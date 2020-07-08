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Мост Метро в Киеве блокировали обманутые инвесторы ЖК "Демеевский квартал": полиция оттеснила протестующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве автомобильное движение по мосту Метро с утра перекрывали инвесторы недостроенного ЖК "Демеевский квартал".

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию водителей! Мост Метро перекрыли протестующие. Требуют, чтобы им что-то достроили. Полиции еще нет. Информация уточняется", - говорилось в сообщении.

Позже на место акции прибыли правоохранители, которые оттеснили митингующих с дороги.

По словам протестующих, они пострадали от аннулирования лицензии на стройку в "Демеевском квартале" скандальному застройщику Анатолию Войцеховскому. 

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Мост Метро в Киеве блокировали обманутые инвесторы ЖК Демеевский квартал: полиция оттеснила протестующих 01
Мост Метро в Киеве блокировали обманутые инвесторы ЖК Демеевский квартал: полиция оттеснила протестующих 02
Мост Метро в Киеве блокировали обманутые инвесторы ЖК Демеевский квартал: полиция оттеснила протестующих 03

Киев (25587) Нацполиция (16501) протест (5858) Войцеховский Анатолий (23)


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Топ комментарии
+12
В том что выбрали Блазня
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08.07.2020 12:22
+11
И что им Кличко должен сделать? Он кидале отозвал лицензию, достроить теперь должен? Народ повелся на квартиры по 10К теперь страдает.
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08.07.2020 12:20
+10
а що має зробити Кличко, повернутися в 2011 рік і врозумити любителів халяви від войцеховського?
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08.07.2020 12:27
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Уроды, а люли в чем виноваты, которым вы перекрываете двидение??!
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08.07.2020 12:15 Ответить
В том что выбрали Блазня
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08.07.2020 12:22 Ответить
Блазень лишився в лузерах разом з такими свинорилими як ти.
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08.07.2020 12:38 Ответить
Имеете в виду Петю? Скандалы с Войцеховским при нем начались.
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08.07.2020 13:17 Ответить
Там же ж зрозуміло усе написано: хтось повинен їм добудувати. Перш ніж сісти за кермо, кожен водій повинен запитати себе: "А чи добудував ти Демидівський квартал?"
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08.07.2020 12:31 Ответить
Колись завод Корольова відряджав на будівництво клубу, комбінату харчування, дитячого табору цілі відділи інженерів-розробників. Що зараз заважає додатково працевлаштувати начальничків, що допустили розкрадання коштів з будівництва?
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08.07.2020 12:36 Ответить
Это совок. К счастью, он давно сдох.
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08.07.2020 12:39 Ответить
О совке точно ностальгировать не будем. Но квартирные вопросы тоже весьма болезнены. Были неплохие программы. Таже 50на50 при Омеле вполне себе работала.
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08.07.2020 14:20 Ответить
схерали какие-то программы с участием государственных денег должны быть? Гражданин хочет купить квартиру - это 100% его вопрос и ответственность где взять денег.
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08.07.2020 15:42 Ответить
Когда-то завод Королева не только отряжали на строительство (Молодежка сие называлось- работаешь, а взамен продвигаешься в очереди на квартиру), а строили еще и свои дома.
Перед развалом и передачей заводских очередей в районные конторы - достроили последнюю панельку за стадионом "Мередиан", но работникам уже не досталась - заселили чернобыльцев.
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08.07.2020 14:19 Ответить
Так осуществляют протесты во всём мире, иначе "власть" слепа и глуха и будет всё гасить бюрократическими проволочками, снимая с себя ответственность за отсутствие контроля за исполнением законов.
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08.07.2020 13:41 Ответить
То просто Цензор так осветил там люди с разных долгостроев, а проблема в Киеве достигла уже невероятных масштабов!
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08.07.2020 13:42 Ответить
Мост Метро в Киеве блокировали обманутые инвесторы ЖК "Демеевский квартал": полиция оттеснила протестующих - Цензор.НЕТ 5497
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08.07.2020 12:15 Ответить
Ідіть Клічка пікетуйте чи ще когось. При чому тут звичайні люди?
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08.07.2020 12:15 Ответить
И что им Кличко должен сделать? Он кидале отозвал лицензию, достроить теперь должен? Народ повелся на квартиры по 10К теперь страдает.
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08.07.2020 12:20 Ответить
Кличко тут причем? Пусть Войцеховского пикетируют.
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08.07.2020 12:26 Ответить
а що має зробити Кличко, повернутися в 2011 рік і врозумити любителів халяви від войцеховського?
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08.07.2020 12:27 Ответить
ЧИТАЙ ВЫШЕ
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08.07.2020 13:42 Ответить
Жопу ими вытрут в советском государстве, простите за грубость.
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08.07.2020 12:17 Ответить
и правильно сделают. Совок сдох, им не государство строило квартиры а частник-кидала, государство им ничего не должно.
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08.07.2020 12:27 Ответить
Как говорится, учите мат часть!!...


Стаття 47 Конституціїї України.
Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
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08.07.2020 13:44 Ответить
И что? Умови держава створила, а то что эти лохи пошли к мошеннику чтобы купить по дешевке - тут Конституция причем?
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08.07.2020 13:50 Ответить
Так можно оправдать любой кидок, сказать, продали дешево, потому и кинули
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08.07.2020 14:07 Ответить
тебя на улице ограбят, тоже будешь на демонстрацию выходить? Ну а чо, умови держава створила.
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08.07.2020 15:41 Ответить
Одно дело на улице, да и то вопрос, почему нельзя спокойно пройти по улице,
другое, когда кинули, около 300 000 человек, кидали на протяжении нескольких лет!
а государство, много лет спокойно это наблюдает - и ничего!
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08.07.2020 15:50 Ответить
совок сдох, ты сам в ответе за себя а не государство.
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09.07.2020 00:11 Ответить
Слышен денег громкий шелест - это лох пошел на нерест
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08.07.2020 12:19 Ответить
Ну, ясно, Зеля-блазень тебе дороже
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08.07.2020 12:28 Ответить
нет.
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08.07.2020 12:29 Ответить
Поварёнок, ты не в курсе.
Получить квартиру в Киеве, продав гараж в Шепетовка, рассчитывали тупорылые зебилы.
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08.07.2020 12:29 Ответить
Порадтеся з євобляхерами на рахунок халявьі
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08.07.2020 12:22 Ответить
А прийти до керівника ЖК і зайняти його особняк? Не пробували? Краще перекрити догору...
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08.07.2020 12:24 Ответить
вони ж хочуть квартири майже нахаляву. а якщо зайняти будинок войцеха, то їхні власні квартири від цього не добудуються
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08.07.2020 12:28 Ответить
Повелись на халявні кравтири, а тепер за рахунок держави їм добудовувати/будувати нове житло? Людей звичайно шкода, але є така приказка - скупий платить двічі.
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08.07.2020 12:29 Ответить
Ви не повірите, але камінчики, з яких будуються квартири, валяються у нас під ногами і дійсно є "халявні". Дивно те, що складені кимось в купку вони стають коштовними. ))
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08.07.2020 12:43 Ответить
Не повіриш, але жодного кар"єру з видобутку цегли, або бетону з арматурою в світі немає, дивно що ти не розумієшь, що за те щоб хтось зробив роботу за неї треба платити.
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08.07.2020 14:33 Ответить
Не думаю, если вы решите екупить жилье, вы захотите отнести свои сбережения и типо сыграть в лотерею: построит / украдет!
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08.07.2020 14:13 Ответить
Это все спланировано для того, чтобы взять деньги в Киевском бюджете и достроить ! А суды и правоохренительная система не работает .
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08.07.2020 12:54 Ответить
Всем уродам - перекрывателем надо яйца отрывать! Тем более в такое время.
Они хотят, чтобы за их тупость все мы расплачивались. Или куда?
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08.07.2020 13:28 Ответить
Эта история еще с хрен знает каких годов началась. Этот многострадальный ЖК уже лет 10 строят. Такая уж цена за дешевые квартиры в недострое, еще и в нашей стране.
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08.07.2020 13:29 Ответить
Какое-то абсолютно однобокое освещение проблемы цензором, там люди со многих сроек в т.ч. и Войцехвского, по-моему Цензору пора осветить эту проблему, и проблему долгостроев в Украине более обширно и понятно, а не как нибудь!!! Иначе это выглядит так, как будто жулики украли деньги, а виноват народ!
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08.07.2020 13:39 Ответить
Они что в Броварах инвестировали?
Нет, они суки, типа крутые на правом берегу, "почти печерске", но на халяву. Так чего жители левого берега должны страдать из-за понтовщиков и халявщиков
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08.07.2020 13:43 Ответить
Сначала покажи где в Киеве дешевые квартиры?
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08.07.2020 14:09 Ответить
Халявы захотели???
Так при чем тут другие Киевляне, которым вы дороги перекрыли???

Быдло!!!! Повелись на халяву, хавайте!
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08.07.2020 14:13 Ответить
Вообще-то это проблема с кидками от застройщиков носит систематический характер, при этом часто (но не всегда) виновными в этом являются сами покупатели которые просто не хотят включать голову и ведутся на низкие цены (точно так же как например и с размещением депозитов в непонятных банках под высокие проценты), а теперь требуют чтобы мы все заплатили им за их собственную глупость. Ну а проблему с кидками в строительстве от застройщиков нужно решать или путем "страхования" банками стройки (то есть банк обязуется выделить средства на окончание строительства в случае финансовых проблем застройщика), или вообще запретом на продажу не сданного в эксплуатацию жилья. Но при этом нужно понимать, что стоимость жилья при этом вырастет на 30-40%.
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08.07.2020 14:42 Ответить
 
 