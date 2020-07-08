Мост Метро в Киеве блокировали обманутые инвесторы ЖК "Демеевский квартал": полиция оттеснила протестующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве автомобильное движение по мосту Метро с утра перекрывали инвесторы недостроенного ЖК "Демеевский квартал".
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию водителей! Мост Метро перекрыли протестующие. Требуют, чтобы им что-то достроили. Полиции еще нет. Информация уточняется", - говорилось в сообщении.
Позже на место акции прибыли правоохранители, которые оттеснили митингующих с дороги.
По словам протестующих, они пострадали от аннулирования лицензии на стройку в "Демеевском квартале" скандальному застройщику Анатолию Войцеховскому.
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Перед развалом и передачей заводских очередей в районные конторы - достроили последнюю панельку за стадионом "Мередиан", но работникам уже не досталась - заселили чернобыльцев.
Стаття 47 Конституціїї України.
Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
другое, когда кинули, около 300 000 человек, кидали на протяжении нескольких лет!
а государство, много лет спокойно это наблюдает - и ничего!
Получить квартиру в Киеве, продав гараж в Шепетовка, рассчитывали тупорылые зебилы.
Они хотят, чтобы за их тупость все мы расплачивались. Или куда?
Нет, они суки, типа крутые на правом берегу, "почти печерске", но на халяву. Так чего жители левого берега должны страдать из-за понтовщиков и халявщиков
Так при чем тут другие Киевляне, которым вы дороги перекрыли???
Быдло!!!! Повелись на халяву, хавайте!