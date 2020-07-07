Полиция задержала двоих россиян, работавших на спецслужбы: "планировали серию тяжких преступлений". ФОТО
Задержанные были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. Их собираются выслать из Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел стратегических расследований Нацполиции.
"Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами", - сказано в сообщении.
Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мужчины, и задержали россиян в Шевченковском районе столицы.
Решается вопрос об их принудительном выдворении из страны.
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Их собираются выслать из Украины.
это типо шмаркля "увидел мир в глазах путина" и собирается просто выслать путину его наемников.. просто так. А украинцы пусть сидят в тюрьмах рашки, кули...
А если вовремя не ыслать - путин обидится. да?
Польза будет.... Только не на уголовников менять ,а на бойцов ВСУ !
Мэр Харькова https://inforesist.org/tag/kernes/ Геннадий Кернес считает законным так называемый «референдум», который состоялся в 2014 году в Крыму. Об этом он заявил https://inforesist.org/goto/https://www.youtube.com/watch?v=0ZSWiEUO9c8&feature=youtu.be&t=2799 в интервью представителям скандального блогера Анатолия Шария.
По словам Кернеса, бывший президент Виктор Янукович и руководители различных ведомств должны были остаться в стране и провести встречу в одном из городов юга или востока. Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что жители Крыма имели право на проведение референдума согласно Конституции автономной республики.
«Я хорошо знал Константинова, председателя Верховного совета Крыма, но никогда не мог подумать, что они уйдут в Россию», - добавил Кернес.
Да, и Зеленскому тоже слава… если что...
И за всё это время так и не удосужился ввести визовый режим.
Список документов:
1. Гарантия возвращения в Россию (обратный билет);
2. Оплаченная туристическая путевка (ваучер), если вы едете от турфирмы или на лечение;
3. Бронь жилья и/или подтверждение оплаченного питания на Украине;
4. Нотариально заверенное приглашение (оригинал) - если вы едете с частным визитом, например, к друзьям или родным.
Гарантийное письмо-приглашение оформляет физическое лицо на Украине. Приглашение необходимо заверить у нотариуса и выслать оригинал в Россию. В документе указываются: данные о принимающей стороне; финансовые обязательства принимающей стороны; данные иностранца; цель посещения Украины. Помимо приглашения, на границе требовалось предъявить копию паспорта приглашающего лица
Т.есть, было еще круче чем виза и нежелательные отсеивались моментально. Сейчас же этого нет и едут всякие "КРЫМНАШИСТЫ" косяками
в то же время, что мешало Турчинову, будучи секретарём СНБО, сделать всё возможное для введения визового режима с РФ?
несколько смущает ваше "на Украине"...
- А ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ слабо повесить на площади, что бы другим не повадно было?
Да в конце концов позовите "вирусника", что бы плюнул каждому в рожу ! (в глаз)
"...прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран "
И
" Их собираются выслать из Украины"
І який то сигнал посилає? Безхребетні придурки!
Что за дичь?!
А ещё говорят, что евреи умные люди. Может быть в Израиле, но не в Украине. Этот препиЗЕдент просто позор нашей страны.
Напоминайте, что эти предатели убивают, похищают, пытают чеченский народ и являются псами русских оккупантов. Пишите о том, что кадыровцы воюют на стороне оккупантов против собственного народа, воюют против муджахидов Чечни и Имарата Кавказ. Это ваши враги и наши враги.
Предатель, продавший свой народ за собачью похлебку, не может быть смелым. Его не надо бояться. Он может быть подлым, лживым, коварным, жестоким, не более.
Его смелость - это смелость собаки, которая чувствует за спиной хозяина и кидается на всякого, на кого он скажет фас. Но если врезать псине кованным ботинком в морду, то пёс, поджав хвост, бежит к ногам хозяина.
Вот их истинная психология. И это не преувеличение. Это факт, доказанный жизнью.
(с) Мовлади Удугов