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Новости Силовики
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СБУ блокировала незаконный экспорт товаров в ОРДЛО отечественными компаниями на сумму более чем 32 млн грн. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему незаконной поставки продукции в ОРДЛО на десятки миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлен ряд компаний, которые по схеме "скрытого транзита" отгружали на адрес подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию.

После пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По предварительной информации, в результате указанной нелегальной схемы было экспортировано товаров на общую сумму свыше 32 млн гривен.

СБУ блокировала незаконный экспорт товаров в ОРДЛО отечественными компаниями на сумму более чем 32 млн грн 01

Сборы и налоги с реализованной продукции платили в пользу "Л/ДНР".

В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов дела, а также в офисах и на складах экспортеров изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи с данными о нелегальном транзите товаров.

СБУ блокировала незаконный экспорт товаров в ОРДЛО отечественными компаниями на сумму более чем 32 млн грн 02
Фото: сайт СБУ

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех фигурантов незаконной сделки.

Указанные мероприятия проводили оперативники и следователи управлений СБУ в Днепропетровской и Полтавской областях под процессуальным руководством прокуратуры.

боевик (16779) правоохранительные органы (2970) СБУ (19937) силовики (2799) финансирование (1802) Офис Генпрокурора (2479)


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Топ комментарии
+3
Бариги втекли до Ростову більше року тому. Тепер всюди новиє ліца.
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08.07.2020 11:43
+2
До сих пор наши барыги торгуют с врагом в том числе на оккупированных территориях почти безнаказанно.Ганьба!
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08.07.2020 11:37
+2
баргыги новые - потоки старые, принципы работы те же)))) морды только другие )))
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08.07.2020 11:48
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В рамках одной страны - не экспорт.
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08.07.2020 11:36 Ответить
а контрабас...ибо незаконно...
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08.07.2020 11:47 Ответить
"После пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей".Источник: https://censor.net/n3206812
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08.07.2020 12:27 Ответить
До сих пор наши барыги торгуют с врагом в том числе на оккупированных территориях почти безнаказанно.Ганьба!
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08.07.2020 11:37 Ответить
Бариги втекли до Ростову більше року тому. Тепер всюди новиє ліца.
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08.07.2020 11:43 Ответить
баргыги новые - потоки старые, принципы работы те же)))) морды только другие )))
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08.07.2020 11:48 Ответить
СБУ - Служба Безопасности Украины!
И СХП - Сель Хоз Продукты!
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08.07.2020 11:45 Ответить
Я тут криминала особого не вижу. Продавали украинские товары туда вымывая оттуда росийские деньги. Вот когда наоборот то да.
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08.07.2020 11:47 Ответить
Все верно, и так производство и экспорт стремятся к нулю. Только надо все делать легально, с уплатой налогов.
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08.07.2020 13:32 Ответить
Хозяин слугам указал куда идти и с кем торговать: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Слуги приказ хозяина поняли: "У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. / Коломойский начал импортировать электроэнергию из России / Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу"/ Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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08.07.2020 11:48 Ответить
8 листопада 2018 року.
Минулого тижня журналісти програми «Гроші» дізналися про три партії обладнання з фабрики «ROSHEN» у Липецьку, які вдалося вивезти в Україну, незважаючи на арешт кондитерського підприємства Росією. Ці поставки було здійснено через брокерську компанію «777». Тепер «Гроші» розкажуть, як екс-начальницю управління податкового контролю, яка у 2013 році займалась розслідуванням оборудок фірм-партнерів «ROSHEN», ув'язнили на 5 років за рішенням суду у 2016.
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08.07.2020 11:55 Ответить
програма "Гроші" це тупий собачий рот дубінський. ти хоч би не позорилось
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08.07.2020 11:59 Ответить
эх! поймать бы главного да ноздри вырезать!!
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08.07.2020 11:55 Ответить
Почему-то блокируют украинские товары для продажи в лугандоне.
Для справки - кацапы тоже блокируют украинские товары, не хотят чтоб российское бабло оттуда уходило в Украину. А вот сбыт в Украину своей говнопродукции они почему-то не блокируют и всячески приветствуют.
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08.07.2020 11:57 Ответить
Как хитро пишут: "отгружали на адрес подставных иностранных фирм". Иначе, как через РФ туда не провезешь товар. Т.е. иностранные фирмы - это фирмы РФ. Все легально, раз были подакцизные товары. Налоги здесь уплачены. Уже были не раз попытки обвинить различные фирмы в поставках продукции в ЛДНР или Крым через РФ. Но, похоже, это ничем, кроме изьятия документов, техники и наличных денег не закончилось. С юридической стороны трудно придраться. т.к. поставщик не отвечает за то, куда дальше пойдут его товары. Так можно обвинить и США, что ее оружие попадает террористам.
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08.07.2020 12:03 Ответить
А хто це зробив? Так зараз ніхто не краде і не барижнічає. То хто це? Хто це мародерить?
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08.07.2020 12:30 Ответить
У меня только 2 вывода!!!
Или избавились от конкурентов, или "рисуют" показатели деятельности!!!!
Смешно с таким пафосом показывать борьбу с контрабасом, который само СБУ и крышует ВСЮ войну!!!!
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08.07.2020 12:46 Ответить
Какой-то идиотизм - мы выплачиваем пенсионерам на оккупированные территории Донбасса около 20млрд. грн. ежегодно, поставляем воду в разы дешевле чем на подконтрольную территорию Донбасса, оплачиваем халявное обучение в наших ВУЗах молодежи из лугнады и донгураса, покупаем у оккупантов уголь транзитом через парашку, и все это не считается спонсированием терроризма и оккупантов. Зато доблестно щимим людей которые продают наши УКРАИНСКИЕ товары и помогают НАШЕЙ экономике, тем более что проблем со снабжением товарами оккупированных территорий давно уже нет, и все что нужно уже можно купить, только это будет или кацапское или беларуское или китайское завезенное через парашку.
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08.07.2020 14:51 Ответить
Нашей экономике от сей схемы почти ничего не достается,а вот ордловской таки да..Негоже,так поступать..,хотя для барыг все возможно,абы бабло капало..
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08.07.2020 15:44 Ответить
 
 