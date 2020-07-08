Повышение налогов заставит бизнес уйти в тень, - Саакашвили

Налоговые изменения, которые принял действующий парламент, только способствуют развитию теневых схем, вместо того, чтобы освобождать бизнес от бремени.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили в эфире на телеканале "Украина 24", сообщает medium.com.

Он обратил внимание на закон 1210, который повышает акциз на стики для системы нагрева табака IQOS на 270%.

"Так торжественно это приняли, мол, сейчас деньги от этого поступят. А на самом деле, автоматически, ни одна гривня не попадет в бюджет. Эти средства автоматически уйдут в тень, чтобы на них зарабатывали. Они думают, что мы все недоумки, которые не понимают, что происходит. И это, замечу, происходит в нынешнем парламенте, на наших глазах", - возмутился Саакашвили.

По его словам, в парламент направлялись замечания по этому закону и ни одно не было учтено.

"А для чего им учитывать, если тогда кто-то не будет наживаться на налоговых махинациях", - добавил он.

Саакашвили также обратил внимание на проблему с использованием кассовых аппаратов. По его словам, в Грузии на это ушло 6 лет и была подготовлена ​​платформа, чтобы предприниматели были готовы воспринять это.

"Сначала мы изменили налоговую систему, искоренили коррупцию, изменили таможенную систему, и только тогда мы ввели кассовые аппараты. И в результате люди сами это приняли, потому что им ничего не надо было заполнять. Сейчас людей вызывают, заставляют заполнять 8-10 страниц деклараций. У нас целая армия дармоедов - брокеры на таможне, налоговые консультанты, бухгалтеры, юристы, а это все забирает деньги бизнеса. Чем сложнее кодекс, тем для них лучше. И мы предлагаем это все менять ", - отметил он.

Сакашвили озвучил четкую позицию: "У меня нет власти, но я гражданин Украины вместе с миллионами ФЛП сделаем все, чтобы в таком виде, как предлагается, РРО не заработали".