 73процентные вы просто сволочи.
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07.07.2020 20:04 Ответить
да как ты не поймешь! 40 процентов не пришло на выборы, а те кто пришли , то зелю не хотели! но так устроили политики чтобы нормальные туда не попали - даже на ранних этапах . зеля=порох
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07.07.2020 20:44 Ответить
Как говорил классик - зеля=порох - Не верю. Вышки не предлагать.
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07.07.2020 21:05 Ответить
Во-во... А нам нужно разогреть экономику которую зе!лёные про... спустили в унитаз. Так что такое дело... Вы же хотите жить хорошо, украинцы? Но для этого, нужно ведь шото делать? Ок. Тогда запускаем инфляцию для сугрева экономики. Будем постепенно увеличивать и увеличивать инфляцию пока она не разогреется как следует! Стабильности понятно не будет... можно даже сказать будет трэш и обнищание, но нужно верить в зе!лю и верить в будущее, верить во всё хорошее!!! Скоро обязательно станет хорошо!!!
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07.07.2020 20:23 Ответить
А высокая инфляция опустошает наши карманы и заставляет опять работать без перекура
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07.07.2020 20:39 Ответить
Висока інфляція - вбиває економіку. Венесуела.
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07.07.2020 21:14 Ответить
Проблема не в инфляции, а в том какими методами достигается низкая инфляция. Очевидно можно подогреть экономику в ущерб инфляции. Это даже нужно/необходимо делать. Вопрос в том что именно они будут делать....
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07.07.2020 20:45 Ответить
Висока інфляція - вбиває економіку. Венесуела.
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07.07.2020 21:16 Ответить
Да-да-да, Низкая инфляция - это стабильность, а голодать, вообще, полезно для здоровья)))
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07.07.2020 21:20 Ответить
похоже очередного зеленого дебила шмыгу пора мочить и очень жестко. а то этот ахметкин "экономист" такое на рулит, что опять будем миллионерами и сумки будут вместо кошельков.)))
ну блин на выбирали долбо*бов)))))
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07.07.2020 21:31 Ответить
Шмыгаль именно тот "специалист", который нам будет рассказывать о тайнах макроэкономики. Экономисты Лановой и Новак нервно курят в сторонке.
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07.07.2020 21:39 Ответить
Телом своим её грей, а не сбережениями граждан.
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08.07.2020 09:35 Ответить
 
 