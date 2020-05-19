Контррозвідка СБУ ідентифікувала особи снайперів найманців РФ, причетних до загибелі українського воїна на Луганщині

Служба безпеки України встановила учасників снайперської групи терористів, які 27 лютого цього року обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил у районі селища Новотошківське на Луганщині. Під час ворожої атаки загинув український воїн, ще одного було поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники та слідчі СБУ отримали установчі дані групи бойовиків так званої "4 ОМБр 2 АК ЛНР", серед них – представник російських спецслужб. Також встановлено види озброєнь, зокрема великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, які терористи застосували проти українських військових.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загиблі людини) тривають слідчі дії.

Також перевіряється причетність ворожих снайперів до інших обстрілів позицій підрозділів операції Об’єднаних сил у Попаснянському районі Луганської області.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Об'єднаним силам вдалося отримати відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, зняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями під час вогневого ураження українських воїнів.

За даними штабу ООС, ця група снайперів ФСБ 27 лютого вбила українського воїна - молодшого сержанта Володимира Федченка.

Планується, що будуть розкриті імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, причетних до вбивств українських військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія систематично залякує та утискає кримських татар в окупованому Криму, - МЗС Німеччини