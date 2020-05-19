Росія систематично залякує та утискає кримських татар в окупованому Криму, - МЗС Німеччини

Берлін стурбований кримінальним переслідуванням понад 80 кримських татар Росією за сумнівними обвинуваченнями і закликав РФ забезпечити права кримськотатарського народу.

Про це йдеться в опублікованій у понеділок на сайті німецького МЗC заяві уповноваженої уряду Німеччини з політики щодо дотримання прав людини і гуманітарної допомоги Бербель Кофлер та координатора уряду з міжсуспільної співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами "Східного партнерства" Дірка Візе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду" .

Автори нагадують, що за наказом Сталіна 76 років тому сотні тисяч кримських татар, включно із жінками і дітьми, були депортовані, і вшановують пам'ять тих, хто загинув унаслідок депортації, втратив друзів і сім'ю та пережив величезні страждання. "У вигнанні ті, хто вижив, зіткнулися з масовою дискримінацією. Кримські татари не могли повернутися на батьківщину до 1980-х років", - констатується у заяві.

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Однак, як підкреслюють Кофлер і Візе, і сьогодні кримськотатарський народ не може жити в умовах свободи і самовизначення.

"Після анексії Кримського півострова Росією, яка відбулася в порушення міжнародного права, становище кримських татар різко погіршилося. Вони є жертвами систематичного залякування і утисків та не можуть вільно сповідувати свої переконання. Меджліс, центральний орган самоврядування, як і раніше заборонений, попри тимчасовий наказ Міжнародного суду ООН. Багато кримських татар покинули свою батьківщину, яку нещодавно здобули", - заявили у Берліні.

Автори заяви стурбовані тим, що понад 80 кримських татар переслідувані Росією за сумнівними обвинуваченнями, і деякі з них перебувають далеко від свого дому і рідних. "Ми закликаємо Росію повністю гарантувати права кримськотатарської меншини", - закликали Кофлер і Візе.