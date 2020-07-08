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Кабмин уволил главу Госспецсвязи Петрова

Кабмин уволил главу Госспецсвязи Петрова

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение уволить главу Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Валентина Петрова.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

Валентин Петров был назначен главой Госспецсвязи 16 октября 2019 года распоряжением Кабмина №959-р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил главой Госспецсвязи Петрова

Автор: 

увольнение (2680) Госспецсвязь (177)


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И вообще, необходимо весь Квартал пропустить через спецсвязь, СБУ, чтобы им было что в мемуарах написать, сразу после увольнения, через полгодика...
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08.07.2020 16:36 Ответить
Петров із апарату РНБОУ часів порошенка.
В СБУ служив при Ющенку і шапкокраді.
Призначений Головою ДССЗЗІ при Зеленському.
Ото якби тільки балаболити.
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08.07.2020 16:44 Ответить
Потому и не увольняют с лёгкостью кадры, которые владеют государственными секретами и Сивох не назначают.
Когда читаешь, думай сначала, а не заготовки пости...
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08.07.2020 16:46 Ответить
 
 