Повышение налогов заставит бизнес уйти в тень, - Саакашвили
Налоговые изменения, которые принял действующий парламент, только способствуют развитию теневых схем, вместо того, чтобы освобождать бизнес от бремени.
Об этом заявил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили в эфире на телеканале "Украина 24", сообщает medium.com.
Он обратил внимание на закон 1210, который повышает акциз на стики для системы нагрева табака IQOS на 270%.
"Так торжественно это приняли, мол, сейчас деньги от этого поступят. А на самом деле, автоматически, ни одна гривня не попадет в бюджет. Эти средства автоматически уйдут в тень, чтобы на них зарабатывали. Они думают, что мы все недоумки, которые не понимают, что происходит. И это, замечу, происходит в нынешнем парламенте, на наших глазах", - возмутился Саакашвили.
По его словам, в парламент направлялись замечания по этому закону и ни одно не было учтено.
"А для чего им учитывать, если тогда кто-то не будет наживаться на налоговых махинациях", - добавил он.
Саакашвили также обратил внимание на проблему с использованием кассовых аппаратов. По его словам, в Грузии на это ушло 6 лет и была подготовлена платформа, чтобы предприниматели были готовы воспринять это.
"Сначала мы изменили налоговую систему, искоренили коррупцию, изменили таможенную систему, и только тогда мы ввели кассовые аппараты. И в результате люди сами это приняли, потому что им ничего не надо было заполнять. Сейчас людей вызывают, заставляют заполнять 8-10 страниц деклараций. У нас целая армия дармоедов - брокеры на таможне, налоговые консультанты, бухгалтеры, юристы, а это все забирает деньги бизнеса. Чем сложнее кодекс, тем для них лучше. И мы предлагаем это все менять ", - отметил он.
Сакашвили озвучил четкую позицию: "У меня нет власти, но я гражданин Украины вместе с миллионами ФЛП сделаем все, чтобы в таком виде, как предлагается, РРО не заработали".
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Источник: https://censor.net/n3206827
Зеля, ты же совсем другое обещалЪ ! ))
Ждем цЫрка в ноябре!
Одесскую область посетили почти шесть миллионов туристов, - данные ОГА.
Походу Одесская область такая же туристическая как и Грузия!
Я Говорю о Сакашвили и его экономическом чуде! Якобы экономическом и якобы чуде!
2012году Грузия была 3й год как после войны...
вы вообще о чем?
Там еще до выборов было понятно что это банда питаров!
Только упоротые зебуины орали Зеля приди! А теперь некоторые из низ сидят без работы уже 3й месяц...!
Вы сидите и ждете что за вас Сцарь порешает и сделает вам хорошо? Вы (все) нахер никому не нужны, а уж тем более тем кто у власти!
Гении те кто напринимали законы о ФОП, малом и среднем бизнесе, а сейчас закон о 3131 пытаются принять, для убивания всего малого и среднего предпринимательства, сидят и думают чего налоги не растут. А оказалось все генеальное просто, Большой бизнес налогов не платит.
-- Вы граждани Украине когда голосовали за еврея Коломойского и еврейку Монику Левински чем думали ? Вы думали что они вас грабить не будут ? 🤣🤣🤣🤣
А с чего платит пенсии евреям в Израиле ? Не с ваших налогов ? 🤣🤣🤣🤣
А когда в результате в бюджете дырка - мысль одна - поднять налоги и сборы.
Просто уйдут или закроются.
Останутся только присоски к бюджету и дерибанщики кредитов.