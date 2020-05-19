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Новини Агресія Росії проти України
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Контррозвідка СБУ ідентифікувала особи снайперів найманців РФ, причетних до загибелі українського воїна на Луганщині

Контррозвідка СБУ ідентифікувала особи снайперів найманців РФ, причетних до загибелі українського воїна на Луганщині

Служба безпеки України встановила учасників снайперської групи терористів, які 27 лютого цього року обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил у районі селища Новотошківське на Луганщині. Під час ворожої атаки загинув український воїн, ще одного було поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники та слідчі СБУ отримали установчі дані групи бойовиків так званої "4 ОМБр 2 АК ЛНР", серед них – представник російських спецслужб. Також встановлено види озброєнь, зокрема великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, які терористи застосували проти українських військових.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загиблі людини) тривають слідчі дії.

Також перевіряється причетність ворожих снайперів до інших обстрілів позицій підрозділів операції Об’єднаних сил у Попаснянському районі Луганської області.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Об'єднаним силам вдалося отримати відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, зняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями під час вогневого ураження українських воїнів.

За даними штабу ООС, ця група снайперів ФСБ 27 лютого вбила українського воїна - молодшого сержанта Володимира Федченка.

Планується, що будуть розкриті імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, причетних до вбивств українських військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія систематично залякує та утискає кримських татар в окупованому Криму, - МЗС Німеччини

Автор: 

контррозвідка (470) росія (64911) СБУ (12770) Донбас (22354) снайпери (353)


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Топ коментарі
+13
Ось Бубачка пропихне закон про подвійне громадянство і ці лугандонці голосуватимуть на виборах.
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19.05.2020 09:40
+8
Для Гааги в самый раз!...
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19.05.2020 09:38
+8
Индентифицировали маскалей - и в расход. Любым способом. Тогда будут бояться ехать в Украину.
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19.05.2020 09:46
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Для Гааги в самый раз!...
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19.05.2020 09:38 Відповісти
где Гаага по сбитому Боингу?
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19.05.2020 09:39 Відповісти
Всему свое время...к сожалению, суд в Гааге совсем не суд "полевой тройки", но....
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19.05.2020 09:41 Відповісти
вспомни сколько нужно было времени для Нюрнбергского процесса...
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19.05.2020 09:44 Відповісти
Времена другие были...
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19.05.2020 09:48 Відповісти
статисты, мляя...
и за это они получают деньги, выслугу и прочее?
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19.05.2020 09:38 Відповісти
Приговорить по Законам Военного Времени.
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19.05.2020 09:38 Відповісти
Нужно в России убивать вырывать с корнем!!!
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19.05.2020 10:10 Відповісти
Ось Бубачка пропихне закон про подвійне громадянство і ці лугандонці голосуватимуть на виборах.
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19.05.2020 09:40 Відповісти
Вони і так голосуватимуть на місцевих виборах. Згідно із законом децентралізації юридичну силу мають громади, а за кого голосуватимуть більшість з 800 тис.переселенців можна судити саме з виборів преЗедента
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19.05.2020 10:00 Відповісти
так а где имена и адреса...да и их ближайшие родственники
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19.05.2020 09:41 Відповісти
Оце те,чим і повинна була б займатись спецслужба під час війни. А не ловити повій по притонам,та *********** розслідувати.Напад на Стерненка маю на увазі,якщо хто не в курсі...
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19.05.2020 09:43 Відповісти
Индентифицировали маскалей - и в расход. Любым способом. Тогда будут бояться ехать в Украину.
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19.05.2020 09:46 Відповісти
знайти й ліквідувати щоб здохли лютою смерттю...
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19.05.2020 09:48 Відповісти
Їх треба знищити або на окупованих територіях або в росії
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19.05.2020 13:06 Відповісти
 
 