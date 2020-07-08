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Повышение налогов заставит бизнес уйти в тень, - Саакашвили

Повышение налогов заставит бизнес уйти в тень, - Саакашвили

Налоговые изменения, которые принял действующий парламент, только способствуют развитию теневых схем, вместо того, чтобы освобождать бизнес от бремени.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили в эфире на телеканале "Украина 24", сообщает medium.com.
Он обратил внимание на закон 1210, который повышает акциз на стики для системы нагрева табака IQOS на 270%.

"Так торжественно это приняли, мол, сейчас деньги от этого поступят. А на самом деле, автоматически, ни одна гривня не попадет в бюджет. Эти средства автоматически уйдут в тень, чтобы на них зарабатывали. Они думают, что мы все недоумки, которые не понимают, что происходит. И это, замечу, происходит в нынешнем парламенте, на наших глазах", - возмутился Саакашвили.

По его словам, в парламент направлялись замечания по этому закону и ни одно не было учтено.

"А для чего им учитывать, если тогда кто-то не будет наживаться на налоговых махинациях", - добавил он.

Саакашвили также обратил внимание на проблему с использованием кассовых аппаратов. По его словам, в Грузии на это ушло 6 лет и была подготовлена ​​платформа, чтобы предприниматели были готовы воспринять это.

"Сначала мы изменили налоговую систему, искоренили коррупцию, изменили таможенную систему, и только тогда мы ввели кассовые аппараты. И в результате люди сами это приняли, потому что им ничего не надо было заполнять. Сейчас людей вызывают, заставляют заполнять 8-10 страниц деклараций. У нас целая армия дармоедов - брокеры на таможне, налоговые консультанты, бухгалтеры, юристы, а это все забирает деньги бизнеса. Чем сложнее кодекс, тем для них лучше. И мы предлагаем это все менять ", - отметил он.

Сакашвили озвучил четкую позицию: "У меня нет власти, но я гражданин Украины вместе с миллионами ФЛП сделаем все, чтобы в таком виде, как предлагается, РРО не заработали".

Автор: 

налоги (3239) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+11
Мишка ты был бараном...а стал бараном в квадрате если до сих пор не понял что из себя представляет это зеленое стадо...или бараном в кубе если понял но вступил в это зеленое гавно...
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08.07.2020 12:28
+10
"Налоговые изменения, которые принял действующий парламент, только способствуют развитию теневых схем, вместо того, чтобы освобождать бизнес от бремени."

Источник: https://censor.net/n3206827

Зеля, ты же совсем другое обещалЪ ! ))
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08.07.2020 12:27
+8
Геній!
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08.07.2020 12:23
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Геній!
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08.07.2020 12:23 Ответить
Може також Трускавець відвідував. Інкогніто.
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08.07.2020 12:25 Ответить
Гении те кто напринимали законы о ФОП, малом и среднем бизнесе, а сейчас закон о 3131 пытаются принять, для убивания всего малого и среднего предпринимательства, сидят и думают чего налоги не растут. А оказалось все генеальное просто, Большой бизнес налогов не платит.
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08.07.2020 12:26 Ответить
Посмотри в толковый словарь. Там есть слово-ирония.
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08.07.2020 12:47 Ответить
Про нотариусов забыли. Там тоже держмыто предлагают поднять в сотни раз. И про "гениальную" идею поставить регистратор на каждый комбайн.

Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2927
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08.07.2020 12:49 Ответить
Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8589
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08.07.2020 12:50 Ответить
Можна і без букви "е".
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08.07.2020 15:00 Ответить
"Налоговые изменения, которые принял действующий парламент, только способствуют развитию теневых схем, вместо того, чтобы освобождать бизнес от бремени."

Источник: https://censor.net/n3206827

Зеля, ты же совсем другое обещалЪ ! ))
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08.07.2020 12:27 Ответить
Так Карлсон ссылается то,что "только под предводительством президента Зеленского Украину ждет успех!"
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08.07.2020 12:49 Ответить
Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7763
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08.07.2020 12:51 Ответить
Мишка ты был бараном...а стал бараном в квадрате если до сих пор не понял что из себя представляет это зеленое стадо...или бараном в кубе если понял но вступил в это зеленое гавно...
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08.07.2020 12:28 Ответить
Михо уже осенью будет поливать новых барыг и рассказывать как ему не дали работать!
Ждем цЫрка в ноябре!
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08.07.2020 16:15 Ответить
Повышение налогов заставит бизнес уйти в тень/ мысль, удивительная по своей новизне, глубине и ёмкости.
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08.07.2020 12:29 Ответить
А Карсон походу капитан Очевидорсть! Зеленнский скоро его в Грузию депортирует где Мишу ждут холодные нары!
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08.07.2020 12:31 Ответить
Карлсон говорит именно так, как ему велено - правительство и парламент лохи, а преЗЕдент ни в чем не виноват...
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08.07.2020 12:35 Ответить
А скільки сцикашвілі вже на посаді?
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08.07.2020 12:36 Ответить
Блин, за что ж его так не любят украинцы? Его поливает грязью все власть имущие через свои СМИ, его чернят алигархи, власть и т.п. Значит он прав. Овцы - это те, кто в очередной раз выбирают брехунов. Мы снова думаем, что осенью выберем правильно? Да, ни фига!!!! Опять старые грабли!!!!! Был бы Михо сказочно богат, как нам врут, сидел бы в Лондоне или Монако, как наши чеснейшие алигаторы и банкиры................
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08.07.2020 12:40 Ответить
А почему он в Грузии за 10 лет ничего не сделал? Почему я из Грузинского в магазинах не вижу ничего кроме мин воды и посредственных вин? Получается что Грузинское чудо это фейк!
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08.07.2020 12:47 Ответить
Грузия - это туристическая страна! Что там должны были сделать?
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08.07.2020 12:52 Ответить
Да и на туристическую не катит! Страну посетили 5,87 млн иностранных туристов.
Одесскую область посетили почти шесть миллионов туристов, - данные ОГА.



Походу Одесская область такая же туристическая как и Грузия!
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08.07.2020 13:00 Ответить
Более 9,3 млн иностранных туристов посетили Грузию в 2019 году ТБИЛИСИ. 3 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС - Грузия в минувшем году приняла более 9,3 млн иностранных визитеров, что на 7,1% больше, чем в 2018 году, сообщила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, подводя итоги ушедшего года.3 янв. 2020 г.
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08.07.2020 13:02 Ответить
В 2019 году Одессу посетило 3,3 млн человек, в 2018 - 3,2 млн, в 2017 - 2,5 млн. Отмечается, что пиковым временем для наплыва туристов является летний период - с мая по сентябрь" - говорится в сообщении департамента.
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08.07.2020 13:04 Ответить
https://dumskaya.net/news/turizm-odesskuyu-oblast-posetili-pochti-shest-mi-089917/
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08.07.2020 13:11 Ответить
Вранье и неграмотность в нынешние времена очень легко опровергаются!
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08.07.2020 13:03 Ответить
http://gnta.ge/wp-content/uploads/2014/08/ENG-new.pdf . Здесь указано сколько туристов принимали при Сакаашвили! И то мы видим что в 2012 году всего 4.5 милиона! Это меньше чем в одесской области!

Я Говорю о Сакашвили и его экономическом чуде! Якобы экономическом и якобы чуде!
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08.07.2020 13:10 Ответить
Так иди давай, у тебя отсутствует причинно-следственная связь в голове!
2012году Грузия была 3й год как после войны...
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08.07.2020 13:19 Ответить
А ничего что в Украине война продолжается? И всеравно даже голимая одеская по твоим словам Область более тупристкая чем вся Грузия?
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08.07.2020 13:37 Ответить
Перед выборами он говорил что это самая честная власть. Порошенко йдет и пенсия будет в три раза больше и так далее...
вы вообще о чем?
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08.07.2020 12:49 Ответить
Тролль. Есть простое предложение:- Миша на выходные посещает родную Грузию на предмет испытания "реформированности местной судебной системы." А будет при этом он хоть миллионером, хоть в сатиновых трусах-нам равнопараллельно.
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08.07.2020 12:53 Ответить
Миха,ты главное подготовь план местных крыш и чердаков,второй сезон сериала "Карлсон вернулся" уже скоро...
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08.07.2020 12:40 Ответить
Саакашвили: "Руки прочь от айкосов!". Ну, действительно, не крутить же косяки главному реформатору, как в старину.
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08.07.2020 12:43 Ответить
1210 это одна из причин из-за которой голосовать за слуг народа не буду.
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08.07.2020 12:45 Ответить
да? а раньше голосовала и думала что пронесет?
Там еще до выборов было понятно что это банда питаров!
Только упоротые зебуины орали Зеля приди! А теперь некоторые из низ сидят без работы уже 3й месяц...!
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08.07.2020 12:51 Ответить
после потужных соевых рехформ и покращень ( не одной реформы и ни одного покращення) люди точно знали что им "такой ужин н..х не нужен".
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08.07.2020 13:00 Ответить
ну жри теперь другой ужин, смотри с говном опять не перепутай!
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08.07.2020 13:00 Ответить
с говном путают шизоиды которые уже 30 лет голосуют за матёрых крыс у которых патологическая мания на воровство.
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08.07.2020 13:07 Ответить
так вот потому я вас и предупреждаю за раниее что бы вы опять ничего не перепутали!
Вы сидите и ждете что за вас Сцарь порешает и сделает вам хорошо? Вы (все) нахер никому не нужны, а уж тем более тем кто у власти!
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08.07.2020 13:09 Ответить
у власти можно только требовать и отвоевывать, а вы терпилы и ждуны...
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08.07.2020 13:09 Ответить
Охренеть! Если это сказанно без стеба, я вам сочувствую...
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08.07.2020 12:55 Ответить
ua Денис Шпортун
Гении те кто напринимали законы о ФОП, малом и среднем бизнесе, а сейчас закон о 3131 пытаются принять, для убивания всего малого и среднего предпринимательства, сидят и думают чего налоги не растут. А оказалось все генеальное просто, Большой бизнес налогов не платит.
-- Вы граждани Украине когда голосовали за еврея Коломойского и еврейку Монику Левински чем думали ? Вы думали что они вас грабить не будут ? 🤣🤣🤣🤣

А с чего платит пенсии евреям в Израиле ? Не с ваших налогов ? 🤣🤣🤣🤣
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08.07.2020 12:55 Ответить
Думаю скоро его должность упразднят.
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08.07.2020 13:03 Ответить
Их зада проста и понятна - обосрать ВСЁ, ЧТО БЫЛО ПРИ ПЕТЕ. Худо-бедно рефому образования, медицины, армии, Нацбанк...
А когда в результате в бюджете дырка - мысль одна - поднять налоги и сборы.
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08.07.2020 13:06 Ответить
Все в тень не уйдут!
Просто уйдут или закроются.
Останутся только присоски к бюджету и дерибанщики кредитов.
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08.07.2020 13:31 Ответить
А вы не повышайте. Просто сделайте налог прогрессивным, чтобы те у кого малый или средний доход платили меньший процент налога, чем монополии с суперприбылями за счет льгот от государства.
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08.07.2020 13:41 Ответить
Это уже технократы-диджитализаторы у власти или еще барыги-розбійники?
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08.07.2020 13:50 Ответить
В Грузи всё не так хорошо как хотелось бы,но в Грузии уже давно нет инфляции,доступные кредиты и небывалый подьём экономики.То чего нет у нас.Грузины не едут работать в Польшу им и так хватает дома.
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08.07.2020 14:08 Ответить
Конгениально, брависсимо. Куда выслать галстук в качестве поощрения на будущее?
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08.07.2020 14:10 Ответить
всё верно сказал. дави эту мармеладную шоблу.
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08.07.2020 14:59 Ответить
скоро выгонят Саакашвили и из этого правительства
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08.07.2020 20:05 Ответить
 
 