Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку Петрова

Кабінет міністрів України на засіданні в середу прийняв рішення звільнити голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Валентина Петрова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан.

Валентин Петров був призначений головою Держспецзв'язку 16 жовтня 2019 року розпорядженням Кабміну №959-р.

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