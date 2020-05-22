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Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине танкиста "1 АК ДНР". ФОТО

Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине танкиста

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Донецка является боевиком так называемого "1 АК ДНР" и входит в танковый экипаж террористов. Он нелегально приехал в Харьковскую область для посещения родственников.

Контрразведка СБУ зафиксировала факт пребывания боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его при возвращении к незаконным вооруженным формированиям через границу с РФ.

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В ходе досмотра вещей злоумышленника правоохранители изъяли военный билет так называемого "министерства обороны ДНР" с отметками о прохождении службы и закрепленное оружие, а также удостоверение члена фейкового "общественного движения Донецкой республики".

Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине танкиста 1 АК ДНР 01
Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине танкиста 1 АК ДНР 02
Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине танкиста 1 АК ДНР 03

В ноутбуке и телефоне боевика также обнаружены фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применения им оружия.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины боевику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

боевик (16779) контрразведка (496) СБУ (19893) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+19
за одного танкиста два бравых таксиста.
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22.05.2020 14:46
+17
...Образование-8 классов...
Вот оно-гражданино Даунбасятской Гейспублики....Там еще хуже выросло быдло, чем на кацапии в ибенях Сибирей...
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22.05.2020 14:47
+13
Спалился потому что в шлемофоне был?
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22.05.2020 14:45
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Зеля поміняє...
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22.05.2020 14:45 Ответить
за одного танкиста два бравых таксиста.
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22.05.2020 14:46 Ответить
На таксистів.
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22.05.2020 14:47 Ответить
Спалился потому что в шлемофоне был?
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22.05.2020 14:45 Ответить
На танке проехал на красный.
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22.05.2020 14:52 Ответить
Он так с КПВТ, что на фотке, по Харькивщине и ходил?)
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22.05.2020 14:46 Ответить
заблудился.
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22.05.2020 14:47 Ответить
Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине танкиста "1 АК ДНР" - Цензор.НЕТ 1740
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22.05.2020 14:58 Ответить
Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині танкіста "1 АК ДНР" - Цензор.НЕТ 7630
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22.05.2020 15:01 Ответить
Продать хотел
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22.05.2020 14:58 Ответить
Угу, звеньями от ленты посыпал свое бренный путь...
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22.05.2020 15:01 Ответить
У КПВТ лента не россыпная)
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22.05.2020 15:52 Ответить
...Образование-8 классов...
Вот оно-гражданино Даунбасятской Гейспублики....Там еще хуже выросло быдло, чем на кацапии в ибенях Сибирей...
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22.05.2020 14:47 Ответить
А там такие рядовые в качестве "пушечного мяса" как моторылы,гиви и т.п.!Зато у захарченков, пушилиных образование рашистское - агентурная ментовки или агентурная сеть МММ!
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22.05.2020 15:00 Ответить
Это да, базовое среднее в 8 классов.
Чем же еще в жизни заниматься с таким образовательным багажом, если не стать "ылитой Дыныры"
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22.05.2020 15:59 Ответить
гражданскую специальность не имеет ...не тракторист не шахтер ,значит надо писать даунбасист
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22.05.2020 14:49 Ответить
А казали шо там воюють іхтамнети.
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22.05.2020 14:50 Ответить
Гражданская война? Давай, не стесняйся...
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22.05.2020 22:16 Ответить
В ДНР середня освіта 8 класів?
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22.05.2020 14:51 Ответить
Набираю в гуглі "пгт Ковтаровка", нема такої, є Ковшаровка( біля Куп'янська)і там 12 школа.
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22.05.2020 15:16 Ответить
В Ковшаровке раньше был чугуно-литейный завод от ХТЗ.Умер и разобран.А посёлок остался..Комсомольская стройка была.Вонючий криминальный интернационал.
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22.05.2020 16:01 Ответить
ПИсари там -ещё те грамотеи.От совка.
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22.05.2020 16:03 Ответить
Встречал в 80-х такое написание буквы "ш", только снизу подчеркнутое... А может просто непонятно было написано в документе, с которого брались данные)))
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22.05.2020 22:22 Ответить
Родственники сдали?
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22.05.2020 14:54 Ответить
случайно выловили на границе -- СБУ сейчас занято просушкой пороха, семечками и горндоном
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22.05.2020 15:03 Ответить
Родственников выслать в дыру.
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22.05.2020 14:54 Ответить
За что?
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22.05.2020 14:59 Ответить
За пособничество террористам.
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22.05.2020 15:27 Ответить
Будет петь, как соловей о сослуживцах...
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22.05.2020 14:59 Ответить
А в его военном билете выданном "молодой республикой" написано:
Базовое образование - 8 классов
Гражданская специальность - не имеет.
Что ещё надо было знать...
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22.05.2020 15:02 Ответить
8 класів ого!Мінімум академік в ДНР.
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22.05.2020 15:04 Ответить
Цельных восемь классов! Проффесор! Биндерафцы уничтожают цвет нации домбаситов, ителлектуальную элиту молодой республики!
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22.05.2020 15:21 Ответить
А какой смысл был замазывать лицо и фамилиё? Что, берегут репутацию урода?
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22.05.2020 15:37 Ответить
Купянск Харьковской.Думаю,родителей надо выселить. и тоже на обмен!
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22.05.2020 15:57 Ответить
А ще хочуть реінтегрірувать такий "цвіт нації".
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22.05.2020 17:02 Ответить
 
 