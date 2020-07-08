РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6573 посетителя онлайн
Новости
2 399 12

Во время акции обманутых инвесторов на мосту Метро в Киеве было задержано два человека, - Нацполиция

Во время акции обманутых инвесторов на мосту Метро в Киеве было задержано два человека, - Нацполиция

Во время акции на мосту Метро в Киеве полиция задержала 2 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила спикер Днепровского управления полиции Анна Шевчук.

"На данный момент протестующие уже не перекрывают дорогу. Утром группа лиц устроила акцию протеста из-за недостроенных многоэтажек в столице. Несмотря на предупреждения работников полиции, они все-таки перекрыли движение по Русановскому мосту. Переговоры с активистами не дали результатов, поэтому при попытке освободить проезжую часть, возникла толкотня", - сказала она.

Спикер добавила, что полиция задержала 2 участников.

"Наиболее активные участники движения были доставлены в территориальное управление полиции и после проведения проверки их действиям будет предоставлена правовая оценка", - отметила Шевчук.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Киеве автомобильное движение по мосту Метро с утра перекрывали инвесторы недостроенного ЖК "Демеевский квартал".

Автор: 

мост (1028) Нацполиция (16501) протест (5858) застройка (711) Войцеховский Анатолий (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Зеленский превращает Украину в кацапию
показать весь комментарий
08.07.2020 16:29
+2
Мало задержали. У нас чуть где обос...ся,по собственной инициативе,между прочим,-давай или дороги пекрывай,или шоб государство за счет всех остальных квартиры выдало,либо за счет пенсионеров вклады под "хорошие проценты" из упавших банков вернули...
показать весь комментарий
08.07.2020 16:45
+1
нужно было всех в кутузку... и лет по 5 дать, чтобы другим не повадно было..
ибо, это взятие в заложники целого города...
показать весь комментарий
08.07.2020 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский превращает Украину в кацапию
показать весь комментарий
08.07.2020 16:29 Ответить
нужно было всех в кутузку... и лет по 5 дать, чтобы другим не повадно было..
ибо, это взятие в заложники целого города...
показать весь комментарий
08.07.2020 16:31 Ответить
Завтра на их месте можешь оказаться ты!!! - И ни денег - ни жилья!
показать весь комментарий
08.07.2020 18:07 Ответить
дешева рибка - ****** юшка
показать весь комментарий
09.07.2020 00:04 Ответить
так пускай бастуют возле застройщика, кредитного банка.., мерии... какого Х, перекрывать дорогу где тысячи людей едут по своим делам, и не на прогулку, а возможно срочным?
показать весь комментарий
09.07.2020 08:45 Ответить
Это хорошо, что МММ-щики такого не делали, ото ОПА бы была!
показать весь комментарий
08.07.2020 16:38 Ответить
Мало задержали. У нас чуть где обос...ся,по собственной инициативе,между прочим,-давай или дороги пекрывай,или шоб государство за счет всех остальных квартиры выдало,либо за счет пенсионеров вклады под "хорошие проценты" из упавших банков вернули...
показать весь комментарий
08.07.2020 16:45 Ответить
Государство должно выполнят свои функции регулятора и по банках и по строительству и по другим вопросам!
показать весь комментарий
08.07.2020 18:03 Ответить
Ну,выполняет,регулирует. А что, если у вас машину ночью украли-годарство тоже не регулирует? И вам нужно за счет бюджета новую автивку купить?
показать весь комментарий
08.07.2020 18:29 Ответить
Лохи протестуют?

Хотели дешевых квартир??? Вот и получили! Гнать всех этих хитрожопых
показать весь комментарий
08.07.2020 17:02 Ответить
Это сказки и отмазки крышевателей!
Если разобраться, на момент их покупки, стоимость кв.м. была как минимум от в 2 раза выше ее себестоимости! так что о какой халяве речь??!
показать весь комментарий
08.07.2020 18:01 Ответить
Девушка,речь не о халяве,а об ответственности субьекта экономики. Если вас не обучали-то в рыночной экономике присутствуют рыночные риски. И именно поэтому по всему миру каждый день банкротятся десятки миллионов предприятий и физических лиц. И соответственно кредиторы этих лиц несут убытки. Поэтому требовать от государства компенсаций по коммерческим убыткам по вашей логике может любое юр или физ лицо в Украине,с которым не рассчитался покупатель который обанкротился. Вам понятно о чем я пишу?
показать весь комментарий
08.07.2020 18:48 Ответить
 
 