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Новини Силовики
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СБУ блокувала незаконний експорт товарів в ОРДЛО вітчизняними компаніями на суму більш ніж 32 млн грн. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували схему незаконного постачання продукції в ОРДЛО на десятки мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами проведених співробітниками СБУ заходів встановлено низку компаній, які за схемою "прихованого транзиту" відвантажували на адреси підставних іноземних фірм сільгосппродукцію, товари легкої та харчової промисловості, підакцизну продукцію та побутову хімію.

Після перетину державного кордону товари незаконно потрапляли до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За попередньою інформацію, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 32 мільйони гривень.

СБУ блокувала незаконний експорт товарів в ОРДЛО вітчизняними компаніями на суму більш ніж 32 млн грн 01

Збори та податки з реалізованої продукції сплачували на користь так званих "Л/ДНР".

У ході проведення правоохоронцями обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також в офісах та на складах експортерів вилучено комп`ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи із даними про нелегальний транзит товарів.

СБУ блокувала незаконний експорт товарів в ОРДЛО вітчизняними компаніями на суму більш ніж 32 млн грн 02
Фото: сайт СБУ

У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх фігурантів незаконної оборудки.

Зазначені заходи проводили оперативники та слідчі Управлінь СБУ в Дніпропетровській та Полтавській областях під процесуальним керівництвом прокуратури.

Також дивіться: СБУ затримала в Одесі банду "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

бойовик (3414) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12860) силовики (2514) фінансування (3130) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+3
Бариги втекли до Ростову більше року тому. Тепер всюди новиє ліца.
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08.07.2020 11:43
+2
До сих пор наши барыги торгуют с врагом в том числе на оккупированных территориях почти безнаказанно.Ганьба!
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08.07.2020 11:37
+2
баргыги новые - потоки старые, принципы работы те же)))) морды только другие )))
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08.07.2020 11:48
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В рамках одной страны - не экспорт.
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08.07.2020 11:36 Відповісти
а контрабас...ибо незаконно...
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08.07.2020 11:47 Відповісти
"После пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей".Источник: https://censor.net/n3206812
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08.07.2020 12:27 Відповісти
До сих пор наши барыги торгуют с врагом в том числе на оккупированных территориях почти безнаказанно.Ганьба!
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08.07.2020 11:37 Відповісти
Бариги втекли до Ростову більше року тому. Тепер всюди новиє ліца.
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08.07.2020 11:43 Відповісти
баргыги новые - потоки старые, принципы работы те же)))) морды только другие )))
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08.07.2020 11:48 Відповісти
СБУ - Служба Безопасности Украины!
И СХП - Сель Хоз Продукты!
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08.07.2020 11:45 Відповісти
Я тут криминала особого не вижу. Продавали украинские товары туда вымывая оттуда росийские деньги. Вот когда наоборот то да.
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08.07.2020 11:47 Відповісти
Все верно, и так производство и экспорт стремятся к нулю. Только надо все делать легально, с уплатой налогов.
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08.07.2020 13:32 Відповісти
Хозяин слугам указал куда идти и с кем торговать: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Слуги приказ хозяина поняли: "У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. / Коломойский начал импортировать электроэнергию из России / Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу"/ Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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08.07.2020 11:48 Відповісти
8 листопада 2018 року.
Минулого тижня журналісти програми «Гроші» дізналися про три партії обладнання з фабрики «ROSHEN» у Липецьку, які вдалося вивезти в Україну, незважаючи на арешт кондитерського підприємства Росією. Ці поставки було здійснено через брокерську компанію «777». Тепер «Гроші» розкажуть, як екс-начальницю управління податкового контролю, яка у 2013 році займалась розслідуванням оборудок фірм-партнерів «ROSHEN», ув'язнили на 5 років за рішенням суду у 2016.
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08.07.2020 11:55 Відповісти
програма "Гроші" це тупий собачий рот дубінський. ти хоч би не позорилось
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08.07.2020 11:59 Відповісти
эх! поймать бы главного да ноздри вырезать!!
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08.07.2020 11:55 Відповісти
Почему-то блокируют украинские товары для продажи в лугандоне.
Для справки - кацапы тоже блокируют украинские товары, не хотят чтоб российское бабло оттуда уходило в Украину. А вот сбыт в Украину своей говнопродукции они почему-то не блокируют и всячески приветствуют.
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08.07.2020 11:57 Відповісти
Как хитро пишут: "отгружали на адрес подставных иностранных фирм". Иначе, как через РФ туда не провезешь товар. Т.е. иностранные фирмы - это фирмы РФ. Все легально, раз были подакцизные товары. Налоги здесь уплачены. Уже были не раз попытки обвинить различные фирмы в поставках продукции в ЛДНР или Крым через РФ. Но, похоже, это ничем, кроме изьятия документов, техники и наличных денег не закончилось. С юридической стороны трудно придраться. т.к. поставщик не отвечает за то, куда дальше пойдут его товары. Так можно обвинить и США, что ее оружие попадает террористам.
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08.07.2020 12:03 Відповісти
А хто це зробив? Так зараз ніхто не краде і не барижнічає. То хто це? Хто це мародерить?
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08.07.2020 12:30 Відповісти
У меня только 2 вывода!!!
Или избавились от конкурентов, или "рисуют" показатели деятельности!!!!
Смешно с таким пафосом показывать борьбу с контрабасом, который само СБУ и крышует ВСЮ войну!!!!
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08.07.2020 12:46 Відповісти
Какой-то идиотизм - мы выплачиваем пенсионерам на оккупированные территории Донбасса около 20млрд. грн. ежегодно, поставляем воду в разы дешевле чем на подконтрольную территорию Донбасса, оплачиваем халявное обучение в наших ВУЗах молодежи из лугнады и донгураса, покупаем у оккупантов уголь транзитом через парашку, и все это не считается спонсированием терроризма и оккупантов. Зато доблестно щимим людей которые продают наши УКРАИНСКИЕ товары и помогают НАШЕЙ экономике, тем более что проблем со снабжением товарами оккупированных территорий давно уже нет, и все что нужно уже можно купить, только это будет или кацапское или беларуское или китайское завезенное через парашку.
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08.07.2020 14:51 Відповісти
Нашей экономике от сей схемы почти ничего не достается,а вот ордловской таки да..Негоже,так поступать..,хотя для барыг все возможно,абы бабло капало..
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08.07.2020 15:44 Відповісти
 
 