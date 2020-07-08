Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі

Податкові зміни, які ухвалив чинний парламент, тільки сприяють розвитку тіньових схем, замість того, щоб звільняти бізнес від тягаря.

Про це заявив глава виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі в ефірі на телеканалі "Україна 24", повідомляє medium.com.

Він звернув увагу на закон 1210, який підвищує акциз на стіки для системи нагріву тютюну IQOS на 270%.

"Так урочисто це ухвалили, мовляв, зараз гроші від цього надійдуть. А насправді, автоматично, жодна гривня не потрапить до бюджету. Ці кошти автоматично підуть у тінь, щоб на них заробляли. Вони думають, що ми всі недоумки, які не розуміють, що відбувається. І це, зауважу, відбувається в нинішньому парламенті, на наших очах", - обурився Саакашвілі.

За його словами, до парламенту направлялися зауваження до цього закону і жодне не було враховано.

"А для чого їм враховувати, якщо тоді хтось не буде наживатися на податкових махінаціях", - додав він.

Саакашвілі також звернув увагу на проблему з використанням касових апаратів. За його словами, в Грузії на це пішло 6 років і була підготовлена ​​платформа, щоб підприємці були готові сприйняти це.

"Спочатку ми змінили податкову систему, викорінили корупцію, змінили митну систему, і тільки тоді ми запровадили касові апарати. І в результаті люди самі це прийняли, тому що їм нічого не треба було заповнювати. Зараз людей викликають, змушують заповнювати 8-10 сторінок декларацій. У нас ціла армія дармоїдів - брокери на митниці, податкові консультанти, бухгалтери, юристи, а це все забирає гроші бізнесу. Чим складніший кодекс, тим для них краще. І ми пропонуємо це все змінювати", - зазначив він.

Саакашвілі озвучив чітку позицію: "У мене немає влади, але я громадянин України і разом з мільйонами ФОПів зробимо все, щоб у такому вигляді, як пропонується, РРО не запрацювали".