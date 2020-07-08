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Новости Агрессия России против Украины
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На Харьковщине танкист "ДНР" приговорен к 4 годам тюрьмы, - прокуратура

На Харьковщине танкист

Дергачевский районный суд признал виновным гражданина Украины, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании так называемой ДНР и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Житель Авдеевки, находясь в  Донецке, поступил на "службу" в танковый батальон "министерства обороны ДНР". Отделом "военного комиссариата ДНР" мужчине был выдан военный билет, военная форма "ДНР" и огнестрельное оружие.В течение августа-ноября 2016 г. террорист "ДНР" осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.

Задержали наемника во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине танкиста "1 АК ДНР". ФОТО

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

Автор: 

боевик (16779) приговор (1226) Харьковщина (5577) юстиция (758) наемники рф (2087)


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Топ комментарии
+20
Что за нахрен атракционы невиданного гумманизма? Пора отменять этот портновский УК давно - еще с 2014го нужно было его отменить!

Офигеть - чувак воевал танкистом против своего государства на стороне врага, стрелял на нашим защитникам и ему 4 года...да еще, скорее всего - почти все он уже отсидел в СИЗО...
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08.07.2020 18:00
+7
Подєлом єму! Навєрноє он умрьот, узнав приговор. Со смеху.
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08.07.2020 18:01
+7
Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

где урка ? гуляет ?
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08.07.2020 18:31
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Что за нахрен атракционы невиданного гумманизма? Пора отменять этот портновский УК давно - еще с 2014го нужно было его отменить!

Офигеть - чувак воевал танкистом против своего государства на стороне врага, стрелял на нашим защитникам и ему 4 года...да еще, скорее всего - почти все он уже отсидел в СИЗО...
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08.07.2020 18:00 Ответить
Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

где урка ? гуляет ?
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08.07.2020 18:31 Ответить
эту тварь надо грохнуть... вот и весь суд.
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09.07.2020 07:44 Ответить
Проблема в том, что те суды с радостью выпускают коллаборантов, предавших Украину, но вот к тем, кто потом этих коллаборантов наказывает по-настоящему - судят по всей строгости.
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09.07.2020 08:12 Ответить
На зеленскага похож...практически близнец...ума наверное столько же..
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08.07.2020 18:00 Ответить
Подєлом єму! Навєрноє он умрьот, узнав приговор. Со смеху.
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08.07.2020 18:01 Ответить
Тренажер танковий на зоні йому поставте.
Щоб навичок не втратив.
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08.07.2020 18:06 Ответить
хорьковский зуд...все бенедикто-кернессо-авакяновские очень плохо закончат...
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08.07.2020 18:07 Ответить
Если их не расстреляют, то ничего им не будет. Заговорят народ снова и все.
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08.07.2020 19:51 Ответить
Таких надо обязательно лишать гражданства Украины и после тюрьмы отправлять в русский мир , что бы дети воинов АТО потом со своих налогов не платили таким пенсии
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08.07.2020 18:32 Ответить
Как-то в одной стране я наблюдал картинку ,как одному уродцу привешивали каменюки на яйца ,пока они не оторвались а он сам болтался на стволе танка ....вот такие бывают в жизни моменты а тут уроду вместо десяти пожизненных четыре года ...хреново это очень ..
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08.07.2020 18:39 Ответить
А КК везе туди гуманітарку для таких тамжінашіхлюдєй.
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08.07.2020 18:54 Ответить
Со 296 УК. Хулиганство
«...Самое строгое наказание за квалифицированное хулиганство (без сопряжения с другими преступлениями) - лишением свободы на срок от трех до семи лет.»

СТ 260 УК. Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

4. Участие в составе предусмотренных частями первой или второй этой статьи формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
5. Действие, предусмотренное частью четвертой этой статьи, которое привело к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.


по этой статье есть куда более серьёзные сроки. Но чуваку, ТАНКИСТУ!, террористу, сепаратисту, дали срок как гопнику, сопротивлявшемуся при аресте. Нормально, че.
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08.07.2020 19:10 Ответить
Справедливость у нас будет только с судом линча, да?
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08.07.2020 19:48 Ответить
Да.
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08.07.2020 20:12 Ответить
За крадіжку курки здається дають стільки же?
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08.07.2020 19:55 Ответить
Предателя к стенке, или подвесить за мошонку, и вообще, все пытки, которые москали применяли к нашим воинам, надо зеркально отдавать, так теперь надо еще 4 года кормить эту мразь.
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08.07.2020 20:07 Ответить
падлюки зелені. 4 роки за такe?! цікаво, що б в рашці нашим дали... мабуть, нe мeншe 10
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08.07.2020 22:25 Ответить
Там не менше 20 дали б - у нас навіть таких термінів немає у КК.
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09.07.2020 08:19 Ответить
4 goda? Eto *******.
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08.07.2020 23:44 Ответить
а почему не условно, )))) минимум должно быть 10 лет, а на параше дали бы 25, там же нет у у власти барыжной прислуги и клоунов.
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09.07.2020 09:48 Ответить
а почему не условно, )))) минимум должно быть 10 лет, а на параше дали бы 25, там же нет у у власти барыжной прислуги и клоунов.
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09.07.2020 09:50 Ответить
 
 