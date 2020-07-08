Мост Метро в Киеве блокировали обманутые инвесторы ЖК "Демеевский квартал": полиция оттеснила протестующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве автомобильное движение по мосту Метро с утра перекрывали инвесторы недостроенного ЖК "Демеевский квартал".

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию водителей! Мост Метро перекрыли протестующие. Требуют, чтобы им что-то достроили. Полиции еще нет. Информация уточняется", - говорилось в сообщении.

Позже на место акции прибыли правоохранители, которые оттеснили митингующих с дороги.

По словам протестующих, они пострадали от аннулирования лицензии на стройку в "Демеевском квартале" скандальному застройщику Анатолию Войцеховскому.

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