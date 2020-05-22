Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині танкіста "1 АК ДНР". ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України затримала бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що житель Донецька є бойовиком так званого "1 АК ДНР" і входить до танкового екіпажу терористів. Він нелегально приїхав у Харківську область для відвідування родичів.

Контррозвідка СБУ зафіксувала факт перебування бойовика на підконтрольній українській владі території і затримала його при поверненні до незаконних збройних формувань через кордон з РФ.

В ході огляду речей зловмисника правоохоронці вилучили військовий квиток так званого "міністерства оборони ДНР" з відмітками про проходження служби і закріплене зброю, а також посвідчення члена фейкового "громадського руху Донецької республіки".







У ноутбуці і телефоні бойовика також виявлено фото- та відеоматеріали із доказами проходження служби в танковому підрозділі терористів та застосування ним зброї.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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