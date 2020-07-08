Кабмин уволил главу Госспецсвязи Петрова
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение уволить главу Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Валентина Петрова.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.
Валентин Петров был назначен главой Госспецсвязи 16 октября 2019 года распоряжением Кабмина №959-р.
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В СБУ служив при Ющенку і шапкокраді.
Призначений Головою ДССЗЗІ при Зеленському.
Ото якби тільки балаболити.
Когда читаешь, думай сначала, а не заготовки пости...