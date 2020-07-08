СБУ блокувала незаконний експорт товарів в ОРДЛО вітчизняними компаніями на суму більш ніж 32 млн грн. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України блокували схему незаконного постачання продукції в ОРДЛО на десятки мільйонів гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За результатами проведених співробітниками СБУ заходів встановлено низку компаній, які за схемою "прихованого транзиту" відвантажували на адреси підставних іноземних фірм сільгосппродукцію, товари легкої та харчової промисловості, підакцизну продукцію та побутову хімію.
Після перетину державного кордону товари незаконно потрапляли до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
За попередньою інформацію, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 32 мільйони гривень.
Збори та податки з реалізованої продукції сплачували на користь так званих "Л/ДНР".
У ході проведення правоохоронцями обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також в офісах та на складах експортерів вилучено комп`ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи із даними про нелегальний транзит товарів.
У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх фігурантів незаконної оборудки.
Зазначені заходи проводили оперативники та слідчі Управлінь СБУ в Дніпропетровській та Полтавській областях під процесуальним керівництвом прокуратури.
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Минулого тижня журналісти програми «Гроші» дізналися про три партії обладнання з фабрики «ROSHEN» у Липецьку, які вдалося вивезти в Україну, незважаючи на арешт кондитерського підприємства Росією. Ці поставки було здійснено через брокерську компанію «777». Тепер «Гроші» розкажуть, як екс-начальницю управління податкового контролю, яка у 2013 році займалась розслідуванням оборудок фірм-партнерів «ROSHEN», ув'язнили на 5 років за рішенням суду у 2016.
Для справки - кацапы тоже блокируют украинские товары, не хотят чтоб российское бабло оттуда уходило в Украину. А вот сбыт в Украину своей говнопродукции они почему-то не блокируют и всячески приветствуют.
Или избавились от конкурентов, или "рисуют" показатели деятельности!!!!
Смешно с таким пафосом показывать борьбу с контрабасом, который само СБУ и крышует ВСЮ войну!!!!