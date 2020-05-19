Росія систематично залякує та утискає кримських татар в окупованому Криму, - МЗС Німеччини
Берлін стурбований кримінальним переслідуванням понад 80 кримських татар Росією за сумнівними обвинуваченнями і закликав РФ забезпечити права кримськотатарського народу.
Про це йдеться в опублікованій у понеділок на сайті німецького МЗC заяві уповноваженої уряду Німеччини з політики щодо дотримання прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер та координатора уряду з міжсуспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Дірка Візе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду" .
Автори нагадують, що за наказом Сталіна 76 років тому сотні тисяч кримських татар, включно із жінками і дітьми, були депортовані, і вшановують пам'ять тих, хто загинув унаслідок депортації, втратив друзів і сім'ю та пережив величезні страждання. "У вигнанні ті, хто вижив, зіткнулися з масовою дискримінацією. Кримські татари не могли повернутися на батьківщину до 1980-х років", - констатується у заяві.
Однак, як підкреслюють Кофлер і Візе, і сьогодні кримськотатарський народ не може жити в умовах свободи і самовизначення.
"Після анексії Кримського півострова Росією, яка відбулася в порушення міжнародного права, становище кримських татар різко погіршилося. Вони є жертвами систематичного залякування і утисків та не можуть вільно сповідувати свої переконання. Меджліс, центральний орган самоврядування, як і раніше заборонений, попри тимчасовий наказ Міжнародного суду ООН. Багато кримських татар покинули свою батьківщину, яку нещодавно здобули", - заявили у Берліні.
Автори заяви стурбовані тим, що понад 80 кримських татар переслідувані Росією за сумнівними обвинуваченнями, і деякі з них перебувають далеко від свого дому і рідних. "Ми закликаємо Росію повністю гарантувати права кримськотатарської меншини", - закликали Кофлер і Візе.
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А жителів Криму, які мають іншу національність - хіба там не утискають?!
https://ukrblog.com.ua/category/blohy-ukrainy/ Блоги України
Як вaм iдeя кuдaти y в'язнuцю вiйcькoвиx кoмaндиpiв, якщo їxнi пiдлeглi вeдyть "aгpecивнy вiйнy"? Цe peaльнa пpoпoзицiя cлyг Зeлeнcькoгo y зaкoнoпpoєктi №2689, який пepeдбaчaє кpимiнaльнy вiдпoвiдaльнicть для yкpaїнcькиx вiйcькoвиx кoмaндиpiв. І мoнoбiльшicть збиpaєтьcя yxвaлити тaкy axiнeю вжe цьoгo тижня.
Мaбyть, нe вapтo гoвopити, щo пoдiбниx зaкoнiв нe icнyє нiдe в цивiлiзoвaнoмy cвiтi, ocoбливo в кpaїнax НAТO. Тa й в yкpaїнcькoмy зaкoнoдaвcтвi дocтaтньo мexaнiзмiв пoкapaння вiйcькoвиx зa вoєннi злoчuни.
Aлe caмe фopмyлювaння "зa aгpecивнy вiйнy" - цe взaгaлi щo? Знoвy poзмитe визнaчeння, якe caдить нa гaчoк ycix, xтo тpимaє збpoю в pyкax нa пepeдoвiй. Oчeвиднo, мeтa пpoєктy №2689 - дeмopaлiзaцiя ЗCУ нa фpoнтi. Вiдoмa тaктикa Зeлeнcькoгo "нaдo пpocтo пpєкpaтiть cтpєлять" oтpимaлa пpoдoвжeння: "…a тo пocaдят".