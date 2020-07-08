Підвищення податків змусить бізнес піти в тінь, - Саакашвілі
Податкові зміни, які ухвалив чинний парламент, тільки сприяють розвитку тіньових схем, замість того, щоб звільняти бізнес від тягаря.
Про це заявив глава виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі в ефірі на телеканалі "Україна 24", повідомляє medium.com.
Він звернув увагу на закон 1210, який підвищує акциз на стіки для системи нагріву тютюну IQOS на 270%.
"Так урочисто це ухвалили, мовляв, зараз гроші від цього надійдуть. А насправді, автоматично, жодна гривня не потрапить до бюджету. Ці кошти автоматично підуть у тінь, щоб на них заробляли. Вони думають, що ми всі недоумки, які не розуміють, що відбувається. І це, зауважу, відбувається в нинішньому парламенті, на наших очах", - обурився Саакашвілі.
За його словами, до парламенту направлялися зауваження до цього закону і жодне не було враховано.
"А для чого їм враховувати, якщо тоді хтось не буде наживатися на податкових махінаціях", - додав він.
Саакашвілі також звернув увагу на проблему з використанням касових апаратів. За його словами, в Грузії на це пішло 6 років і була підготовлена платформа, щоб підприємці були готові сприйняти це.
"Спочатку ми змінили податкову систему, викорінили корупцію, змінили митну систему, і тільки тоді ми запровадили касові апарати. І в результаті люди самі це прийняли, тому що їм нічого не треба було заповнювати. Зараз людей викликають, змушують заповнювати 8-10 сторінок декларацій. У нас ціла армія дармоїдів - брокери на митниці, податкові консультанти, бухгалтери, юристи, а це все забирає гроші бізнесу. Чим складніший кодекс, тим для них краще. І ми пропонуємо це все змінювати", - зазначив він.
Саакашвілі озвучив чітку позицію: "У мене немає влади, але я громадянин України і разом з мільйонами ФОПів зробимо все, щоб у такому вигляді, як пропонується, РРО не запрацювали".
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Источник: https://censor.net/n3206827
Зеля, ты же совсем другое обещалЪ ! ))
Ждем цЫрка в ноябре!
Одесскую область посетили почти шесть миллионов туристов, - данные ОГА.
Походу Одесская область такая же туристическая как и Грузия!
Я Говорю о Сакашвили и его экономическом чуде! Якобы экономическом и якобы чуде!
2012году Грузия была 3й год как после войны...
вы вообще о чем?
Там еще до выборов было понятно что это банда питаров!
Только упоротые зебуины орали Зеля приди! А теперь некоторые из низ сидят без работы уже 3й месяц...!
Вы сидите и ждете что за вас Сцарь порешает и сделает вам хорошо? Вы (все) нахер никому не нужны, а уж тем более тем кто у власти!
Гении те кто напринимали законы о ФОП, малом и среднем бизнесе, а сейчас закон о 3131 пытаются принять, для убивания всего малого и среднего предпринимательства, сидят и думают чего налоги не растут. А оказалось все генеальное просто, Большой бизнес налогов не платит.
-- Вы граждани Украине когда голосовали за еврея Коломойского и еврейку Монику Левински чем думали ? Вы думали что они вас грабить не будут ? 🤣🤣🤣🤣
А с чего платит пенсии евреям в Израиле ? Не с ваших налогов ? 🤣🤣🤣🤣
А когда в результате в бюджете дырка - мысль одна - поднять налоги и сборы.
Просто уйдут или закроются.
Останутся только присоски к бюджету и дерибанщики кредитов.