Кабмин уволил главу Госспецсвязи Петрова

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение уволить главу Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Валентина Петрова.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

Валентин Петров был назначен главой Госспецсвязи 16 октября 2019 года распоряжением Кабмина №959-р.

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