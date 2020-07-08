Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку Петрова
Кабінет міністрів України на засіданні в середу прийняв рішення звільнити голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Валентина Петрова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан.
Валентин Петров був призначений головою Держспецзв'язку 16 жовтня 2019 року розпорядженням Кабміну №959-р.
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В СБУ служив при Ющенку і шапкокраді.
Призначений Головою ДССЗЗІ при Зеленському.
Ото якби тільки балаболити.
Когда читаешь, думай сначала, а не заготовки пости...