СБУ блокировала незаконный экспорт товаров в ОРДЛО отечественными компаниями на сумму более чем 32 млн грн. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему незаконной поставки продукции в ОРДЛО на десятки миллионов гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлен ряд компаний, которые по схеме "скрытого транзита" отгружали на адрес подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию.
После пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
По предварительной информации, в результате указанной нелегальной схемы было экспортировано товаров на общую сумму свыше 32 млн гривен.
Сборы и налоги с реализованной продукции платили в пользу "Л/ДНР".
В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов дела, а также в офисах и на складах экспортеров изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи с данными о нелегальном транзите товаров.
В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех фигурантов незаконной сделки.
Указанные мероприятия проводили оперативники и следователи управлений СБУ в Днепропетровской и Полтавской областях под процессуальным руководством прокуратуры.
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Минулого тижня журналісти програми «Гроші» дізналися про три партії обладнання з фабрики «ROSHEN» у Липецьку, які вдалося вивезти в Україну, незважаючи на арешт кондитерського підприємства Росією. Ці поставки було здійснено через брокерську компанію «777». Тепер «Гроші» розкажуть, як екс-начальницю управління податкового контролю, яка у 2013 році займалась розслідуванням оборудок фірм-партнерів «ROSHEN», ув'язнили на 5 років за рішенням суду у 2016.
Для справки - кацапы тоже блокируют украинские товары, не хотят чтоб российское бабло оттуда уходило в Украину. А вот сбыт в Украину своей говнопродукции они почему-то не блокируют и всячески приветствуют.
Или избавились от конкурентов, или "рисуют" показатели деятельности!!!!
Смешно с таким пафосом показывать борьбу с контрабасом, который само СБУ и крышует ВСЮ войну!!!!