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Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, учрежденного 5 декабря 2012 в г. Ашхабаде", - говорится в тексте указа 269/2020.

Также на Цензор.НЕТ: Россия пытается снять с себя санкции, действуя через СНГ, - СМИ

Зеленский поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) СНГ (426) указ (528)


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Топ комментарии
+8
Но тогда у Пети бизнес был. Нельзя было.
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07.07.2020 22:57
+6
Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ - Цензор.НЕТ 5961
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07.07.2020 22:54
+5
Это гуд, помалу надо двигаться дальше-к полному и окончательному выходу из этой мертворождённой организации.
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07.07.2020 22:50
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Правила форума Совет форумчан
после 6 лет войны?
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07.07.2020 22:49 Ответить
Но тогда у Пети бизнес был. Нельзя было.
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07.07.2020 22:57 Ответить
что ты несешь
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07.07.2020 23:17 Ответить
А путен ***** и так напал и тебе два рубля дал
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07.07.2020 23:15 Ответить
https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B7%D1%81-44-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%87%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96/a-43253175 Україна від початку російської агресії розірвала або призупинила дію 44-х договорів з Росією, повідомила заступниця глави МЗС України Олена Зеркель. Угоду про дружбу з Росією міністерство рекомендує не продовжувати.
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07.07.2020 23:29 Ответить
Это гуд, помалу надо двигаться дальше-к полному и окончательному выходу из этой мертворождённой организации.
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07.07.2020 22:50 Ответить
там ситуевина чпуй пойми что, мы как и не в СНГ, так как мы его учредители)))
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07.07.2020 22:52 Ответить
Но и основополагающие документы по выходу из этого трёхбуквенного недоразумения Украина так и не подписали. Так что формально мы ещё там. Насколько гуглил год назад, там суммарно порядка 200 договоров и прочей дребедени ещё не отменено.
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07.07.2020 23:07 Ответить
это да....
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07.07.2020 23:21 Ответить
Україна, не підписавши Статут СНД від 22.01.1993 р., де-юре не була державою-членом співдружності, а мала статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Починаючи з квітня 2014 року, співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2#cite_note-14 [14] 19 травня 2018 р. Президент підписав Указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНДhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2#cite_note-15 [15] .У МЗС України заявили про фактичне закінчення процесу виходу України з СНД.
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07.07.2020 23:33 Ответить
Гуглить надо, навскидку сложно сказать как именно дело сейчас обстоит, а мне уже пора на боковую. Но даже по тому отрывку, что вы привели: Украина государство-основатель, вышла из части договоров (но не из всех видимо). Президент подписал указ про окончательное прекращение участие, но вот вышла ли Украина из СНГ де-юре?
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07.07.2020 23:48 Ответить
де-юре не була державою-членом
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07.07.2020 23:52 Ответить
Я и не сказал этого, она была основателем. Глянул по-быстрому в вики. Если та не врёт, то формально мы ещё там.

Страны со спорным статусом в СНГhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ - Цензор.НЕТ 6644 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина : После ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-56 [56] Украина не подписала Устав СНГhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-lawmix.ru-45 [45] . Поэтому она не являлась государством - членом СНГhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-57 [57] , относясь к государствам - учредителям Содружестваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%A42-58 [58] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-sudsng.org2-59 [59] . 19 марта 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ, а секретарь СНБО Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Турчинов заявил, что страна начинает процесс выхода из Содружества Независимых Государствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-60 [60] . 3 сентября 2014 года исполнительный секретарь СНГ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C) С. Лебедев заявил, что Украина не вышла из состава СНГ. 8 декабря депутаты Верховной рады начали обсуждать соответствующий вопросhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-61 [61] . 9 ноября 2016 года в Верховную раду был подан законопроект о выходе Украины из СНГhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-62 [62] . В марте 2018 года президент Украины П. Порошенко выступил с предложением подготовить совместно с кабинетом министров документ об официальном прекращении участия в СНГ и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске. Своё решение он объяснил европейской ориентацией страны, «одновременно должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключённая Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-63 [63] . 19 мая 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ. СНБО поручил МИД принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашенийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-:02-64 [64] . Однако, Украина не предоставляла в органы СНГ каких-либо официальных документов, свидетельствующих о выходе, и продолжала сотрудничать с СНГ в статусе наблюдателяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-:12-65 [65] . 28 августа 2018 года Украина закрыла представительство при уставных органах СНГ. Однако заявления о выходе из СНГ Украина так и не подалаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-66 [66] . Исполком СНГ направил приглашение В. Зеленскому на встречу в верхах стран СНГ 11 октября 2019 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-67 [67] , который, однако, на него не поехал. В этом же году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Международный валютный фонд включил Украину в группу развивающихся европейских стран, убрав страну из перечня группы СНГ, в котором она числилась ранееhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#cite_note-68 [68] .
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08.07.2020 00:01 Ответить


"Ми припинили свою участь у координаційних органах СНД. Думаю, що цей процес завершено. Ми подали відповідний документ, тому - все", - сказав І.Кизим журналістам у середу в Мінську.

https://ua.interfax.com.ua/news/political/564158.html

ні формально, ні фактично, ні юридично
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08.07.2020 00:06 Ответить
"Ми припинили свою участь у координаційних органах СНД. Думаю, що цей процес завершено. Ми подали відповідний документ, тому - все", - сказав І.Кизим журналістам у середу в Мінську.

Не в самом СНГ, а именно в координационных органах (а какое ещё может быть участие, если у Украины статус наблюдателя в этом образовании?) В самом СНГ-не подавали заявку на выход. Это как рабсеяне в ПАСЕ, когда их вытурили оттуда (пока их эти упыри не вернули назад)-в заседаниях участия не принимали, и полноценной деятельностью не занимались, но числились в составе самого ПАСЕ.
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08.07.2020 00:12 Ответить
ти ржачний
для того, аби Україна брала участь у будь яких виконавчих органах СНД, вона повинна була стати повноправним членом організації... однак цього так і не сталося
Україна залишалась асоційованим членом, спостерігачем... односторонній вихід з уставних договорів і координаційних органів - достатня і вичерпна дія для виходу з організації...
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08.07.2020 00:24 Ответить
Боюсь, что нет. Правда я не юрист, и всех тонкостей могу не знать.
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08.07.2020 00:36 Ответить
боїсь)))
що не юрист вже зрозуміло стало після твого Президент подписал указ про окончательное прекращение участие, но вот вышла ли Украина из СНГ де-юре?
у відповідь на Україна, не підписавши Статут СНД від 22.01.1993 р., де-юре не була державою-членом співдружності
Україна наразі не бере участі у ЖОДНИХ структурних органах СНД, не має перед нею жодних зобов'язань, закрила своє представництво у Мінську... триває денонсація угод у рамках співдружності, але ті угоди вже НЕ СТОСУЮТЬСЯ участі в СНД у будь якому вигляді!
цапня, чіпляючись за соломинку , верещить "напішитє заявлєніє"))) а про вихід звідки ми маємо заявляти? з яких органів???
це просто сюр якийсь
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08.07.2020 00:59 Ответить
Про выход из самого СНГ, а не из каких-то тамошних координационных органов. Супруги, по каким-либо причинам проживающие раздельно, тем не менее считаются супругами до тех пор, пока официально не оформят развод.
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08.07.2020 07:14 Ответить
ще раз по буковам
УКРАЇНА НЕ РАТИФІКУВАВШИ СТАТУТ - НЕ НАБУЛА ЧЛЕНСТВА В СНД
простіше кажучи, супругі нікагда і нє афармлялі брак
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08.07.2020 08:31 Ответить
Если брак не оформляла, то и этой новости быть не должно. Откуда Украине выходить, из какого соглашения, если она не участвует вообще?Тут явно что-то лишнее.
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08.07.2020 09:25 Ответить
Україна розглядає Співдружність як міжнародний механізм багатосторонніх консультацій і переговорів, що доповнює процес формування якісно нових повномасштабних двосторонніх відносин між державами-учасницями і має на меті сприяння більш успішному вирішенню проблем, які виникли після розпаду Союзу РСР.

Водночас Україна не є державою - членом Співдружності, оскільки не є стороною Статуту СНД.
22 січня 1993 року в м.Мінську на засіданні Ради глав держав було затверджено Статут Співдружності. Його підписали глави 7 держав СНД: Вірменії, Білорусії, Казахстану Киргизстану, Російської Федерації, Таджикистану та Узбекистану. Україна Статут не підписала.https://minjust.gov.ua/m/str_55

Устав СНГ
Государствами-учредителями Содружества являются государства, подписавшие и ратифицировавшие Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года и Протокол к этому Соглашению от 21 декабря 1991 года к моменту принятия настоящего Устава.

Государствами-членами Содружества являются те государства-учредители, которые принимают на себя обязательства по настоящему Уставу (не ратифіковано - авт.) в течение одного года после его принятия Советом глав государств.

https://e-cis.info/page/3373/79407/
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08.07.2020 09:31 Ответить
отже робимо висновок: Україна не є членом СНД, триває денонсація міжнародних договорів, укладених у рамках співдружності...
чи слід тут пояснювати, що одномоментно такі питання не вирішуються, а розірвання будь якої угоди потребує детального аналізу щодо правових наслідків і механізмів подальшої співпраці?
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08.07.2020 09:40 Ответить
Про выход из самого СНГ, а не из каких-то тамошних координационных органов. твої слова?
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08.07.2020 09:47 Ответить
Мои. Просто речь о том, что непонятно-имеет ли Украина отношение к этой организации де-юре (пусть даже и в статусе наблюдателя) или нет?
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08.07.2020 10:12 Ответить
проста відповідь "ні"... немає представництва, немає дипломатичного супроводу, немає контактів... крім того Україна бере участь одразу у кількох регіональних утвореннях з міжнародного співробітництва, зокрема ГУАМ і ОЧЕС, а у двосторонніх стосунках з країнами-членами СНД керується загальноприйнятою дипломатичною практикою...
понад те, навіть кацапія вже по суті не може вважатися членом СНД через порушення одного з основоположних принципів статуту співдружності: верховенство международного права в межгосударственных отношениях... у пріоритеті "тайожний союз", в рамках СНД концентрація на ОДКБ
наразі СНД являє собою напівформальне утворення або майданчик для набуття політичної ваги такими країнами як Білорусь і Казахстан... кацапи ж цинічно використовують її у своїх цілях, в тому числі й задля впливу на "союзників"
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08.07.2020 10:29 Ответить
і щоб зрештою закрити усі питання:
представництво України в ЄС "+" https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/
представництво (місія) України в нато "+" https://nato.mfa.gov.ua/
представництво України в СНД "-"https://m.cis.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cis/cooperation Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ - Цензор.НЕТ 1021
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08.07.2020 11:23 Ответить
координаційні органи - це була єдина форма співпраці з СНД у якості СПОСТЕРІГАЧА...
продовжуючи аналогію: заручини були, а до весілля так і не дійшло
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08.07.2020 09:10 Ответить
"Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ и поэтому вряд ли может претендовать на то, чтобы вносить свои предложения по поводу организации работы этой структуры", - сказал Путин
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07.07.2020 23:58 Ответить
косвенно можно посмотреть расходные статьи в бюджете в пользу снг, если интересно, хотя они могут быть завуалированы под ~международные организации.
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08.07.2020 04:01 Ответить
тиць п3дць)))
Україна розглядає Співдружність як міжнародний механізм багатосторонніх консультацій і переговорів, що доповнює процес формування якісно нових повномасштабних двосторонніх відносин між державами-учасницями і має на меті сприяння більш успішному вирішенню проблем, які виникли після розпаду Союзу РСР.

Водночас Україна не є державою - членом Співдружності, оскільки не є стороною Статуту СНД.
22 січня 1993 року в м.Мінську на засіданні Ради глав держав було затверджено Статут Співдружності. Його підписали глави 7 держав СНД: Вірменії, Білорусії, Казахстану Киргизстану, Російської Федерації, Таджикистану та Узбекистану. Україна Статут не підписала.https://minjust.gov.ua/m/str_55

Устав СНГ
Государствами-учредителями Содружества являются государства, подписавшие и ратифицировавшие Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года и Протокол к этому Соглашению от 21 декабря 1991 года к моменту принятия настоящего Устава.

Государствами-членами Содружества являются те государства-учредители, которые принимают на себя обязательства по настоящему Уставу (не ратифіковано - авт.) в течение одного года после его принятия Советом глав государств.

https://e-cis.info/page/3373/79407/
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08.07.2020 08:46 Ответить
А СНГ ещё не закопали?? Странно, уже и слово такое ругательное забыли..
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07.07.2020 22:50 Ответить
и на шо это повлияет?
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07.07.2020 22:52 Ответить
Официальное утверждение, что Ермак на паРашу не работает и копаться в бизнесе Зелемойского в паРаше никто не будет иметь права...
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07.07.2020 23:44 Ответить
Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ - Цензор.НЕТ 5961
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07.07.2020 22:54 Ответить
мертвая организация, продолжают закапывать полуразложившийся труп СНГ
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07.07.2020 22:56 Ответить
Это для него два месяца работы. Устал от такого достижения.
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07.07.2020 22:56 Ответить
А что он вместо тебя пойдёт на стройку работать ? Иди работай , строй семью и свой дом .
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07.07.2020 22:58 Ответить
Не тебе тріндеть, что мне делать, Олько-бараболько.
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07.07.2020 23:04 Ответить
Согласен. Пускай каждый занимается своим делом и не трендит что делать другим .
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07.07.2020 23:08 Ответить
Указ Президента Украины Петра Порошенко о выходе Украины из ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ, опубликован на официальном сайте главы государства во вторник, 22 мая, 2018 года.

Указом http://www.president.gov.ua/documents/1392018-24202 №139/2018 вводится в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств", принятое 2 мая.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Контролировать выполнение указа президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/19/7180769/ окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ .
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07.07.2020 23:19 Ответить
Нахер эту Солнцевскую ОПГ
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07.07.2020 23:11 Ответить
Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ - Цензор.НЕТ 5714
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07.07.2020 23:20 Ответить
Какой то Ашхабад, какой то 2012 год? И в придачу СНГ! Во сюр, мрак, фуфло и папуасы!
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07.07.2020 23:22 Ответить
Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ - Цензор.НЕТ 4611
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08.07.2020 00:02 Ответить
Та ладно...Зе подпишет новое, более гибкое и завуалированое. Любой договор нуждается в пересмотре время от времени.
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08.07.2020 00:08 Ответить
Дуже вчасно!Москалі вже завили на місяц-думали через "Яка війна-Україна в СНГ" знімати санкції.А при https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html Порошенко такого не було-він справжній українець-за нього все Козак вирішував аж(!)14-ть років. Немає слів.
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08.07.2020 00:17 Ответить
а когда же сдача Украины врагу? опять отменилась?
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08.07.2020 00:42 Ответить
Коли вже цукрова вата вийде на "Ні капітуляції!"?
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08.07.2020 02:03 Ответить
 
 