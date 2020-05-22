Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине танкиста "1 АК ДНР". ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Донецка является боевиком так называемого "1 АК ДНР" и входит в танковый экипаж террористов. Он нелегально приехал в Харьковскую область для посещения родственников.

Контрразведка СБУ зафиксировала факт пребывания боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его при возвращении к незаконным вооруженным формированиям через границу с РФ.

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В ходе досмотра вещей злоумышленника правоохранители изъяли военный билет так называемого "министерства обороны ДНР" с отметками о прохождении службы и закрепленное оружие, а также удостоверение члена фейкового "общественного движения Донецкой республики".







В ноутбуке и телефоне боевика также обнаружены фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применения им оружия.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины боевику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.