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Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині танкіста "1 АК ДНР". ФОТО

Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині танкіста

Контррозвідка Служби безпеки України затримала бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що житель Донецька є бойовиком так званого "1 АК ДНР" і входить до танкового екіпажу терористів. Він нелегально приїхав у Харківську область для відвідування родичів.

Контррозвідка СБУ зафіксувала факт перебування бойовика на підконтрольній українській владі території і затримала його при поверненні до незаконних збройних формувань через кордон з РФ.

В ході огляду речей зловмисника правоохоронці вилучили військовий квиток так званого "міністерства оборони ДНР" з відмітками про проходження служби і закріплене зброю, а також посвідчення члена фейкового "громадського руху Донецької республіки".

Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині танкіста 1 АК ДНР 01
Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині танкіста 1 АК ДНР 02
Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині танкіста 1 АК ДНР 03

У ноутбуці і телефоні бойовика також виявлено фото- та відеоматеріали із доказами проходження служби в танковому підрозділі терористів та застосування ним зброї.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ ідентифікувала особи снайперів найманців РФ, причетних до загибелі українського воїна на Луганщині

Автор: 

бойовик (3414) контррозвідка (470) СБУ (12812) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+19
за одного танкиста два бравых таксиста.
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22.05.2020 14:46
+17
...Образование-8 классов...
Вот оно-гражданино Даунбасятской Гейспублики....Там еще хуже выросло быдло, чем на кацапии в ибенях Сибирей...
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22.05.2020 14:47
+13
Спалился потому что в шлемофоне был?
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22.05.2020 14:45
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22.05.2020 14:45 Відповісти
за одного танкиста два бравых таксиста.
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22.05.2020 14:46 Відповісти
На таксистів.
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22.05.2020 14:47 Відповісти
Спалился потому что в шлемофоне был?
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22.05.2020 14:45 Відповісти
На танке проехал на красный.
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22.05.2020 14:52 Відповісти
Он так с КПВТ, что на фотке, по Харькивщине и ходил?)
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22.05.2020 14:46 Відповісти
заблудился.
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22.05.2020 14:47 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине танкиста "1 АК ДНР" - Цензор.НЕТ 1740
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22.05.2020 14:58 Відповісти
Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині танкіста "1 АК ДНР" - Цензор.НЕТ 7630
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22.05.2020 15:01 Відповісти
Продать хотел
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22.05.2020 14:58 Відповісти
Угу, звеньями от ленты посыпал свое бренный путь...
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22.05.2020 15:01 Відповісти
У КПВТ лента не россыпная)
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22.05.2020 15:52 Відповісти
...Образование-8 классов...
Вот оно-гражданино Даунбасятской Гейспублики....Там еще хуже выросло быдло, чем на кацапии в ибенях Сибирей...
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22.05.2020 14:47 Відповісти
А там такие рядовые в качестве "пушечного мяса" как моторылы,гиви и т.п.!Зато у захарченков, пушилиных образование рашистское - агентурная ментовки или агентурная сеть МММ!
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22.05.2020 15:00 Відповісти
Это да, базовое среднее в 8 классов.
Чем же еще в жизни заниматься с таким образовательным багажом, если не стать "ылитой Дыныры"
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22.05.2020 15:59 Відповісти
гражданскую специальность не имеет ...не тракторист не шахтер ,значит надо писать даунбасист
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22.05.2020 14:49 Відповісти
А казали шо там воюють іхтамнети.
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22.05.2020 14:50 Відповісти
Гражданская война? Давай, не стесняйся...
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22.05.2020 22:16 Відповісти
В ДНР середня освіта 8 класів?
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22.05.2020 14:51 Відповісти
Набираю в гуглі "пгт Ковтаровка", нема такої, є Ковшаровка( біля Куп'янська)і там 12 школа.
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22.05.2020 15:16 Відповісти
В Ковшаровке раньше был чугуно-литейный завод от ХТЗ.Умер и разобран.А посёлок остался..Комсомольская стройка была.Вонючий криминальный интернационал.
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22.05.2020 16:01 Відповісти
ПИсари там -ещё те грамотеи.От совка.
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22.05.2020 16:03 Відповісти
Встречал в 80-х такое написание буквы "ш", только снизу подчеркнутое... А может просто непонятно было написано в документе, с которого брались данные)))
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22.05.2020 22:22 Відповісти
Родственники сдали?
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22.05.2020 14:54 Відповісти
случайно выловили на границе -- СБУ сейчас занято просушкой пороха, семечками и горндоном
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22.05.2020 15:03 Відповісти
Родственников выслать в дыру.
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22.05.2020 14:54 Відповісти
За что?
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22.05.2020 14:59 Відповісти
За пособничество террористам.
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22.05.2020 15:27 Відповісти
Будет петь, как соловей о сослуживцах...
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22.05.2020 14:59 Відповісти
А в его военном билете выданном "молодой республикой" написано:
Базовое образование - 8 классов
Гражданская специальность - не имеет.
Что ещё надо было знать...
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22.05.2020 15:02 Відповісти
8 класів ого!Мінімум академік в ДНР.
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22.05.2020 15:04 Відповісти
Цельных восемь классов! Проффесор! Биндерафцы уничтожают цвет нации домбаситов, ителлектуальную элиту молодой республики!
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22.05.2020 15:21 Відповісти
А какой смысл был замазывать лицо и фамилиё? Что, берегут репутацию урода?
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22.05.2020 15:37 Відповісти
Купянск Харьковской.Думаю,родителей надо выселить. и тоже на обмен!
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22.05.2020 15:57 Відповісти
А ще хочуть реінтегрірувать такий "цвіт нації".
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22.05.2020 17:02 Відповісти
 
 