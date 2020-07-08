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Новини
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Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі

Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі

Податкові зміни, які ухвалив чинний парламент, тільки сприяють розвитку тіньових схем, замість того, щоб звільняти бізнес від тягаря.

Про це заявив глава виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі в ефірі на телеканалі "Україна 24", повідомляє medium.com.

Він звернув увагу на закон 1210, який підвищує акциз на стіки для системи нагріву тютюну IQOS на 270%.

"Так урочисто це ухвалили, мовляв, зараз гроші від цього надійдуть. А насправді, автоматично, жодна гривня не потрапить до бюджету. Ці кошти автоматично підуть у тінь, щоб на них заробляли. Вони думають, що ми всі недоумки, які не розуміють, що відбувається. І це, зауважу, відбувається в нинішньому парламенті, на наших очах", - обурився Саакашвілі.

За його словами, до парламенту направлялися зауваження до цього закону і жодне не було враховано.

"А для чого їм враховувати, якщо тоді хтось не буде наживатися на податкових махінаціях", - додав він.

Саакашвілі також звернув увагу на проблему з використанням касових апаратів. За його словами, в Грузії на це пішло 6 років і була підготовлена ​​платформа, щоб підприємці були готові сприйняти це.

"Спочатку ми змінили податкову систему, викорінили корупцію, змінили митну систему, і тільки тоді ми запровадили касові апарати. І в результаті люди самі це прийняли, тому що їм нічого не треба було заповнювати. Зараз людей викликають, змушують заповнювати 8-10 сторінок декларацій. У нас ціла армія дармоїдів - брокери на митниці, податкові консультанти, бухгалтери, юристи, а це все забирає гроші бізнесу. Чим складніший кодекс, тим для них краще. І ми пропонуємо це все змінювати", - зазначив він.

Саакашвілі озвучив чітку позицію: "У мене немає влади, але я громадянин України і разом з мільйонами ФОПів зробимо все, щоб у такому вигляді, як пропонується, РРО не запрацювали".

Автор: 

податки (3856) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+11
Мишка ты был бараном...а стал бараном в квадрате если до сих пор не понял что из себя представляет это зеленое стадо...или бараном в кубе если понял но вступил в это зеленое гавно...
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08.07.2020 12:28
+10
"Налоговые изменения, которые принял действующий парламент, только способствуют развитию теневых схем, вместо того, чтобы освобождать бизнес от бремени."

Источник: https://censor.net/n3206827

Зеля, ты же совсем другое обещалЪ ! ))
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08.07.2020 12:27
+8
Геній!
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08.07.2020 12:23
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Геній!
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08.07.2020 12:23 Відповісти
Може також Трускавець відвідував. Інкогніто.
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08.07.2020 12:25 Відповісти
Гении те кто напринимали законы о ФОП, малом и среднем бизнесе, а сейчас закон о 3131 пытаются принять, для убивания всего малого и среднего предпринимательства, сидят и думают чего налоги не растут. А оказалось все генеальное просто, Большой бизнес налогов не платит.
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08.07.2020 12:26 Відповісти
Посмотри в толковый словарь. Там есть слово-ирония.
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08.07.2020 12:47 Відповісти
Про нотариусов забыли. Там тоже держмыто предлагают поднять в сотни раз. И про "гениальную" идею поставить регистратор на каждый комбайн.

Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2927
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08.07.2020 12:49 Відповісти
Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8589
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08.07.2020 12:50 Відповісти
Можна і без букви "е".
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08.07.2020 15:00 Відповісти
"Налоговые изменения, которые принял действующий парламент, только способствуют развитию теневых схем, вместо того, чтобы освобождать бизнес от бремени."

Источник: https://censor.net/n3206827

Зеля, ты же совсем другое обещалЪ ! ))
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08.07.2020 12:27 Відповісти
Так Карлсон ссылается то,что "только под предводительством президента Зеленского Украину ждет успех!"
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08.07.2020 12:49 Відповісти
Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7763
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08.07.2020 12:51 Відповісти
Мишка ты был бараном...а стал бараном в квадрате если до сих пор не понял что из себя представляет это зеленое стадо...или бараном в кубе если понял но вступил в это зеленое гавно...
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08.07.2020 12:28 Відповісти
Михо уже осенью будет поливать новых барыг и рассказывать как ему не дали работать!
Ждем цЫрка в ноябре!
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08.07.2020 16:15 Відповісти
Повышение налогов заставит бизнес уйти в тень/ мысль, удивительная по своей новизне, глубине и ёмкости.
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08.07.2020 12:29 Відповісти
А Карсон походу капитан Очевидорсть! Зеленнский скоро его в Грузию депортирует где Мишу ждут холодные нары!
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08.07.2020 12:31 Відповісти
Карлсон говорит именно так, как ему велено - правительство и парламент лохи, а преЗЕдент ни в чем не виноват...
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08.07.2020 12:35 Відповісти
А скільки сцикашвілі вже на посаді?
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08.07.2020 12:36 Відповісти
Блин, за что ж его так не любят украинцы? Его поливает грязью все власть имущие через свои СМИ, его чернят алигархи, власть и т.п. Значит он прав. Овцы - это те, кто в очередной раз выбирают брехунов. Мы снова думаем, что осенью выберем правильно? Да, ни фига!!!! Опять старые грабли!!!!! Был бы Михо сказочно богат, как нам врут, сидел бы в Лондоне или Монако, как наши чеснейшие алигаторы и банкиры................
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08.07.2020 12:40 Відповісти
А почему он в Грузии за 10 лет ничего не сделал? Почему я из Грузинского в магазинах не вижу ничего кроме мин воды и посредственных вин? Получается что Грузинское чудо это фейк!
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08.07.2020 12:47 Відповісти
Грузия - это туристическая страна! Что там должны были сделать?
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08.07.2020 12:52 Відповісти
Да и на туристическую не катит! Страну посетили 5,87 млн иностранных туристов.
Одесскую область посетили почти шесть миллионов туристов, - данные ОГА.



Походу Одесская область такая же туристическая как и Грузия!
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08.07.2020 13:00 Відповісти
Более 9,3 млн иностранных туристов посетили Грузию в 2019 году ТБИЛИСИ. 3 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС - Грузия в минувшем году приняла более 9,3 млн иностранных визитеров, что на 7,1% больше, чем в 2018 году, сообщила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, подводя итоги ушедшего года.3 янв. 2020 г.
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08.07.2020 13:02 Відповісти
В 2019 году Одессу посетило 3,3 млн человек, в 2018 - 3,2 млн, в 2017 - 2,5 млн. Отмечается, что пиковым временем для наплыва туристов является летний период - с мая по сентябрь" - говорится в сообщении департамента.
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08.07.2020 13:04 Відповісти
https://dumskaya.net/news/turizm-odesskuyu-oblast-posetili-pochti-shest-mi-089917/
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08.07.2020 13:11 Відповісти
Вранье и неграмотность в нынешние времена очень легко опровергаются!
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08.07.2020 13:03 Відповісти
http://gnta.ge/wp-content/uploads/2014/08/ENG-new.pdf . Здесь указано сколько туристов принимали при Сакаашвили! И то мы видим что в 2012 году всего 4.5 милиона! Это меньше чем в одесской области!

Я Говорю о Сакашвили и его экономическом чуде! Якобы экономическом и якобы чуде!
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08.07.2020 13:10 Відповісти
Так иди давай, у тебя отсутствует причинно-следственная связь в голове!
2012году Грузия была 3й год как после войны...
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08.07.2020 13:19 Відповісти
А ничего что в Украине война продолжается? И всеравно даже голимая одеская по твоим словам Область более тупристкая чем вся Грузия?
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08.07.2020 13:37 Відповісти
Перед выборами он говорил что это самая честная власть. Порошенко йдет и пенсия будет в три раза больше и так далее...
вы вообще о чем?
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08.07.2020 12:49 Відповісти
Тролль. Есть простое предложение:- Миша на выходные посещает родную Грузию на предмет испытания "реформированности местной судебной системы." А будет при этом он хоть миллионером, хоть в сатиновых трусах-нам равнопараллельно.
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08.07.2020 12:53 Відповісти
Миха,ты главное подготовь план местных крыш и чердаков,второй сезон сериала "Карлсон вернулся" уже скоро...
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08.07.2020 12:40 Відповісти
Саакашвили: "Руки прочь от айкосов!". Ну, действительно, не крутить же косяки главному реформатору, как в старину.
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08.07.2020 12:43 Відповісти
1210 это одна из причин из-за которой голосовать за слуг народа не буду.
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08.07.2020 12:45 Відповісти
да? а раньше голосовала и думала что пронесет?
Там еще до выборов было понятно что это банда питаров!
Только упоротые зебуины орали Зеля приди! А теперь некоторые из низ сидят без работы уже 3й месяц...!
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08.07.2020 12:51 Відповісти
после потужных соевых рехформ и покращень ( не одной реформы и ни одного покращення) люди точно знали что им "такой ужин н..х не нужен".
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08.07.2020 13:00 Відповісти
ну жри теперь другой ужин, смотри с говном опять не перепутай!
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08.07.2020 13:00 Відповісти
с говном путают шизоиды которые уже 30 лет голосуют за матёрых крыс у которых патологическая мания на воровство.
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08.07.2020 13:07 Відповісти
так вот потому я вас и предупреждаю за раниее что бы вы опять ничего не перепутали!
Вы сидите и ждете что за вас Сцарь порешает и сделает вам хорошо? Вы (все) нахер никому не нужны, а уж тем более тем кто у власти!
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08.07.2020 13:09 Відповісти
у власти можно только требовать и отвоевывать, а вы терпилы и ждуны...
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08.07.2020 13:09 Відповісти
Охренеть! Если это сказанно без стеба, я вам сочувствую...
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08.07.2020 12:55 Відповісти
ua Денис Шпортун
Гении те кто напринимали законы о ФОП, малом и среднем бизнесе, а сейчас закон о 3131 пытаются принять, для убивания всего малого и среднего предпринимательства, сидят и думают чего налоги не растут. А оказалось все генеальное просто, Большой бизнес налогов не платит.
-- Вы граждани Украине когда голосовали за еврея Коломойского и еврейку Монику Левински чем думали ? Вы думали что они вас грабить не будут ? 🤣🤣🤣🤣

А с чего платит пенсии евреям в Израиле ? Не с ваших налогов ? 🤣🤣🤣🤣
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08.07.2020 12:55 Відповісти
Думаю скоро его должность упразднят.
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08.07.2020 13:03 Відповісти
Их зада проста и понятна - обосрать ВСЁ, ЧТО БЫЛО ПРИ ПЕТЕ. Худо-бедно рефому образования, медицины, армии, Нацбанк...
А когда в результате в бюджете дырка - мысль одна - поднять налоги и сборы.
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08.07.2020 13:06 Відповісти
Все в тень не уйдут!
Просто уйдут или закроются.
Останутся только присоски к бюджету и дерибанщики кредитов.
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08.07.2020 13:31 Відповісти
А вы не повышайте. Просто сделайте налог прогрессивным, чтобы те у кого малый или средний доход платили меньший процент налога, чем монополии с суперприбылями за счет льгот от государства.
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08.07.2020 13:41 Відповісти
Это уже технократы-диджитализаторы у власти или еще барыги-розбійники?
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08.07.2020 13:50 Відповісти
В Грузи всё не так хорошо как хотелось бы,но в Грузии уже давно нет инфляции,доступные кредиты и небывалый подьём экономики.То чего нет у нас.Грузины не едут работать в Польшу им и так хватает дома.
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08.07.2020 14:08 Відповісти
Конгениально, брависсимо. Куда выслать галстук в качестве поощрения на будущее?
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08.07.2020 14:10 Відповісти
всё верно сказал. дави эту мармеладную шоблу.
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08.07.2020 14:59 Відповісти
скоро выгонят Саакашвили и из этого правительства
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08.07.2020 20:05 Відповісти
 
 