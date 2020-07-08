СБУ блокировала незаконный экспорт товаров в ОРДЛО отечественными компаниями на сумму более чем 32 млн грн. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему незаконной поставки продукции в ОРДЛО на десятки миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлен ряд компаний, которые по схеме "скрытого транзита" отгружали на адрес подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию.

После пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По предварительной информации, в результате указанной нелегальной схемы было экспортировано товаров на общую сумму свыше 32 млн гривен.

Сборы и налоги с реализованной продукции платили в пользу "Л/ДНР".

В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов дела, а также в офисах и на складах экспортеров изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи с данными о нелегальном транзите товаров.



Фото: сайт СБУ

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех фигурантов незаконной сделки.

Указанные мероприятия проводили оперативники и следователи управлений СБУ в Днепропетровской и Полтавской областях под процессуальным руководством прокуратуры.