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Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку Петрова

Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку Петрова

Кабінет міністрів України на засіданні в середу прийняв рішення звільнити голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Валентина Петрова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан.

Валентин Петров був призначений головою Держспецзв'язку 16 жовтня 2019 року розпорядженням Кабміну №959-р.

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Автор: 

звільнення (2679) Держспецзв’язок (352)


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И вообще, необходимо весь Квартал пропустить через спецсвязь, СБУ, чтобы им было что в мемуарах написать, сразу после увольнения, через полгодика...
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08.07.2020 16:36 Відповісти
Петров із апарату РНБОУ часів порошенка.
В СБУ служив при Ющенку і шапкокраді.
Призначений Головою ДССЗЗІ при Зеленському.
Ото якби тільки балаболити.
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08.07.2020 16:44 Відповісти
Потому и не увольняют с лёгкостью кадры, которые владеют государственными секретами и Сивох не назначают.
Когда читаешь, думай сначала, а не заготовки пости...
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08.07.2020 16:46 Відповісти
 
 